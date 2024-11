Bebek Ölümü İddiaları Araştırılıyor

Politika

Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, "Toplum vicdanını derinden yaralayan bu olayda yargıya intikal etmiş, para uğruna masum bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olan çete üyeleri adalet önünde hesap vermeye başlamıştır." dedi.

Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan Başkanlığında toplandı.

Hayatını kaybeden bebeklerin ailelerine başsağlığı ve sabır dileyen Şan, komisyonun tüm siyasi partilerin katkılarıyla tarafsız ve etkin bir şekilde çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Araştırma komisyonunun bir yargı mercisi olmadığını vurgulayan Şan, yargı sürecinin bağımsız mahkemeler eliyle yürütüldüğünün altını çizdi.

"Toplum vicdanını derinden yaralayan bu olayda yargıya intikal etmiş, para uğruna masum bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olan çete üyeleri adalet önünde hesap vermeye başlamıştır." ifadesini kullanan Şan, böyle bir yapının bu kadar hassas bir alanda nasıl faaliyet gösterebildiğini anlayarak benzer yapıların bir daha asla türeyememesi için gerekli yasal ve idari düzenlemelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Şan, çözümün başka bir boyutuna odaklanacaklarını anlatarak, "Denetim ve yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesi için öneriler sunacak, sağlık hizmetlerinin daha şeffaf, adil ve erişilebilir hale gelmesi için hep beraber çalışacağız. Komisyonumuzun adından da anlaşılacağı gibi özel sağlık kuruluşlarının sadece yenidoğan değil çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki işlem ve uygulamaları da inceleyerek mevcut düzenlemeleri ve mevzuatı gözden geçirecek alınması gereken tedbirlerin ve çözüm önerilerinin alınmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyonda daha sonra milletvekilleri görüş ve önerilerini dile getirdi.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile önceki dönemlerde görev yapan Bakanlar ve bakanlık yetkililerinin de komisyona davet edilmesini önerdi.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, komisyonun en etkili ve hızlı bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Halen devam eden istismarlar olabilir. Halen öldürülmek üzere olan bebekler olabilir. Bu konuda lütfen hepimiz duyarlı olalım. Gecikmeden, etkili bir çalışma içerisine girmemiz gerekiyor." diye konuştu. Gergerlioğlu, komisyonda bebeklerini kaybeden mağdur ailelerin de dinlenilmesi gerektiğini dile getirdi.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Türkiye'de bütün kurumlarda en büyük sıkıntının denetim eksikliği olduğunu öne sürerek, "Hukuki ve denetim görevlerimizi yerine getirebilecek bir rapor ortaya koymalıyız. Habersiz bir şekilde hastane ziyaretlerinde bulunmalıyız." dedi.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, hastanelerin tamamen kontrol dışı çalıştığı iddiasında bulunmanın çok zor olduğunu ifade ederek, "Özel sektörde de çalışan çok kıymetli hekimler ve sağlık yöneticileri var. Özellikle pandemi döneminde cansiperane çalışmalar ortaya koydular. Bir kötü olay üzerinden bütün sektörü, sağlık çalışanları ve hekimleri yargılayamayız." dedi.

"Sağlıkta geri ödeme kontrol edilmediğinde yıkıcı sonuçlara götürebilir"

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan da kamu hizmetlerinin özel sektörden alımı esnasında sistemde ortaya çıkan bazı sorunların olduğunu belirterek, "Bunların temelinde yaşanan ihlaller ve özellikle geri ödeme sisteminin oluşturduğu motivasyonla birlikte bu süreçlerdeki suistimallerin araştırılması gerekiyor. Karşılaştığımız tablo, çocuklarımızın çeteler tarafından kurban edilmesi, ölüme terk edilmesi, ölümüne sebebiyet verildiği durumları bunların hepsini yargı sonucunda göreceğiz. Bunun temel anlamda ahlaki bir mesele olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

22 yılda sağlık alanında ülkenin faydasına olacak bir sağlıkta dönüşüm programının yaşandığını ifade eden Yerebakan, şunları kaydetti:

"Sağlık ordumuzun sayısı bugün 1,5 milyona ulaştı. Klinik verilerimizi daha da ileriye taşıdığımız bir altyapıya ulaştık. Her kurulan düzende o günün ihtiyaçlarına göre bazı sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Dünya genelinde de geri ödeme, yapan sistemler vardır. Sağlıkta geri ödeme beraberinde kazanma hırsını da getirir. Kontrol edilmediğinde ise yıkıcı sonuçlara götürebilir. Her sektörde, her alanda olabilir. Sağlıktaki yıkıcılık can kaybıdır. Süreçlerin analizini yapalım. Komisyonumuzun mahkeme olmadığını, suçluları tespit etmekten ziyade sistemin zayıf noktalarını belirlemek ve çözüm önerilerini geliştirmekte sorumlu olduğunu hatırlatmak istiyorum."

Komisyon gelecek hafta Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü yetkililerini dinleyecek.