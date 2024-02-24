Beyazgül Şanlıurfa\'ya yapılacak projeleri paylaştı

Politika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Türkiye Yüzyılı Şanlıurfa Vizyonu" proje tanıtım programında yeni dönemde yapacakları projeleri kamuoyuna açıkladı.

Şanlıurfa'da tarımdan bilime, eğitimden kültür ve turizm alanına kadar birçok projeye imza atan AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Türkiye Yüzyılı Şanlıurfa vizyonu" ile proje tanıtım programı düzenledi. Mehmet Akif İnan Konferans salonunda gerçekleşen programa, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM İdari Amiri İbrahim Eyyüpoğlu, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti gençlik kolları, kadın kolları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Beyazgül, yeni dönemde yapılacak olan projeleri tek tek vatandaşlara anlattı. Beyazgül, "Göreve geldiğimiz günden bu yana bizim için her zaman halkımızın talebi bizim için bir görev, bizim için bir proje, gerçekleştireceğimiz bir amaç olmuştur. Buraya projelerimizi getirdik ama projelerimiz bu kadar değil. Buradaki projelerimizin sayısı çok fazla ama yine halkımızın talepleri bizim projelerimiz olmaya devam edecektir. Belediyemizin büyün refah ve kaynakları vatandaşlarımıza, halkımıza dönecektir. Şanlıurfa'da güçlü bir belediyemiz var büyükşehir belediyesi olarak asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. İlaçlama, sulamayı, fidan üretimini, çiçek üretimini, organik gübreyi kendimiz üretiyoruz. Yedek parçayı kendimiz üretiyoruz. Yapmadık bir iş bırakmadık nedeni ise tasarruf yaparak buradan elde edilecek gelirin vatandaşlarımıza hizmet olarak geri dönmesi içindir. Şanlıurfa'da bütün ilçe belediye başkanlarımızla el birliği gönül birliği içerisinde olduk. Kol kola girerek göreve geldiğimiz zaman hizmetten başka hiçbir şey konuşmadık. Hangi ilçemizin ne eksiği varsa el birliği ile destek verdik. Her ilçemizin de birbirinden güzel proje ve hizmetleri var. Yeni dönemde de birlikte devam edeceğiz. Çok güzel işlere hep birlikte imza atacağız" dedi.

Beyazgül'den raylı sistem müjdesi

Konuşmalarının ardından yeni dönemde Gerçek Belediyecilik vizyonu ve Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile Şanlıurfa'ya kazandırılacak projelerin tanıtım sunumunu yapan Beyazgül Şanlıurfa'ya raylı sistemi kazandıracaklarını kaydetti. Bunun için gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Beyazgül, ulaşım master planı olmadığı için ilk olarak ulaşım master planını yaptıklarını ve yeni dönemde Şanlıurfalı vatandaşların raylı sistemle tanışacaklarını sözlerine ekledi.

"Tugay'ın yeni yerine taşınmasını sağlayacağız"

Şanlıurfa'nın merkezinde bulunan Ali Saip Ursavaş Kışlası'nın (Tugay) taşınması konusunda da projelerinin hazır olduğunu kaydeden Beyazgül, "Tugayın taşınmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Mutabakat sağladık. Özel mülk olan bazı alanların da alınmasıyla birlikte gerekli çalışmaları yaparak Tugayın yeni yerine taşınmasını sağlayacağız. Burada vatandaşlarımıza yemyeşil bir alan ve sosyal donatı alanları kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

"GES ve rüzgar enerjisi yatırımlarını artırıyoruz"

Güneşlenme gün sayısı oldukça fazla olan Şanlıurfa'da yeni GES yatırımları gerçekleştireceklerinin altını çizen Beyazgül, "Şanlıurfa'da güneşten maksimum oranda faydalanmak adına belirlenen alanlarda yeni GES yatırımları yaparak buradan elde edeceğimiz gelirleri belediyemiz giderlerinde kullanacağız ve buradan elde edilecek tasarruf sayesinde de vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet ulaştıracağız. Aynı zamanda şehrimizin rüzgar kapasitesini de değerlendirmek adına rüzgar tribünleri kurulumunu kısa sürede başlatarak buradan da enerji elde edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yeni üniversite ve belediyenin tek çatı altında birleşmesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi adına yeni bir alanda yapılacak olan belediye hizmet binası için belediye bünyesindeki birimlerin tek çatı altında toplayacak olan kampüs projesini de yakın zamanda hayata geçireceklerini kaydeden Beyazgül, yeni üniversitenin kurulması için de gereken desteğin ve alanın verileceğini aktardı.

Kültür ve kongre merkezi, yeni otogar

Şanlıurfa'ya yeni bir kültür ve kongre merkezi kazandıracaklarının da müjdesini veren Beyazgül, otogarın da yeni yerine taşınarak orada hizmet vermeye başlayacağını, şehre yeni otogar kazandıracaklarını kaydetti.

