BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına ilişkin,"Artık sadece Filistin'de yaşayan Müslümanlar değil, tüm İslam aleminde yaşayanların, hatta barıştan, insanlıktan yana olan tüm insanların ayağa kalkma ve intifadaya durma zamanı gelmiştir. Çünkü bu yapılmazsa, siyonistlerin yönettiği terörist İsrail devleti durmayacaktır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in katliamlarına devam ettiğini belirtti.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da, füze saldırısıyla suikasta uğrayan İsmail Heniyye'ye yapılan saldırıyı şiddetle kınayan Destici, Filistin halkına başsağlığı ve sabır diledi.

Heniyye'nin, hayatı boyunca Filistin davası için mücadele ettiğini vurgulayan Destici, Heniyye'nin önce evlatlarını, kardeşlerini, torunlarını şehit verdiğini ve bugün de kendisinin şehit olduğunu kaydetti.

Mustafa Destici, şöyle devam etti:

"Artık sadece Filistin'de yaşayan Müslümanlar değil, tüm İslam aleminde yaşayanların, hatta barıştan, insanlıktan yana olan tüm insanların ayağa kalkma ve intifadaya durma zamanı gelmiştir. Çünkü bu yapılmazsa, siyonistlerin yönettiği terörist İsrail devleti durmayacaktır. Bunlardan da büyük bir cesaret alarak nasıl önce Gazze'de katliamlar ve soykırım yapmış, insanları açlığa, susuzluğa, ölüme, mahkum etmişse, şimdi de Lübnan'da aynısını yapmaya başlamıştır. Peki oradan sonra sıra nereye gelecektir? Suriye'ye gelecektir. Oradan sonra hiçbirimiz aklımızdan çıkarmayalım ki asıl hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletidir. Çünkü İsrail başta olmak üzere, dünyadaki bütün siyonistler ve emperyalistler şunu biliyorlar ki Türkiye'yi yok etmedikçe, boyun eğdirmedikçe amaçlarına, Arz-ı Mevud hayallerine ulaşamayacaklardır. Onun için Türkiye her zamankinden daha güçlü olmalı ve birliğini, kardeşliğini muhafaza etmelidir."

Destici, Türkiye'nin bugünden itibaren gerekli tüm tedbirleri alması ve atılacak tüm adımları da atması gerektiğini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmesinin, hayasızlık olduğunu kaydeden Destici, İsrail'in hem coğrafi olarak, hem de yapacağı katliamların sınırının olmadığının altını çizdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Irak değildir, bir Suriye değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyanın en büyük devletidir. Tarihte de en büyük devletlerini kurmuş bir büyük millettir" diyen Destici, herkesin aklını başına alması gerektiğine dikkati çekti.

İsrail'in ancak, silahsızlara, masumlara, yaşlılara, kundaktaki bebeklere ve kadınlara gücünün yettiğini ve bundan da zafer kazandığını zannettiğini ifade eden Destici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısına çıkmaya cesaretlerinin yetmeyeceğini ve Türk milletinin, yer yüzündeki hiçbir devletten ve kendisine saldıracak hiçbir güçten korkusunun olmadığını belirtti.