Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey'le anlaştık, haftaya çalışmalar başlıyor - Son Dakika
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey'le anlaştık, haftaya çalışmalar başlıyor

19.07.2023 11:35

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, olası İstanbul depremine karşı kent genelinde çalışmaların başlayacağını açıkladı. Özhaseki, "Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye demek." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesindeki konut çalışmaları ve İstanbul'da yapılması planlanan çalışmalara dair açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey ve ilçe belediye başkanları ile görüştük, prensipte anlaştık. Haftaya çalışmalara başlıyoruz. İstanbul demek Türkiye demek." ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 90'ININ İNŞAATI BAŞLADI"

Medya Ankara Temsilcileri Buluşması'nda konuşan Bakan Özhaseki şunları söyledi: "Şu ana kadar 179 bin konutun ihalesi yapıldı, yüzde 90'ının inşaatı başladı. Cumhurbaşkanımız bu rakamın 390 bine çıkarılmasını istemiş, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Başlanılan inşaatlar bir yıl içinde yapılacak. Şehir hakkında konuşmak isteyen, sesi çok çıkan kim varsa çağırın dedim. Bölgelerle ilgili planlamalar yaptık, tasarım projeleri geliştirdik. Arkadaşlar eleştirin bizim yaptıklarımızı, felaket atlattık ama bunu fırsata dönüştürmek istiyoruz. Kadim şehirlerimizin kendi kültürü, geçmiş yaşanmışlıklarına uygun olsun diye yapıyoruz.

"YERİNDE DÖNÜŞÜMÜ GELİŞTİRDİK"

Herkes katıldı, gördüğümüz bir şey vardı. Planlar hususunda eleştiri gelmedi, teşekkür geldi. Özellikle insanlar şunu söyledi; Devlet olarak bir yerlerde rezerv alanlarda konutlar yapıyorsunuz ama doğduğumuz büyüdüğümüz yerlerden gitmek istemiyoruz. Kendi yerimizi yapıp oturmak istiyoruz. Hataylıların şehri terk etmeleri mümkün değil. Yerinde dönüşümü geliştirdik. Vatandaş yerinde dönüşüm istiyor ama bir taraftan da rezerv alan yokluğu var. Yeni bir şehir kuracağınız alanlar yok. Bir sene içinde burada inşaatlara başlamazsak yeniden eski haline döner diye madde ekledik. Bir vatandaş yerinde kalmak istiyor, ikincisi de o kadar elimizde 850 bin konutluk rezerv alan yok. Yerinde dönüşüm projemizi mecburen şekillendirdik. Gittiğimiz yerlerde o şehirlerde projemizi gündeme getirip ne düşündüğümüzü ifade ettik.

Mehmet Özhaseki

"FAY HATTI ÜZERİNDE YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEYECEK"

100 metrekarelik evin Anadolu'da yapım maliyeti 1 milyon lira, yarısını hibe olarak veriyoruz, yarısını da kredilendiriyoruz. Bütün kredilerin ödemesi 2 yıl süreli ödemesiz 10 yıl ödemeli, sıfır faizli. 100 metrekareden büyükse kredi miktarını 800 bine çıkarıyoruz. Yerinde dönüşümle birlikte ekonomi canlanacak. Yıkımın sebeplerini araştırdık. O bölgelerde dört kırmızı çizgimiz var, taviz vermeyeceğiz. Fay hatları, kırıkları üzerine yapılaşmaya izin verilmeyecek. Sel yataklarının olduğu yerlerde belirli süreler içinde birkaç sene sel gelmese bile 10-20-30 senede bir aynı yerlere sel geldiği için yapı yasağı gelecek. Sıvılaşmanın olduğu zeminlerde de yapılaşma yasağımız var. Artık mimarlıktan ve mühendislik hesaplarında sıfır tolerans diyoruz. Asla taviz vermeyeceğiz. 22 noktada yapım ofisleri açtık. Yıkımların fazla olduğu yerlerde açtık ofislerimizi.

YERİNDE DÖNÜŞÜME 36 BİN 825 BAŞVURU

Yerinde Dönüşüme şu ana kadar müracaat eden sayısı 36 bin 825. Saatte 1000 kişi müracaat ediyor. Sadece bağış ve hibe olarak değil, kredi olarak da aynı zamanda TİP sözleşmelerinin hazırlanmasında, inşa faaliyetindeki projelerin hazırlanmasında, denetiminde, içinde oturacakları ana kadar takip edip yardımcı olacağız. En önemli şey, eğer deprem olursa hiçbir vatandaş kendisini camdan dışarı atmadan, telaşlanmadan evinde huzurla bekleyip, depremin geçmesini sukünetle beklemesini oluşturacağız.

İstanbul'umuzu deprem gelmeden, depreme karşı hazırlarız diye düşünüyorum.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Mehmet Aydın: Muhalefeti ile iktidarı ile ortak amaç millete hizmettir Bakan beyin açıklamasını değerli buluyorum bu tür yaklaşımlar güçlenerek devam etmeli siyaseten istismar edilmemeli Bakan beyi ve Ekrem beyi tebrik ediyorum Apsürt yorum sahiplerini acıyarak okuyorum Cevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
  • mücahid: peki 20 milyonluk şehir,nasıl olacak bu işler,Sürekli göc mülteci istilası var.Istanbulun yarısı eski bina,özellikle suriçi,siz en iyisi göçü engelleyin,sanayiyi konya ya taşıyın.,deprem yönünden daha sağlıklı olmaz mı? Cevap Yaz 9 0 Yayından Kaldır
  • Selim Kayisi: Olur tabiki, ama ömrü dolan yıkılma riski olan binaları yıkıp yenilerini yapmanın kötü bir tarafı var mı ? 3 0 Yayından Kaldır
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Mehmet Özhaseki, Murat Kurum, İstanbul, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: Olası İstanbul depremi için Ekrem Bey'le anlaştık, haftaya çalışmalar başlıyor - Son Dakika


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