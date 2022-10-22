CHP Belediye başkanları çalıştayında gözler Mansur Yavaş'ı aradı

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı Sivas'ta gerçekleştirilirken, çalıştayda gözler Mansur Yavaş'ı aradı.

CHP Belediye Başkanları Çalıştayında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair açıklamalarda bulunarak CHP'li başkanlara talimatlarını iletti. 250'ye yakın başkanın katıldığı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yerini alırken gözlen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmasında, iktidara geldiklerinde Sivas'ta atıl hale gelen demir çelik fabrikasını kamuya kazandırıp aktif hale getireceklerini belirterek, "Bir demir çelik fabrikası var burada. Tam bir yılan hikayesine dönmüş. Bir çalışıyor bir çalışmıyor. Verdiler, sattılar, ettiler. Binlerce insan buradan geçiniyordu. Halen ölü gibi yatıyor orada. Bir kez de bir fabrika çalışmaz mı? Bir kez de o fabrika çalışsa o fabrikaya hayat gelmez mi? Orada çalışan işçilerin aileleriyle birlikte huzurlu bir hayat sürmeleri gerekmez mi? Sivaslı kardeşlerime söz veriyorum. Nasip olursa millet ittifakı olarak iktidar olacağız. Göreceksiniz o fabrikayı alacağız. Kamuya alacağız. 6183 sayılı amme alacakları tahsili usulü kanuna göre alıp, kamu kurumuna dönüştüreceğiz. Orada Sivaslılar çalışacak, alın terinin karşılığını alacak, ortaya çıkacak katma değer Sivas'ın katma değeri olacak." Dedi.

Hızlı trendeki gecikmeye değindi

Kılıçdaroğlu konuşmasında bir türlü faaliyete geçirilmeyen Ankara-Sivas Hızlı Tren projesine değinerek, "Hızlı Tren için 2019'da gelecek diye söz verdiler. 2019-2020-2021-2022 nerede bu. Sivaslı AK Partili kardeşlerime söylüyorum. Bunlar açık ve net sizden oy almak için gelip karşınıza çıkıyorlar, açık ve net söylüyorum size yalan söylüyorlar. Yeter be kardeşim. Bu kadar da yalanın arkasından gitmeyin. Yapıyorlarsa yapsınlar. Neden yapıyorlar diye ellerinden tutan mı var, engel olan mı var" dedi.

Kılıçdaroğlu, Bartın'da meydana gelen maden kazasını Zonguldak olarak telaffuz ettiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak'ta 41 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Bir ihmaller zinciri var öyle görünüyor. Hiç kimsenin görevden alınmadığını, olayın üstünün kapatılmak istendiğini biliyoruz. Her ne kadar açıklama yapıyorlarsa da, olayı araştırın diyorlarsa da bugün için bunu söylüyorlar ama yarın üstünün kapatılacağını biliyoruz. 301 kardeşimizin hayatını kaybettiği Soma faciasının sonuçlarını hep beraber gördük."

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. - SİVAS