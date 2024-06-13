BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Teröre bulaşanlar cezalandırılmalıdır

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kim teröre bulaşırsa, kim terör örgütünün temsilciliğini yaparsa ya da bu konuda ceza almışsa, elbette ki İçişleri Bakanlığı da kanunu, yasayı, anayasayı uygulayacaktır. Dolayısıyla şu anda burada yapılan uygulama kanuni bir uygulamadır." dedi.

Destici, Elazığ Belediyesini ziyaret ederek, belediye başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştü.

Daha sonra Kovancılar Belediyesine geçen Destici, burada yaptığı konuşmada, dünyanın pek çok noktasında soydaşlar ve Müslümanların zulüm ve işgal altında olduğunu söyledi.

İşgal altındaki yerlerin bir an önce özgürlüğü kavuşması için dua ettiğini aktaran Destici, şöyle konuştu:

"Duamız onların da en kısa zamanda bağımsızlıklarına kavuşarak, işgalden kurtularak, hür bir şekilde inançlarını yaşaması ve bağımsız hale gelmeleridir. Çok üzgünüz. Onlara bu zulmü reva gören başta katil, terörist, soykırımcı İsrail olmak üzere tüm zalimleri kınıyoruz, lanetliyoruz."

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Gazze'ye yönelik saldırıların durması için ateşkes kararı alındığını anımsatan Destici, İsrail'in buna uymadığını belirtti.

Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hamas uyuyor, İsrail uymuyor. Neden? Çünkü çok pervasız ve şımarık. ABD'ye, bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelere, batı ülkelerine güveniyor. İsrail istiyor ki orada tek bir Müslüman, tek bir Filistinli kalmasın. İsrail böyle istiyor diye böyle olacak değil. Bir de Allah'ın hükmü var ve inanıyoruz ki Allah'ın hükmü mutlaka bir gün gerçekleşecek ve o topraklar bu siyonistlerden, bu katillerden mutlaka ama mutlaka temizlenecektir. Gün gelecek yeni bir Selahattin Eyyubi çıkacak Kudüs'ü de fethedecek, Mescid-i Aksa'yı da Gazze'yi de özgürleştirecektir. Buna yürekten inanıyoruz."

Herkesin bu devletin birinci sınıf vatandaşı olduğunu kaydeden Destici, "Bizi bölmeye çalışan, aramıza nifak sokmaya çalışanlara nasıl bugüne kadar fırsat vermediysek Allah'ın izni ve inayetiyle bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Devletimizi güçsüzleştirmeye ya da yıkmaya, ülkemizi bölmeye, milletimizin birliğini ve kardeşliğini bozmaya çalışanlara asla bugüne kadar müsaade etmediysek bundan sonra da etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yazıkonak Belde Belediyesine de ziyarette bulunan Destici, parti olarak insanların hürriyetinden, ana dilini konuşmasından, düşüncesini ifade etmesinden ve milli iradenin tecelli etmesinden yana olduklarını anlattı.

Seçilen belediye başkanlarının görevlerine devam ettiğini belirten Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama bu terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin bazı belediye başkanları hakkında terör yargılanmaları devam ediyor, ceza alanlar var. Şimdi devlet bunu seyir mi edecek, terörden 5-10-15 yıl ceza alan bir adamın belediye başkanlığı koltuğunda oturmasına müsaade mi edecek? Dünyanın hangi ülkesinde buna müsaade ederler? Sen o zaman ne yapacaksın, eğer kayyum atanmasını istemiyorsan, o zaman teröre bulaşmamış, yani kaç milyon insan oy veriyor, o zaman on milyonlarca insan içerisinde teröre bulaşmış insanların köküne kıran mı girdi de, sen illa terör örgütüne bulaşmış, terör örgütünden yargılanan ve ceza alanı getirip orada aday yapıyorsun. Onun için buradaki uygulama doğrudur, yasaldır, anayasaldır. Eğer kim teröre bulaşırsa, kim terör örgütünün temsilciliğini yaparsa ya da bu konuda ceza almışsa, elbette ki İçişleri Bakanlığı da kanunu, yasayı, anayasayı uygulayacaktır. Dolayısıyla şu anda burada yapılan uygulama kanuni bir uygulamadır ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan herkes beğense de beğenmese de kanuna uymak zorundadır."

Destici, Türkiye'den giden birçok hacı adayının şu an Mekke'de toplandığını ve Arafat yolculuğuna başlayacaklarını dile getirdi.

Hac ibadeti için bazı hacı adaylarının kontenjandan, bazılarının ise kendi imkanlarıyla vize alıp gittiğini aktaran Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bana mesajlar geliyor, bunlar maalesef şu anda otellerinden çıkamıyorlar, yakalanma korkusuyla, çünkü oraya giriş vizeleri var ama hac vizesi olmadığı için. Ama oradalar şu anda, Mekke'de otellerdeler. Buradan çağrımız hem Dışişleri Bakanlığımıza hem de Diyanet İşleri Başkanlığımıza, oraya gitmiş bu vatandaşlarımıza lütfen sahip çıkın. Bu hacı adaylarımızda zaten bir aydır oradalar, en azından Arafat'da vakfeye dursunlar, tavafını yapıp Türkiye'ye dönsünler. Tüm hacı adaylarımızın şimdiden haclarını tebrik ediyorum."