BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikastı kınayarak, tüm İslam aleminin ayağa kalkma ve intifadaya durma zamanının geldiğini belirtti. Destici, İsrail'in katliamlarına devam ettiğini vurgulayarak, Türkiye'nin gerekli tedbirleri alması gerektiğini söyledi. Ayrıca, İsrail'in Türkiye'yi tehdit etmesinin hayasızlık olduğunu ve Türkiye'nin dünyanın en büyük devleti olduğunu vurguladı.

31.07.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına ilişkin,"Artık sadece Filistin'de yaşayan Müslümanlar değil, tüm İslam aleminde yaşayanların, hatta barıştan, insanlıktan yana olan tüm insanların ayağa kalkma ve intifadaya durma zamanı gelmiştir. Çünkü bu yapılmazsa, siyonistlerin yönettiği terörist İsrail devleti durmayacaktır." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in katliamlarına devam ettiğini belirtti.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da, füze saldırısıyla suikasta uğrayan İsmail Heniyye'ye yapılan saldırıyı şiddetle kınayan Destici, Filistin halkına başsağlığı ve sabır diledi.

Heniyye'nin, hayatı boyunca Filistin davası için mücadele ettiğini vurgulayan Destici, Heniyye'nin önce evlatlarını, kardeşlerini, torunlarını şehit verdiğini ve bugün de kendisinin şehit olduğunu kaydetti.

Mustafa Destici, şöyle devam etti:

"Artık sadece Filistin'de yaşayan Müslümanlar değil, tüm İslam aleminde yaşayanların, hatta barıştan, insanlıktan yana olan tüm insanların ayağa kalkma ve intifadaya durma zamanı gelmiştir. Çünkü bu yapılmazsa, siyonistlerin yönettiği terörist İsrail devleti durmayacaktır. Bunlardan da büyük bir cesaret alarak nasıl önce Gazze'de katliamlar ve soykırım yapmış, insanları açlığa, susuzluğa, ölüme, mahkum etmişse, şimdi de Lübnan'da aynısını yapmaya başlamıştır. Peki oradan sonra sıra nereye gelecektir? Suriye'ye gelecektir. Oradan sonra hiçbirimiz aklımızdan çıkarmayalım ki asıl hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletidir. Çünkü İsrail başta olmak üzere, dünyadaki bütün siyonistler ve emperyalistler şunu biliyorlar ki Türkiye'yi yok etmedikçe, boyun eğdirmedikçe amaçlarına, Arz-ı Mevud hayallerine ulaşamayacaklardır. Onun için Türkiye her zamankinden daha güçlü olmalı ve birliğini, kardeşliğini muhafaza etmelidir."

Destici, Türkiye'nin bugünden itibaren gerekli tüm tedbirleri alması ve atılacak tüm adımları da atması gerektiğini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmesinin, hayasızlık olduğunu kaydeden Destici, İsrail'in hem coğrafi olarak, hem de yapacağı katliamların sınırının olmadığının altını çizdi.

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Irak değildir, bir Suriye değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyanın en büyük devletidir. Tarihte de en büyük devletlerini kurmuş bir büyük millettir" diyen Destici, herkesin aklını başına alması gerektiğine dikkati çekti.

İsrail'in ancak, silahsızlara, masumlara, yaşlılara, kundaktaki bebeklere ve kadınlara gücünün yettiğini ve bundan da zafer kazandığını zannettiğini ifade eden Destici, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısına çıkmaya cesaretlerinin yetmeyeceğini ve Türk milletinin, yer yüzündeki hiçbir devletten ve kendisine saldıracak hiçbir güçten korkusunun olmadığını belirtti.

Kaynak: AA

Mustafa Destici, İsmail Heniyye, Türkiye, İsrail, Hamas, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
13:48 Kassam Tugayları’ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi Kassam Tugayları'ndan Haniye suikastına sert tepki: Ortalığı karıştıran elin kesilme vakti geldi
13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
13:51 Suikasttan bir gün önce görüşmüşler Bakan Fidan’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin açıklama Suikasttan bir gün önce görüşmüşler! Bakan Fidan'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin açıklama
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 16:42:04. #1.12#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement