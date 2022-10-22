CHP Belediye başkanları çalıştayında gözler Mansur Yavaş'ı aradı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP Belediye başkanları çalıştayında gözler Mansur Yavaş'ı aradı

22.10.2022 12:41
CHP Belediye başkanları çalıştayında gözler Mansur Yavaş'ı aradı

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı Sivas'ta gerçekleştirilirken, çalıştayda gözler Mansur Yavaş'ı aradı.

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı Sivas'ta gerçekleştirilirken, çalıştayda gözler Mansur Yavaş'ı aradı.

CHP Belediye Başkanları Çalıştayında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme dair açıklamalarda bulunarak CHP'li başkanlara talimatlarını iletti. 250'ye yakın başkanın katıldığı toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da yerini alırken gözlen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmasında, iktidara geldiklerinde Sivas'ta atıl hale gelen demir çelik fabrikasını kamuya kazandırıp aktif hale getireceklerini belirterek, "Bir demir çelik fabrikası var burada. Tam bir yılan hikayesine dönmüş. Bir çalışıyor bir çalışmıyor. Verdiler, sattılar, ettiler. Binlerce insan buradan geçiniyordu. Halen ölü gibi yatıyor orada. Bir kez de bir fabrika çalışmaz mı? Bir kez de o fabrika çalışsa o fabrikaya hayat gelmez mi? Orada çalışan işçilerin aileleriyle birlikte huzurlu bir hayat sürmeleri gerekmez mi? Sivaslı kardeşlerime söz veriyorum. Nasip olursa millet ittifakı olarak iktidar olacağız. Göreceksiniz o fabrikayı alacağız. Kamuya alacağız. 6183 sayılı amme alacakları tahsili usulü kanuna göre alıp, kamu kurumuna dönüştüreceğiz. Orada Sivaslılar çalışacak, alın terinin karşılığını alacak, ortaya çıkacak katma değer Sivas'ın katma değeri olacak." Dedi.

Hızlı trendeki gecikmeye değindi

Kılıçdaroğlu konuşmasında bir türlü faaliyete geçirilmeyen Ankara-Sivas Hızlı Tren projesine değinerek, "Hızlı Tren için 2019'da gelecek diye söz verdiler. 2019-2020-2021-2022 nerede bu. Sivaslı AK Partili kardeşlerime söylüyorum. Bunlar açık ve net sizden oy almak için gelip karşınıza çıkıyorlar, açık ve net söylüyorum size yalan söylüyorlar. Yeter be kardeşim. Bu kadar da yalanın arkasından gitmeyin. Yapıyorlarsa yapsınlar. Neden yapıyorlar diye ellerinden tutan mı var, engel olan mı var" dedi.

Kılıçdaroğlu, Bartın'da meydana gelen maden kazasını Zonguldak olarak telaffuz ettiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak'ta 41 işçi kardeşimiz hayatını kaybetti. Bir ihmaller zinciri var öyle görünüyor. Hiç kimsenin görevden alınmadığını, olayın üstünün kapatılmak istendiğini biliyoruz. Her ne kadar açıklama yapıyorlarsa da, olayı araştırın diyorlarsa da bugün için bunu söylüyorlar ama yarın üstünün kapatılacağını biliyoruz. 301 kardeşimizin hayatını kaybettiği Soma faciasının sonuçlarını hep beraber gördük."

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti. - SİVAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatandaşlara seslendi: Yetki verin, Türkiye'yi ayağa kaldıracağım CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatandaşlara seslendi: Yetki verin, Türkiye'yi ayağa kaldıracağım CHP Belediye başkanları çalıştayında gözler Mansur Yavaş'ı aradı CHP Belediye başkanları çalıştayında gözler Mansur Yavaş'ı aradı Manisa gündem: Kılıçdaroğlu'ndan 'Bartın' Açıklaması: 'İhmaller Zinciri Var. Yarın Üstünün Kapatılacağını Biliyoruz. Soma Faciasının Sonuçlarını Gördük' Manisa gündem: Kılıçdaroğlu'ndan 'Bartın' Açıklaması: 'İhmaller Zinciri Var. Yarın Üstünün Kapatılacağını Biliyoruz. Soma Faciasının Sonuçlarını Gördük'

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Sivas, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Belediye başkanları çalıştayında gözler Mansur Yavaş'ı aradı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:58 Bursa'da ev eşyası satan mağazanın açılışında izdiham yaşandı! Camların kırıldığı hengamede polisten müdahale geldi
12:35 Gökhan Özoğuz, lenfoma tedavisi gören kardeşi hakkında konuştu: İddia edilecek bir şey değil ama 3. aşıyı olduktan sonra aşırı agresifleşti
12:35 Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki cinsel içerikli sahnesiyle ilgili konuştu
12:21 Yeni yılda işveren sigorta priminin yüzde 58 artması durumunda asgari ücretin 8 bin 690 TL olacağı tahmin ediliyor
12:04 Duy Beni dizisinin genç yıldızı Sümeyye Aydoğan, süper mini elbiseli pozuyla beğeni topladı
11:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahnede anonslarını yapan Orhan Karakurt danışman oldu, Erdoğan'a teşekkür etti
11:30 Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da eğitim alan PKK'lı terörist, İstanbul'da yakalandı! Üzerinden PKK'nın elebaşı Murat Karayılan'ın notları çıktı
11:13 Hazar Ergüçlü, savunmasında "Gülşen olmanın cezasını çekiyorum" diyen Gülşen'e destek oldu: Kendin olmanın hep bir cezası var burada
10:56 Sinop'ta "yok artık" dedirten dolandırıcılık! Emlakçı, aynı evi 14 farklı kişiye kiralamış
10:46 Manisa'da bir sokak köpeği, 3 gün arayla 2 kardeşi ısırdı! O anlar kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2022 14:00:44. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Belediye başkanları çalıştayında gözler Mansur Yavaş'ı aradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement