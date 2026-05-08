Bülent Turan\'dan Güvenlik ve Nüfus Açıklamaları

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Avrupa başta birçok ülkenin pes ettiği alanda Türk Polis Teşkilatı bırakın pes etmeyi, çok daha büyük bir iradeyle yoluna, mücadelesine devam ediyor. Sadece uyuşturucuda değil; göçte, siberde, terörde her alanda tabir caizse destan yazmaya, yeni teknolojik hamleler yapmaya devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bir dizi programa katılmak için Çanakkale'nin Lapseki ilçesine geldi. Bakan Yardımcısı Turan, 100 öğrenci kapasiteli Emine Saadet Çarmıklı Kreşi'nin açılış törenine katıldı.

'BM RAPORLARINDA 2100 YILI İÇİN TÜRKİYE NÜFUSU 38 MİLYON ÖNGÖRÜLÜYOR'

Dünyada su krizi gibi artık gençlik krizinden de bahsedildiğini söyleyen İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Avrupa'nın nüfusunun düştüğünü, LGBT başta birçok ahlaki sorununun olduğunu, güvenlik, aile kurma sorununun bulunduğunu hepimiz görüyoruz. Türkiye'miz iyi ancak, bizde de kırılmalar başlıyor. Bakın BM raporlarında 2100 yılı için Türkiye nüfusu 38 milyon öngörülüyor. Bugün 86 milyon olan Türkiye'mizin nüfusunun, bundan 47 sene sonra 38 milyon olacağı öngörülüyor. TÜİK raporlarında 54 milyon olacağı öngörülüyor. Yani öyle veya böyle bir düşüşten bahsediliyor. Bu da bir problem, bu da bir sorun. O yüzden eğitimde yapılan her türlü katkı, ailenin büyümesine omuz veren her türlü katkının yanında olmaya hep beraber devam edeceğiz" diye konuştu.

'DÜN LÜKS OLAN KREŞLER, BUGÜN BİR DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELDİ'

Kadının iş hayatına katılmasının zaman zaman tartışma konusu olduğunu dile getiren Turan, "Biz, meseleye aile merkezli bakıyoruz. Kreş bunun karşılığı. Sosyal hayatta kadının altyapı imkanları rahatlarsa, hem ailesine hem de topluma destek olur diye düşünüyoruz. O yüzden geçen hafta meclisimizde şimdiye kadar 8 artı 8 hafta olarak ifade edilen doğum izni, 8 artı 16 haftaya çıktı. Ama her türlü destekle beraber istiyoruz ki; kadınlarımız sosyal hayatta, ailesini ihmal etmenden olabilsin. Yani, aslında dün lüks olan kreşler, bugün bir devlet politikası haline geldi. Dün çok az yerde olan anaokulları, kreşler bugün devletimizin her mahallede, her sokakta yapmak istediği, yapılan haline geldi" ifadelerini kullandı.

'MADENCİLİĞE DEĞİL, YANLIŞ MADENCİLİĞE KARŞI OLABİLİRİZ'

Çanakkale'de zaman zaman maden tartışmaları olduğunu aktaran Turan, şunları söyledi:

"Bir defa baştan söyleyeyim. TÜMAD gider, biz buradayız. O firma gider, biz buradayız. Bir gerçekliği de ifade etmek isterim. Milattan önce 7'nci yüzyılda Lapseki'de madencilik var. Maden, Çanakkale'de dün başlayan bir iş değil. Çanakkale'nin tarihi, turizmi, ormanı, tarımı çok kıymetli. Ama Çanakkale aynı şekilde bir maden kenti. Yerin altı da bizim üstü de bizim. Yerin üstünü kollayarak altında çalışılabilir. Altını kollayarak üstünde çalışılabilir. O yüzden hayır demek yerine doğru iş yaptırmayı, çevreyle uyumlu, iş güvenliğini sağlayan örnek proje yapmayı bilmek durumundayız. Binlerce işçi çalışıyor, vergi veriliyor, kamuya destek olunuyor. Madenciliğe değil, yanlış madenciliğe karşı olabiliriz. Madencinin imajında sorun varsa bu imaj önce madenci düzeltecek. O ekosistemi kollayacak. Kurdu kuşu kollayarak, sistemi yaşatmak durumundayız. Dünyanın birçok yerinde madencilik ormanların içerisinde ve bu bilinir bir gerçek. Örneğin, Brezilya'da Amazon Ormanları'nda madencilik faaliyeti var. Kanada'da Boreal Ormanları'nda elmas madenciliği var. Ormanda da madencilik olur. Nasıl yaptığınız önemli. Yanlış yapmadan kanuna, nizama uygun yapmanız önemli. Ben tüm bu konuda hassas olan çevrecilere saygı duyuyorum. Ama ne olur oyuna gelip, hayır demek yerine doğruya evet, yanlışa hayır demek lazım diye düşünüyorum. Dünyada 31 ülkede 440 tane nükleer santral var. Amerika'da 94, Fransa'da 57 tane var. Türkiye'de karşıyız. Akkuyu'yu yapmaya kalktık, başımıza gelmeyen kalmadı. Bunlar yanlış işler. Dünyada madencilik nasılsa bizde de öyle olması lazım. Niye biz dünya kadar rakama milyar dolarlar vererek Avrupa başta olmak üzere, dünyanın farklı ülkelerinden altın ithal edelim? Biz niye üretmiyoruz kendi altınımızı? Biz niye üretmiyoruz kendi madenimizi? Biz madeni çıkarmayınca o madene ulaşım bitmiyor ki. Oradan alıyoruz. Fazla fazla para verip alıyoruz. Niye bizde olan madeni Afrika'dan, Avrupalı firmalardan alıp da buraya getirelim. O yüzden madenciliğe hayır değil, yanlış madenciliğe hayır demek zorundayız."

