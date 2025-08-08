Belgin Uygur: Terörsüz Türkiye Hedefindeyiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Belgin Uygur: Terörsüz Türkiye Hedefindeyiz

Belgin Uygur: Terörsüz Türkiye Hedefindeyiz
08.08.2025 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirme noktasında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirme noktasında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Terörün zeminini ortadan kaldıran, toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi daha da güçlendirdiğimiz bu yaklaşım inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nın huzur, güven, kardeşlik iklimini kökleştirme iradesidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında, Mersin İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Uygur, burada yaptığı konuşmada, 'Türkiye Yüzyılı'nın sadece büyük projelerin, teknolojik hamlelerin yılı değil; aynı zamanda kardeşliğin, huzurun ve güvenin de yılı olduğunu söyledi. Türkiye'nin dış politikada sözü dinlenen, dünya siyasetine yön veren, önemli uyuşmazlıklarda ara bulucu rolde olan hem sahada hem masada güçlü bir ülke olduğunu belirten Belgin Uygur, "Artık nerede bir zulüm varsa, kim olursa olsun, nerede zulme uğrayan bir kardeşimiz varsa uluslararası platformlar, en güçlü platformlar başta olmak üzere artık 'Dünya beşten büyüktür', 'Daha adil bir dünya mümkündür' diyen bir liderimiz ve bir Türkiye var" diye konuştu.

'SOYKIRIMA BÜTÜN DÜNYA ŞAHİTLİK EDİYOR'

Bütün dünyanın gözü önünde Filistin'in soykırıma uğradığını söyleyen Uygur, "Tabii Filistin'den de bahsetmeden geçmeyeceğim. Evet, güçlü bir dış politika, zulme uğrayan her kardeşimizin yanında olma noktasında, o zulme güçlü ve gür bir şekilde 'dur' deme noktasında güçlü bir irade koyan bir Türkiye var. 7 Ekim 2023'ten itibaren maalesef bebeklerin, kadınların aslında katledildiği, büyük bir soykırıma uğradığı, hastanelerin, okulların, bebeklerin, bebek yoğun bakımlarının bombalandığı bir Filistin, Gazze var. Bütün dünyanın gözünün önünde cereyan eden bir soykırıma maalesef bütün dünya şahitlik ediyor. İşte son dönemde artık açlığa terk edilmiş, vicdansızlığın, aslında soykırımın, kelimeler aslında anlatmakta kifayetsiz kalıyor, buna 'dur' deme, uluslararası toplumu harekete geçirme, oraya insani yardımı en yüksek noktada ulaştırma noktasında, İsrail'le olan ticareti kesme noktasında güçlü ve dimdik bir irade koyan bir Recep Tayyip Erdoğan ve bir Türkiye var" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE ENİNDE SONUNDA ULAŞACAĞIZ'

Belgin Uygun, 'Türkiye Yüzyılı'nın kardeşliğin, huzurun ve güvenin de yılı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu: "İnşallah bu yeni 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzda bu kardeşliğimizi, birliğimizi beraberliğimizi daha da güçlendirip, on yıllardır omzunda o terör belasının yükünü taşımış, o Türkiye'nin, o terör belasından kurtulmuş yeni bir Türkiye'ye inşallah Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde inşa etmek. Çünkü Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle 'Ülkemizi yarım asırdır hedeflerinden alıkoyan kanlı zinciri milletimizle birlikte kırıp atmakta kararlıyız.' Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge menziline, hedefine inşallah eninde sonunda ulaşacağız. İşte o zaman önümüzde yepyeni bir geleceğin, doldurulmayı bekleyen beyaz sayfaları açılacak. Bu sayfaları hep birlikte yazacağımız zaferlerle, destanlarla, kardeşlik türküleriyle inşallah süsleyeceğiz. Sayın Devlet Bahçeli'nin o tarihi çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesiyle ve Cumhur İttifakı'nın yapıcı tutumlarıyla şekillenmiş olan Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirme noktasında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Terörün zeminini ortadan kaldıran, toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı, kardeşliğimizi daha da güçlendirdiğimiz bu yaklaşım inşallah 'Türkiye Yüzyılı'nın huzur, güven, kardeşlik iklimini kökleştirme iradesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun odak noktası terör örgütünün silahlarını bırakması, fesih sürecinin gerçekleştirilmesi noktasında ve nihayetinde Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşması."

Kaynak: DHA

Belgin Uygur, Dış Politika, Politika, AK Parti, Güvenlik, Türkiye, Terör, Uygur, Son Dakika

Son Dakika Politika Belgin Uygur: Terörsüz Türkiye Hedefindeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza Otomobil üzerinde dans eden kadına ceza
Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu Market alışverişinden çıktı, hastanelik oldu
Galatasaray’da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor Galatasaray'da ayrılık 24 saat içinde kesinleşiyor
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı

14:33
Çanakkale’de orman yangını Alevler hastaneye yaklaştı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hastaneye yaklaştı
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
19:46
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru
Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
19:39
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi
Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:50
Menajeri, Barış Alper’i isteyen dünya devini açıkladı
Menajeri, Barış Alper'i isteyen dünya devini açıkladı
18:39
Bir zamanlar Süper Lig’i sallıyordu Mustafa Pektemek’in yeni takımı şaşırttı
Bir zamanlar Süper Lig'i sallıyordu! Mustafa Pektemek'in yeni takımı şaşırttı
18:33
Ozan Tufan’ın transferi iptal oldu
Ozan Tufan'ın transferi iptal oldu
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
18:08
Yeni ’Arda Güler’ deniyordu Fenerbahçe’den ayrılıp Kocaeli’ne imza attı
Yeni 'Arda Güler' deniyordu! Fenerbahçe'den ayrılıp Kocaeli'ne imza attı
18:05
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
Üzüldüğü için veda edemediği torununun ardından dakikalarca koştu
18:05
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Netanyahu, Gazze ile ilgili asıl planını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 16:00:17. #7.13#
SON DAKİKA: Belgin Uygur: Terörsüz Türkiye Hedefindeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.