Bursa'da sandık görevlilerine Atatürk ve Türk Bayrağı rozeti takma yasağı! İYİ Parti ve CHP itiraz etti

AK Parti Bursa İl Seçim İşleri Başkanlığı, sandık görevlileri ve müşahitlerin Atatürk ve Türk Bayrağı rozeti takmalarının yasaklanması için Mudanya ve Yıldırım İlçe seçim kurullarına başvurdu. Mudanya İlçe Seçim Kurulu, rozetlerin takılamayacağı yönünde karar verirken; Yıldırım İlçe Seçim Kurulu, rozetlerin bir siyasi partiyi temsil etmediği gerekçesiyle başvuruyu reddetti.

"BU VERİLEN KARARI KINIYORUZ"

Karara itiraz etmek için Bursa İl Seçim Kurulu'na gelen İYİ Parti ve CHP Bursa il yöneticileri, konuyla ilgili açıklama yaptı. İYİ Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu, şunları söyledi:

"Bugün Mudanya ilçemizde bir kez daha 14 Mayıs seçim sürecinde ve bugün 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı adaylığının ikinci turunda ne kadar doğru bir mücadele verdiğimizi, adalet ve hukukun ayakları altında olduğunu, Türkiye'de bağımsız adaletin kalmadığının çok somut bir göstergesiyle karşı karşıyayız. Elimizdeki bu kutsal Türk bayrağımız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk rozetleri İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi sandık görevlileri, müşahitleri, okul başkanları takıyorlar diye bugün Mudanya İlçe Seçim Kurulu, gayri hukuki ve 298 sayılı Seçim Kanunu'nun 29. maddesine aykırı olarak 'bunu takamazlar' diye karar aldı AK Parti'nin yaptığı itiraz üzerine. Biz ilçe seçim kurulu üyelerine ve başkanına sormak istiyoruz. Bu rozetin neresinden rahatsız oldunuz? Yüce Türk bayrağından mı yoksa Türkiye Cumhuriyeti'ni 7 düvele karşı savaşarak kurtaran, sonra da Türkiye Cumhuriyeti'ni kurup bizlere ilelebet emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten mi? Evet bu kararı kınıyoruz ve az sonra il seçim kuruluna itirazımızı gerçekleştireceğiz. Bizler burada Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi il sekreterimiz, Bursa milletvekilimiz Selçuk Türkoğlu ve diğer ilçe başkanımız ve yöneticilerimizle buradayız ve bu kararı kınıyoruz."

"İTİRAZLAR DEVAM EDECEK"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise şunları söyledi: "Aynı konuyla alakalı Yıldırım İlçe Seçim Kurulu'na da AK Parti tarafından bir itiraz yapıldı ancak oy çokluğuyla bu itiraz reddedildi. Kanun son derece açık, 'seçim bölgesinde herhangi bir parti, rozet veya bunu belirten bir simge bulunamaz' denmektedir. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür ve Türk bayrağını, bir rozet, bir parti diploması gibi algılamak ve buna dayanarak böyle bir karar vermek ancak bu zihniyetin, kafanın arkasındaki ajandanın bir yansıması olur. İtirazlarımızı yapacağız. Türk milletinin ortak değerleri, yüce değerleri olan Türk bayrağının da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de bu şekilde değerlendiriliyor olmasını şiddetle protesto ediyoruz. İtirazlarımız devam edecek seçimin ülkemize, milletimize hayırlı, huzur ve değişim getirmesini temenni ediyoruz."

"ATATÜRK'Ü TÜRK MİLLETİNİN KALBİNDEN SÖKÜP ATAMAYACAKLAR"

Yüksek Seçim Kurulu'nun bir hukuk garabetine imza attığını ifade eden CHP Bursa İl Sekteri Baran Güneş şunları söyledi:

"İlçe seçim kurulu bir hukuk garabetine imza atmış durumdadır. Gazi Mustafa Kemal'i ve Türk bayrağını yakalarımızdan çıkarmaya çalıştılar. Belki bugün bunu kısmen başardıklarını zannedebilirler. Ama şunu söylüyoruz; Türk bayrağını da Gazi Mustafa Kemal'i de Türk milletinin kalbinden söküp atamayacaklar. Belki yakasından sökmek istemiş olabilirler. Ama Türk milleti, Gazi Mustafa Kemal'le sorunu olanları, Türk bayrağıyla sorunu olanları yakasından atacaktır bu akşam itibarıyla. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Milletimiz müsterih olsun. Türk bayrağına da sahip çıkacağız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de sahip çıkacağız."