Meslek gruplarına 7 bin dönümlük alan tahsisi

Kente yapılacak projelerde her zaman olduğu gibi meslek guruplarını da unutmayan Beyazgül, "Meslek gruplarına 7000 dönümlük alan tahsisi gerçekleştireceğiz,. Buradaki çalışmaları da bakanımızın ve milletvekillerimizin de destekleriyle meslek guruplarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Beyazgül ile Şanlıurfa'da yeni dönem projelerle geçecek

Kente kazandırılacak projeleri lansman toplantısıyla sunum eşliğinde kamuoyuna aktaran Başkan Beyazgül, "Şanlıurfa'ya millet kütüphanesi yapılacak. Karakoyun Mahallesi 1. Etap 374 konutun temeli atılacak. Şehitlik, Hızmalı ve Atatürk Mahallesi kentsel dönüşüm alanı 2. ve 3. etabına başlanacak. Kuzey Şehir Konut Projesi 1. Etap devam ediyor. 2. Etap 2200 konutun yapımına başlanacak. Fuar alanı katlı kavşağı projesi hayata geçirilecek. Yeni üst geçitler yapılacak. 200 adet yeni otobüs alımıyla ulaşımda konfor artacak. Şehir hastanesi bölgesinde katlı kavşaklar hayata geçirilecek. Şehir hastanesi önü 50 metrelik yol ulaşıma açılacak. Aşık - Öğütçü otoban köprülü kavşağı şehre kazandırılacak. Azerbaycan Bulvarı - Kuzeyşehir 50 metrelik bağlantı yolu yapılacak. Azerbaycan Bulvarı - Bozova Çevre yolu bağlantısı yapılacak. Germuş - Ulubağ Mardin Yolu kavşağı birleştirilecek. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı genişletilecek. Kırsalda kalıcı ve sürdürülebilir sıcak asfalt uygulamalarına hız kesmeden devam edeceğiz. Karakoyun Deresi Güney Yolunu 25 Metre Bandına Çıkartacağız. Akabe Gençlik Parkı, Yaylak Mesire Alanı, Ceylanpınar Mevlana Parkı, Çatak Mesire Alanı, Karaköprü Güllübağ Parkı, Karaköprü Seyrantepe Parkı, Yaslıca orman parkı, Yenice Vadi Parkı, Halil'ür Rahman Kent Ormanı, Büyükşehir Millet Bahçesi, Karaköprü Bölge Parkı, Viranşehir Sulutepe Mesire Alanı, Halfeti Argıl Mesire Alanı, Ay Yapı Bölge Parkı, Hobi bahçesi 2. Etap Esentepe Seyir Parkı projesini hayata geçireceğiz. Büyükşehir Millet Bahçesi Projesini şehrimize kazandıracağız. Halil'ür Rahman Kent Ormanı Projesini şehrimize kazandıracağız. Çevikkuvvet Millet Bahçesi Projesini hayata geçireceğiz. Bisiklet yollarını çoğaltacağız, ilk etapta 5 bin bisiklet gençlerimize hediye edeceğiz. Hobi bahçesi 2. Etap projesini hayata geçireceğiz. Her ilçemize kent meydanı kazandıracağız. Çatak bungalov tesisleri 2. Etap şehrimize kazandıracağız. Yeşildirek Kentsel Dönüşüm Projesi Tamamlanacak. Eski sanayi 2. etap 1. bölüm inşaat çalışmalarını başlatacağız. Alibaba Kentsel dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Paşabağı kentsel dönüşüm alanı 57 bin dönümlük alanın inşasına başlayacağız. Tarım alanlarının korunması için alternatif yeni yerleşim alanı inşa edeceğiz. Birecik yeni sebze ve meyve hali yapacağız. Üretim paketleme ve markalaşma için fabrika kuracağız. Dezavantajlı vatandaşlarımıza geçici misafirhane desteği vereceğiz. Tarihi Şanlıurfa surlarını gün yüzüne çıkaracağız. 11 Nisan ve tarih panorama müzesi kuracağız. İslam alimleri panorama bilgilendirme merkezimizi hayata geçireceğiz. Yıldız Meydanı Haşimiye Meydanı arasını turizm adasına dönüştüreceğiz. Kalkan - Balıklıgöl Platosu arasında kalan 137 tarihi mağarayı kültür vadisi haline getireceğiz. Yöresel ara sıcak yemeklerimiz için yeni üretim tesisleri kuracağız. Harran'da astronomi şenlikleri düzenleyeceğiz. Bozova bungalov evlerde gençlik kampı projesini başlatacağız. Çarmelik kırsal yaşam tarım müzesinde çiftçi eğitimine başlayacağız. Şanlıurfa'mıza yeni sanat sokakları kazandıracağız. Haleplibahçe -Yakubiye Turizm Gelişme Alanı Olarak Şehrimize Kazandıracağız. Karacadağ kayak