BİNALİ YILDIRIM GEÇMİŞ, HATASIYLA SEVABIYLA BİZİMDİR, SAHİP ÇIKACAĞIZ

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir programının son kısmında Ödemiş teşkilat buluşmasına katıldı. AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Beydağ Ödemiş ve Kiraz ilçelerinden oluşan Küçük Menderes'te düzenlediği 'Dünden bugüne yol arkadaşlarımızla istişare toplantısı'nda AK Parti İzmir milletvekilleri Cemal Bekle, Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar ile çok sayıda partili de yer aldı. AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım burada yaptığı konuşmada bu buluşmaları gerçekleştiren İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye teşekkür ederek, İzmir milletvekillerinin, hemşerilerinin Ankara'daki gözü, kulağı, yol arkadaşı olduğunu kaydetti. 'AK Parti vefa hareketidir' diyen Yıldırım kuruluşundan itibaren 20 yılı iktidarda doldurduklarını ifade etti. Yıldırım, 'AK Parti'de eski ve yeni diye bir şey yok. AK Parti kutlu bir yürüyüşün adıdır. Bu tablo bize AK Parti'nin başından beri bugüne kadar, şartlar ne olursa olsun beraberliğimizin artarak devam ettiğini gösteriyor. 15 seçime girdik. Her seçimde Türkiye'de açık ara önde kapattık. 20 yıldır Türkiye'nin dağ gibi sorunlarını dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. Bunda en büyük katkı sizindir. Liderimiz milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ındır. Biz de bayrak yarışı müsabakalardaki gibi değildir. Bayrağı veren de alan da koşmaya devam eder. Durmak yok yola devam, diyoruz' dedi.2023 seçimlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Binali Yıldırım, son 20 yılda AK Parti'nin Türkiye'ye yaptığı hizmetlere değinerek sözlerini şöyle sürdürdü

'Yeni bir seçime hazırlanıyoruz. 2023 çok önemli. AK Parti ülkemizi 100. yıla taşıyan iktidardır. Türkiye, 100 yılın 5'te 1'ini, 20 yılını AK Parti ile geçirdi. Dönüp arkamıza bakalım. Kim neler yapmış, neler yapmamış Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Türkiye'yi doğudan batıya, kuzeyden güneye birbiriyle buluşturduk. 'Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz' dedik. 'Ay yıldızlı bayrağımıza yan bakanın canına okuruz' dedik. Bütün terör örgütlerinin kökünü kazıdık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Demir yolunu ülke gündemine getirip hızlı tren özlemini gerçeğe dönüştürdük. Geniş iletişim ağları sağladık. Şehir hastaneleri hayat kurtarıyor. Koronavirüs belasıyla karşı karşıya kaldık. 3 yılımızı aldı. O sağlık sistemi olmasaydı sonucun ne olacağını iyi biliyoruz. Vaktiyle şehir hastanelerine karşı çıkanlar, 'Kimlere menfaat sağlıyorsunuz' diyenler bir özür bile dilemedi. Önemli değil. 'İşimiz hizmet, gücümüz millet' diyerek yola devam ediyoruz.?

'YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DOYMAZMIŞ'

29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100'üncü yılının tamamlandığını dile getiren Yıldırım, partililere seçim için çok çalışmaları gerektiğini söyleyerek, 'Yeni bir yüzyıla giriyoruz. Türkiye'yi ikinci yüzyıla taşıyan iktidarın adı AK Parti, liderin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. İkinci yüzyılın ilk seçiminde 2023'de dünya lideri, memleket sevdalısı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla seçmeye hazır mısınız Yeni bir zafere var mısınız Ak kadınlar, Ak gençler, ana kademe hazır mısınız Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. 15 sefer mindere çıktılar hepsinde yenildiler. Ümit iyi bir şeydir. Onların da hakkı. Ama buna karar verecek olan 6'lı masa değildir. İktidarın yolu 6 artı 1 değil, 50 artı 1'den geçer. Bu 6 artı 1 masası ne diyor Bu masada oturanların memleket meseleleri için bir şey dediğini duydunuz mu Bunlar 3 konuda anlaşıyor; biri masanın etrafında bir sonraki toplantı ne zaman yapılacak Masada hangi yemekler olacak ve Erdoğan'ı indireceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ı indireceksiniz de en azından öyle hayal ediyorsunuz da ondan sonra ne olacak 'Orasını bize söylemediler, bize sadece indirmek için çalışın' dediler. Bu millet her seferinde iktidarına sahip çıktı, liderine sahip çıktı. İşte Ödemiş işte AK Parti dedi.

'2024'ÜN YOLU 2023'DEN GEÇİYOR'

Seçimlere yaklaşık 8 ay kaldığını hatırlatan Binali Yıldırım, 'Sahalar ısınacak. Karış karış Menderes vadisini dolaşmaya hazır mısınız Bu heyecanla ve enerjiyle yeni başarılara birlikte yürümeye var mısınız 2023'de yeniden destan yazacak mıyız 2024'ün yolu 2023'den geçiyor. Çok çalışacağız. Bütün kardeşlerimizle her gönüle gireceğiz' ifadelerini kullandı. 'Vur vur inlesin Tunç Soyer dinlesin' sloganlarına 'Değmez' diye yanıt veren Yıldırım, az konuşup çok iş yapmaları gerektiğini vurguladı. Yıldırım, daha sık İzmir'e geleceğinin sözünü verip, '20 yılda yüz yıllık sorunları çözdük mü Ülkemizi dünyanın parmakla sayılacak ülkeleri arasına sokmaya hazır mıyız Bunun yolu 2023'den geçiyor. Daha çok çalışıp daha çok kardeşimizin gönlüne gireceğiz. Rabbimiz bize iki kulak bir ağız vermiş. İki dinle bir konuş' açıklamalarında bulundu.

'7'DE 7'İ İSTİYORUZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ise konuşmasında Küçük Menderes ile gurur duyduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı 'Torbalı, Selçuk, Bayındır, Tire, Beydağ Ödemiş ve Kiraz. Bu 7 belediyenin ikisi bizde. 7'de 7 istiyoruz. Var mısınız 2023'te Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha en yüksek oyla seçtireceğiz. Var mısınız Bu kez İzmir'de de Cumhur İttifakı birinci olacak. Cumhurbaşkanımız da bu iddiayı ortaya koydu. Onu mahcup etmeyeceğiz. Milletvekillerimizle beraber gece gündüz çalışıp zafere ulaşacağız. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Göreve geldiğimizden beri geçmişle geleceği buluşturduk.' Toplantının açılışında AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Muhammet Şen'in ardından milletvekilleri adına konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da söz aldı. Binali Yıldırım'ın Türkiye'nin her karış toprağında, havasında, yolunda, iletişiminde çok büyük emekleri bulunduğunu dile getiren Kırkpınar, 'Parlamentoda, Türkiye'de AK Parti'nin geldiği noktaya bakıyoruz. Rusya'da, Ukrayna'da bizler böyle büyük bir davanın mensubu olmaktan, bu kutlu çatıları paylaşıyor olmaktan onur ve gurur duyuyoruz' diye konuştu. (DHA)