Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz\'dan Birlik Mesajı

Politika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara, bugüne kadar hamdolsun geçit vermedik, bundan sonra da geçit vermeyeceğiz. Hamdolsun bugün gök vatandan mavi vatana, yerli, milli adımlarla yürüyen Türkiye'yi görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz ve bölgemiz için tasavvurumuzu, barıştan ve hakkaniyetten yana kuruyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki 743'üncü Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı. Şenliklerde Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da yer aldı. Söğüt ilçesinde karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, beraberindeki heyetle birlikte Ertuğrul Gazi Türbesi'ne geçti. Türbe önündeki Alp kıyafetli askerleri selamlayan Yılmaz, ardından saygı nöbeti tutan askerlerin nöbet değişimini izleyerek, türbede dua etti.

'KIZIL ELMANIZ VARSA, BAŞARILI OLUYORSUNUZ'

Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaretinin ardından şenliklerin gerçekleştirildiği stadyuma geçen Yılmaz burada yaptığı konuşmada, Türk boylarının ve devletlerinin kısa sürede büyüyerek bir cihan devleti olan Osmanlı'ya dönüştüğünü hatırlatarak şunları söyledi:

"Ertuğrul Gazi'nin otağını kurduğu Söğüt, Osmanlı'nın adalet, hoşgörü ve cesaretle büyüyeceği bir medeniyetin başlangıç noktası olmuştur. Tarihin derin izlerini taşıyan bu köklü topraklar, Kayı Boyu'nun destansı mücadelesini ve Osmanlı'nın yükselişini simgeler. Kayı Boyu sayıca en büyük boy değildi. En büyük askere, en fazla çadıra sahip olan boy değildi. Ama diğer beylikler değil de niçin Kayı Boyu Osmanlı'yı kurdu, niçin Kayı Boyu bu kadar büyüdü. Bunun üzerinde çok ciddi çalışmaların, analizlerin yapılması gerektiğine yürekten inanıyorum. Kızıl Elma'nız varsa, başarılı oluyorsunuz. Tercihlerinizi, stratejinizi doğru belirlerseniz büyüyorsunuz, bir cihan devleti haline geliyorsunuz. Maneviyatınız güçlüyse, gaza ruhuyla hareket ediyorsanız başarıyorsunuz. Ertuğrul Bey'in Ertuğrul Gazi olması, Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in Osman Gazi olması, Orhan Bey'in Orhan Gazi olması tesadüf değildir. Osmanlı bir gaza devleti olarak kurulmuştur, stratejik tercihlerini çok doğru belirlemiştir ve bu güçlü kökler üzerinde güçlü bir maneviyatla yükselmiş bir cihan devletine dönüşmüştür. Üniversitelerimizin, tarihçilerimizin, bu konuları çok daha derinlemesine incelemesi gerekir diye inanıyorum. Yine o günkü bu sağlam temelleri atan, bu sağlam kökleri inşa eden yönetim prensiplerini de bugün çok daha iyi anlamak durumundayız. Sadece bir tarihi bilgi olarak değil, bugünün dünyasına daha adaletli bir düzen vermek için, bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı sorunlara daha güçlü cevaplar üretmek için, bu yönetim ilkelerini çok iyi çalışmak, çok iyi anlamak durumundayız diye özellikle ifade etmek isterim."

'TÜRKİYE YÜZYILINI NEREYE GİDECEĞİMİZİN BİLİNCİYLE İNŞA EDİYORUZ'

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yılmaz, "Bu topraklarda Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan Cumhuriyete uzanan tarihi süreklilik içinde sahip olduğumuz tüm zenginlikleri selamlıyorum. Bu farklı dönemleri birbirine karşıymış gibi, birbirini nakşediyormuş gibi ele alanların da büyük bir yanılgı içinde olduklarını özellikle belirtmek istiyorum. Ceddimizin ayak bastığı her yeri abat etme, huzuru, adaleti ve refahı hakim kılma gayesiyle hareket ediyoruz. Vatanımızın her köşesini Fatih Sultan Mehmet'in 500 yıllık fetihnamesindeki gibi, hangi dinden, hangi dilden, ırktan, mezhepten olursa olsun, herkes için huzurun, güvenliğin ve selametin yurdu yapmaya çalışıyoruz. Farklılıklarımız üzerinden bizleri ayırmaya çalışanlara, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara, bugüne kadar hamdolsun geçit vermedik, bundan sonra da geçit vermeyeceğiz. Bugün Ertuğrul Gazi Camii'nin kubbesinden göğe baktığımızda özgürce dalgalanan al bayrağımızı, bayrağımızın gölgesinde kalkınan, gelişen, güçlenen ülkemizi görüyoruz. Hamdolsun bugün gök vatandan mavi vatana, yerli, milli adımlarla yürüyen Türkiye'yi görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemiz ve bölgemiz için tasavvurumuzu, barıştan ve hakkaniyetten yana kuruyoruz. Mazluma umut olmak, Gazze başta olmak üzere kanayan yaralara merhem bulmak, nesilleri çağları aydınlatmak için uğraşıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı nereden geldiğimizin ve nereye gideceğimizin bilinciyle inşa ediyoruz. 800 yıla yakın zamandır bu çınarın etrafında buluşmamız, Malazgirt Zaferi'nin 953'üncü seneidevriyesini kutlamamız gibi büyük bir anlam taşımaktadır. Birliğimize, beraberliğimize ve geçmişimize sahip çıkarak, güçlü ve büyük Türkiye idealine yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tüm dünya Müslümanlarının, Osmanlı'nın, Türk'ün gücüne ve adaletine ihtiyaç duyduğunu söyleyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de "İnsan hayatının, insan kanının artık her şeyden daha değersiz sayıldığı bir zaman diliminde ve o topraklarda, yeniden mazlumların acılarının devası olmak için, Türk ve Müslüman kardeşlerimizin koruyucu kalkanı olmak için, yeniden dünyada adaletin ve Hakk'ın hakim olması için yeniden daha güçlü bir şekilde var olmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

DESTİCİ: İDAM GELECEK, İBRETİ ALEM İÇİN SALLANDIRACAKSIN

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a da konuşmasında yer veren Destici, " Ekmek, su, AŞ bulmak gecikebilir. Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez, tez verilmeli. İşte bakın, Narin Güran yavrumuzun maalesef cansız bedenine ulaşıldı. İlk günden beri biliyorsunuz yüreğimiz kan ağlıyor. Ciğerlerimiz parçalanıyor. İşte ona bu ölümü, bu acıyı, bu kötülüğü yapanı, işte adalet işleyecek, idam gelecek, ibreti alem için sallandıracaksın ve bir daha hiç kimse aklından küçük çocuklarımızın canına, ırzına tasavvur etmeyi dahi geçiremeyecek. Ben yavrumuzu rahmetle anıyorum, ailesine, yakınlarına ve bütün çocuklarımıza, kadınlarımıza, milletimize başsağlığı sabır diliyorum. Çünkü küçük çocuklar bize emanet. Sadece ailelerinin değil, onlar hepimizin çocukları" dedi.

Konuşmaların ardından şenlik alanında halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Bacı Beyler Kız Kılıç Kalkan ekibi gösterisi, Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölüğü, Mehteran Birliği ve Çelik Kanatlar gösterileri yapıldı. Şenlikler, geçit töreni ve geleneksel şifalı pilav ikramı ile tamamlandı.