Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası - Son Dakika
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Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

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Kütahya'da 1 yıldır aranan 19 yaşındaki Nagihan'ın dayısı tarafından istismar edildikten sonra öldürüldüğü ve evin girişindeki kuyuya atıldığı ortaya çıkarken kan donduran olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinsel istismar olayının aile tarafından bilindiği ve dayının evinde toplanan aile üyelerinin Nagihan için infaz kararı aldıkları iddia edildi.

11.05.2025 08:04  Güncelleme: 08:19
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Kütahya'da 1 yıldır kayıp olan Nagihan Uyğur'un (19), dayısı Yaşar T. (41) tarafından cinsel istismara uğrayıp, ardından öldürülüp, birlikte oturdukları evin girişindeki kuyuya atıldığı ortaya çıktı. Üzeri betonla kapatılan kuyuda yapılan kazı çalışmasında genç kızın cesedi bulunurken, Nagihan Uyğur'un babası Mehmet Uyğur'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklu olan dayı Yaşar T.'nin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı.

Kütahya'da H.E.T. (22), Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak kardeşi Nagihan Uyğur'un yaklaşık 1 yıldır kayıp olduğunu bildirdi. H.E.T., kız kardeşinin en son geçen yıl nisan ayında evden ayrıldığı ve Eskişehir'deki barlarda çalıştığını, o tarihten bu yana ise kendisinden haber alamadığını söyledi.

CESEDİ BETON ATILMIŞ KUYUDAN ÇIKTI

Kayıp başvurusunun ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Aralarında akrabaları ve arkadaşlarının bulunduğu çok sayıda kişinin ifadesi alındı. Polis ekipleri, Nagihan Uyğur'un iki kız kardeşiyle birlikte anneleri Hatice Uyğur'un cezaevine girmesinin ardından dayısı Yaşar T. ile birlikte kaldığı evde öldürüldüğü bilgisine ulaştı. Börekçiler Mahallesi Dutlu Sokak'taki adrese giden polis ekipleri, 2 katlı binanın giriş katındaki zemininde normal olmayan bir alan tespit etti. Üzeri betonla kapatılan kuyuda Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla polis, AFAD ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan kazıda, kayıp olarak aranan Nagihan Uyğur'un cesedi bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Nagihan Uyğur'un cesedi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Nagihan Uyğur'un cesedinin bulunduğu evin 2024 yılı ağustos ayında 1 milyon liraya başkasına satıldığı tespit edildi.

Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aile üyelerinden 'infaz' kararı iddiası

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Nagihan Uyğur'un ölümüne ilişki başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Nagihan Uyğur'un dayısı Yaşar T., onun eşi Havva T. (49), imam nikahlı eşi Emine Ç. (35), kayınbiraderi Osman Ç. (37), Havva Eylül T. (40), Fatma Ç. (62), Efe Sıktı T. (20), Halil T. (23) ve Nagihan'ın kız kardeşi G.U. (15) gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 9 şüpheli işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi. Kız kardeş G.U. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aile üyelerinden 'infaz' kararı iddiası

ANNE VE DAYI, KATİL ZANLISI

Öte yandan dayı Yaşar T.'nin Nagihan Uyğur'un babası Mehmet Uyğur'un 2011 yılında Hatay'da öldürmesine ilişkin soruşturmada firari olduğu ve geçen şubat ayında yakalanarak cezaevine konulduğu, aynı soruşturmada Nagihan Uyğur'un annesi Hatice Uyğur'un eşini tabancayla öldürerek toprağa gömdüğünü itiraf ettiği ve 2018 yılında tutuklandığı öğrenildi. Ailenin, 2011 yılındaki cinayetin ardından Gaziantep ve Antalya'dan sonra Kütahya'ya taşındıkları belirtildi.

Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aile üyelerinden 'infaz' kararı iddiası

TOPLANTI VE İNFAZ KARARI İDDİASI

Soruşturmada dosyasındaki ifadelerde, öldürülen Nagihan Uyğur'un, dayısı Yaşar T. tarafından aynı evde yaşadıkları dönem cinsel istimara uğradığı ve bu durumun aile yakınları tarafından da bilindiği öne sürüldü. Ayrıca dayı Yaşar T.'nin biri resmi nikahlı 2 eşinin bu durumu kabullenmediği ve genç kızı evde istemedikleri bilgisine ulaşıldı. İddiaya göre, 2023 yılı eylül ayında Yaşar T. önderliğinde evde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, Nagihan Uyğur için 'infaz' kararı alındığı, dayı Yaşar T.'nin tutuklanan diğer akrabalarıyla birlikte genç kızı iple boğduktan sonra kuyuya attığı ve üzerini de betonla kapattığı iddia edildi.

Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aile üyelerinden 'infaz' kararı iddiası

Öte yandan Hatice Uyğur'un 2 kız çocuğu ise savcılık kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teslim edilerek devlet korumasına alındı. Soruşturma sürüyor.

Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası
Kaynak: DHA

Güvenlik, Kütahya, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • MAHMUT BAŞAK:
    Haber doğruysa bu nasıl bir dayıymış nasıl bir şerefsizlik nasıl bir namussuzluk nasıl bir ahlaksızlık Allah cehennemi var etmiş elhamdülillah bu tarz zalimler için 130 0 Yanıtla
  • Yunus Durak:
    Biz evlat hasreti yaşıyoruz, allah ise değer bilmeyenlere bu yavruları nasip ediyor. Şimdi hak mı bu 78 30 Yanıtla
  • Görkem Fehmi Şengül:
    Bir ülke düşünün müslüman ama islamdan haberi yok. 96 2 Yanıtla
  • Teona ışık:
    En güvenli olması gereken yerde yaşamadığı kalmamış!Anne ve dayı sözün bittiği yerdeyiz… 93 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Aile üyeleri neden dayısı olacak pzwenge infaz kararı vermemiş 73 0 Yanıtla
  • Murat denizli:
    ulkeyi bu hae getiren zihniyetler utansin 28 9 Yanıtla
  • Okan Büyükbaş:
    Demekki bu iğrenç olaylar sadece doğuda olmuyor mus batıda da oluyor mus değil mi üstün zekalı tc milleti 7 25 Yanıtla
  • Yüksel Ata:
    Akepe maşallahın var nasıl bir Ülke yarattın silken silkene kesen kesene.. 11 13 Yanıtla
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