merkezine bungalov evler kazandıracağız. Halfeti ve Bozova ilçelerimizde kentsel tasarım projesini etaplar halinde Şanlıurfa'mıza kazandıracağız. Yem bitkileri üretimi ve desteğini arttırarak devam ettireceğiz. İhtiyaç sahibi çiftçilerimize buğday, mısır, pamuk, arpa ve tohum desteği vereceğiz. Yılda 3 milyon fide üretimi yapıp halkımıza hibe edeceğiz. ŞATEM Şanlıurfa akıllı tarım eğitim merkezinde uygulama sahası yapacağız. Uzay tarımı ve yeni nesil tarım alanları kuracağız. Birecik'te Şabut Balığı üretim tesisi kuracağız. Ata tohumların gelecek nesillere aktarılması için tohum bankası kuracağız. Sıfır atık koordinasyon merkezi kuracağız. Lunaparkımızı Şanlıurfa'mıza kazandıracağız. Gençlerimiz için kitap kafe merkezleri yapacağız ve ücretsiz çorba ikram edeceğiz. Gençlerimize kamp ve gençlik merkezi yapacağız. Gençlerimize GO-KART pisti yapacağız. Çocuk kütüphaneleri yapacağız, çocuk köyü kuracağız. Şanlıurfa merkezde tam donanımlı futbol tesisi yapımına başlayacağız. İlçelerimizde gençlik merkezlerimizi yaygınlaştıracağız. Şanlıurfa merkezde kapalı yarı olimpik yüzme havuzlarını arttıracağız. Büyük parklarımıza satranç evleri kazandıracağız. Kütüphanemizin olmadığı ilçemiz kalmayacak, Şanlıurfa merkezde okçuluk sporunu destekleyeceğiz, ilçelerimizde sentetik futbol sahası sayılarını arttıracağız, çocuklarımız için kreş sınıfı projelerimizi hayata geçireceğiz gece çalışan ailelerimizin çocukları için gece kreşleri açacağız, akademik destek merkezlerimizin sayılarını arttıracağız, 'kadınız biz' adlı web sitesi kurulumu yapılıp kadınlarımıza her konuda destek sağlayacağız, çocuk meclisi oluşturacağız, atletizm stadı yapacağız, sporcu fabrikası kuracağız, ilçelerimize 6 adet spor antrenman salonları kazandırmaya devam edeceğiz, Viranşehir Ceylanpınar entegre katı atık tesisini şehrimize kazandıracağız, merkezde yeni entegre atık tesisi yapacağız, tıbbi atık sterilizasyon tesisini modernize edeceğiz, iklim değişikliği eylem planını hayata geçireceğiz, bitkisel atıklardan pelet üretim tesisi yapacağız, atık suların (gri su) peyzaj alanlarında kullanılması projesini şehrimize kazandıracağız, şehrimizde kömür kullanılan mahallelerde doğal gaz dönüşümünü destekleyerek şehrin hava kalitesini iyileştireceğiz, Bozova guergh (kurtboğan) yetiştirme merkezi projesi hazırlandı yapımına başlayacağız, Viranşehir ilçesi kanalizasyon şebekesi atık su arıtma tesisi yatırımlarımıza devam edeceğiz, 25.560 m3/gün kapasiteli Birecik atıksu arıtma tesisi projesi şehrimize kazandıracağız, 37.183 m3/gün kapasiteli Suruç atıksu arıtma tesisi projesi ilçemize kazandıracağız, 65.679 m3 kapasiteli Viranşehir atıksu arıtma tesisi projesi ilçemize kazandıracağız, 31 km uzunluğundaki Halfeti kanalizasyon şebeke hattımızı yenileyeceğiz, 43 km uzunluğunda Bozova kanalizasyon şebeke hattımızı yenileyeceğiz, 54 km uzunluğunda Halfeti içmesuyu şebeke hattımızı yenileyeceğiz, 5,5 km isale hattı 3 tane depo 4 adet kuzeyşehir bölgemize içmesuyu merkezleri ve depolar yapacağız, 45 km uzunluğunda bozova içmesuyu şebeke hattımızı yenilyeceğiz, viranşehir'de atık aktarma istasyonu yapacağız, haşimiye meydanı projesini hayata geçireceğiz, atlılar evi restorasyonunu tamamlayıp şehrimize sosyal tesis olarak kazandıracağız" ifadelerine yer verdi.

Yeni dönemde projelerin sayısını artırarak daha güçlü bir şekilde yola devam edeceklerini vurgulayan Beyazgül, bir vatandaşımız çıkacak bu uygulama yapılmalı diyecek o düşünce bizim projemiz olacak ve hayata geçecek ifadelerine yer verdi.

Proje lansman toplantısı toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ŞANLIURFA