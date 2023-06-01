Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına talimat: Kurultay takvimini bir an önce başlatın - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına talimat: Kurultay takvimini bir an önce başlatın

01.06.2023 22:54

Tüm üyelerin istifa ettiği bugün gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu toplantısının ardından Parti Meclisi'ni toplaması ve pazar günü de yeni MYK'yi açıklaması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına kurultay takviminin başlatılması için talimat verdiği öğrenildi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de peş peşe toplantılar gerçekleşti. Sabah saatlerinde genel merkeze gelen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile MYK toplantısı öncesinde bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçları ve bundan sonraki yol haritasını masaya yatırdı. Toplantıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına talimat: Kurultay takvimini bir an önce başlatın

TÜM MYK ÜYELERİ İSTİFA ETTİ

Kaftancıoğlu görüşmesinin ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti genel merkezinde, 28 Mayıs'taki seçimin ardından yapılan ilk MYK toplantısında, üyelerin tamamı istifa ederken Kılıçdaroğlu'nun da istifaları kabul ettiği belirtildi. Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu açıklayacağı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına talimat: Kurultay takvimini bir an önce başlatın

MYK SONRASI İMAMOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Hareketli geçen MYK toplantısının ardındansa Kılıçdaroğlu bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Saat 19.30'da başlayan görüşmede hem seçim süreci değerlendirildi hem de CHP'nin yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına talimat: Kurultay takvimini bir an önce başlatın

SIRADA PM VAR

Habertürk'te yer alan habere göre, 3 Haziran Cumartesi günü ise CHP Parti Meclisi (PM) kapalı toplantı yapacak. Saat 10.00'da başlayacak toplantıda da seçim sonuçları, yol haritası ve kurultay görüşülecek. Geçtiğimiz yıl yapılması gereken CHP Olağan Kurultayı seçimler gerekçesiyle parti tüzüğünün verdiği yetkiyle 1 yıl ertelenmişti. Bu yıl yapılacak CHP Olağan Kurultayı'nın sonbaharda gerçekleşmesi bekleniyor. Diğer yandan CHP PM toplantısında, CHP'nin Meclis yönetimi de belli olacak. Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olmaması sebebiyle Meclis Grup Başkanı seçilecek. Bu koltuk için Özgür Özel'in ismi öne çıkıyor. Toplantıda ayrıca CHP Grup Başkanvekilleri ve diğer yönetim organları da belirlenecek.

Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına talimat: Kurultay takvimini bir an önce başlatın

KURULTAY TAKVİMİ İÇİN START VERDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına kurultay takviminin başlatılması için talimat verdi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına talimat: Kurultay takvimini bir an önce başlatın - Son Dakika


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