Burada yapılan konuşmaların ardından İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve beraberindekiler kurdele keserek açılışını gerçekleştirdi.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının açılış törenine de katıldı. Programda konuşan Bülent Turan, "Uyuşturucuyu örnek olarak söylüyorum; dünyada yükselen bir bela. Gençlerimizi kollamak hepimizin görevi. Aileler, okullar, sivil toplum hepsinin hassas olması, bir yanlış varsa emniyet başta kolluk güçlerini uyarması bizim için vazgeçilmez bir görev. Küçüğü büyüğü, satıcısı, alıcısı, baronu, kim varsa teşkilatımız tokat vurmaya, gereğini yapmaya hazırdır. O yüzden de çevremizden bu konuda destek almayı talep ediyorum. Evlatlar bizim evlatlarımız. Avrupa başta, dünyada gençliğin sayısal olarak azalmaya başladığı bir gerçek var. Sayıyı bırakın, nitelik olarak nasıl zayıflamaya başladığını görüyoruz? LGBT, ahlak sorunları, uyuşturucu, birçok konuyla beraber büyük bir gençlik riskiyle karşı karşıyayız. Sahip olmak, ayağa kalkmak, doğru iş yapmak hepimizin görevi" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ OLACAĞIZ, BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Geçen sene tüm Avrupa'da yakalanan metamfetamin oranının 6 ton olduğunu söyleyen Turan, şöyle devam etti:

"Türk kolluk güçlerimizce 44 ton metamfetamin yakalandığını söylemek isterim. O yüzden diyorum; Avrupa başta birçok ülkenin pes ettiği alanda, Türk Polis Teşkilatı bırakın pes etmeyi çok daha büyük bir iradeyle yoluna mücadelesine devam ediyor. Sadece uyuşturucuda değil; göçte, siberde, terörde her alanda tabir caizse destan yazmaya, yeni teknolojik hamleler yapmaya devam ediyor. Dünyamızın dört tarafı ateş çemberi oldu. Kuzeyimizde Rusya, Ukrayna, inin aşağıya Suriye, Irak. İran'ın son dönemindeki sıkıntılarını da ortaya koyduğumuzda Türkiye'mizin ufak tefek zorluklara rağmen hala bir güvenlik adası olması, huzur adası olması, istikrar adası olması çok özel bir hamd etme gerekçemiz. Bu kadar kargaşanın içerisinde yatırım yapan, açılış yapan, büyüyen bir ülkenin hep beraber içinde olmaktan gurur duyuyoruz. Siyasi fikrimiz farklı olabilir. Memleketimiz, tarzımız farklı olabilir. Mezhebimiz farklı olabilir. Ama yeri geldiğinde Türk Polis Teşkilatı deyince nasıl onur duyduğumuzu, 86 milyonun nasıl sahip çıktığına şahit oluyoruz. Güçlü olmaktan başka, kardeş olmaktan başka yolumuz yok. Bakın daha dün İstanbul'daki sergilemede gördüğünüz Yıldırımhan balistik füzemiz, 6 bin kilometre menzili ve kıtalar arası imkanı olan bir yeni yatırım. Güçlü olacağız, büyümeye devam edeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesilerek, İlçe Emniyet Müdürlüğünün açılışı gerçekleştirildi. Programlara, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ali Baştürk, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Özkan Gürdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, Lapseki Belediye Başkanı Atilla Öztürk, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Orhan Öğrenci, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, çevre ilçe ve belde belediye başkanları ve davetliler de katıldı.