CHP'li Ünsal, Akdeniz Belediyesi'ndeki meclis üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP'li Ünsal, Akdeniz Belediyesi'ndeki meclis üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

04.08.2022 15:26
CHP'li Ünsal, Akdeniz Belediyesi'ndeki meclis üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Mersin Akdeniz Belediyesine ait eski TEDAŞ binasının satışı ve 50 milyon liralık borçlanma yetkisine karşı çıkan belediye meclis üyelerinin gözaltına aldırıldığını, karar alındıktan sonra bu kişilerin serbest bırakıldığını iddia etti.

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Mersin Akdeniz Belediyesine ait eski TEDAŞ binasının satışı ve 50 milyon liralık borçlanma yetkisine karşı çıkan belediye meclis üyelerinin gözaltına aldırıldığını, karar alındıktan sonra bu kişilerin serbest bırakıldığını iddia etti.

Ünsal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinde çalışmalarını tamamlayan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile sözleşmenin feshedildiğini, öte yandan Pegas Fly ve Nordwind adlı Türk havacılık şirketlerinin Moskova'dan İstanbul, Antalya, Bodrum, İzmir, Dalaman'a yapılan seferlerinin iptal edildiğini söyledi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde sıkıntılar olduğunu savunan Ünsal, "Batıdan koparak Rusya'ya yanaşma ya da Rusya'dan koparak Batı'ya yanaşma olmamalı. Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak dış siyasetinde bağımsız hareket etmiş cumhuriyet hükümetiyiz." diye konuştu.

Mersin'de Akdeniz Belediyesinin HDP'li 5 meclis üyesi gözaltındayken toplantı yapıldığını öne süren Ünsal, "Belediyeye ait eski TEDAŞ binasının satışı ve 50 milyon borçlanma yetkisine muhalefet karşı çıktı diye Belediye Başkanı ilginç bir entrikayla 5 kişiyi gözaltına aldırıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kararları hemen alıyor. Kararlar alındıktan sonra, gözaltına alınan 5 kişi aynı gün serbest bırakılıyor. Niye iş adamları yatırım için Türkiye'ye gelmiyor, bir örneği daha." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Ünsal, Akdeniz Belediyesi'ndeki meclis üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Ünsal, Akdeniz Belediyesi'ndeki meclis üyelerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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