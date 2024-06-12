Battalgazi Belediye Başkanı Esnaflarla Buluştu - Son Dakika
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Politika

Battalgazi Belediye Başkanı Esnaflarla Buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Eskimalatya Meydanı çevresinde bulunan esnaflarla bir araya gelerek öneri ve talepleri dinledi. Başkan Taşkın, meydanın önemli bir merkez haline gelmesi için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

12.06.2024 12:09
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Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Eskimalatya Meydanı çevresinde bulunan esnaflarla bir araya gelerek öneri ve talepleri dinledi.

İlçenin farklı noktalarında sürekli olarak esnaf ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya devam eden Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Eskimalatya Meydanı çevresindeki esnafları ziyaret ederek hem sohbet etti hem de talepleri dinledi. Ziyaretinde Eskimalatya Meydanı ve çevresinde incelemelerde bulunan Başkan Taşkın, "Meydanımız ve çevresinin önemli bir merkez haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Kültürümüzü canlı tutan esnaflarımızın yanındayız"

Katılımcı bir yaklaşım sergilenerek belediyenin hizmetlerinin etkin bir şekilde ulaştırılması amacıyla fikir alışverişinde bulunmanın önemine dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Esnafımızın, şehrimizin ve toplumumuzun kültürel ve ekonomik hayatında ne denli önemli bir role sahip olduğunun biliyoruz. Eskimalatya'mızın sokakları, eski ustalarımızın, küçük dükkanların ve el emeği göz nuru ürünlerin izlerini taşıyor. Bu izler, şehrimizin karakterini oluşturan ve bize kim olduğumuzu hatırlatan unsurlar. Bizler burada kültürümüzü canlı tutan esnaflarımızın yanındayız; onların talep ve önerilerini dikkate alıyoruz. Battalgazi'mize yapılacak her proje, her çalışma ile ilgili istişareye önem veriyoruz. İnşallah meydanımızın çevresinde bulunan esnaflarımızın karşılaştığı sorunları bir an önce çözüme kavuşturacağız. Yerel ekonomimizi canlandırmak için atılması gereken adımlar neyse atacağız. Meydanıyla, çevresindeki çarşısıyla, tesisiyle buranın bölgesinde önemli bir merkez haline gelmesini istiyoruz. Tarihi dokumuzun korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Amacımız ilçemizi ortak akılla yöneterek hemşehrilerimize her alanda hizmet etmek. Geçmişin mirasıyla geleceği inşa edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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