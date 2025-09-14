CHP'den Ankara'da 'Büyük Ankara Mitingi' - Son Dakika
Politika

CHP'den Ankara'da 'Büyük Ankara Mitingi'

CHP\'den Ankara\'da \'Büyük Ankara Mitingi\'
14.09.2025 21:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara'da düzenlenen 'Büyük Ankara Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Ankara'da düzenlenen 'Büyük Ankara Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Kendisi ve arkadaşlarımız 19 Mart darbesinden beri 179 gündür cezaevlerindedirler" dedi.

CHP, 'Vesayete karşı, demokrasi için kayyıma ve darbeye karşı, halkın iradesi için' sloganıyla Ankara-Tandoğan'da 'Büyük Ankara Mitingi' düzenledi. Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile beraber 81 il başkanı katıldı. Özgür Özel burada yaptığı konuşmada, cumhuriyetin kurulduğu ve yüceldiği topraklardan vatandaşlara seslendiğini belirterek, "Çankaya Köşküyle, Anıtkabir'iyle, Meclisleriyle ve meydanlarıyla adeta Cumhuriyetimizin yaşayan müzesine, Ata'mızın şehrine hoş geldiniz. Bugün bu tarihi meydanda yine tarih yazıyoruz. 1950'lerde Kıbrıs mitinglerinin, 1959'da büyük işçi mitinglerinin, 6'ncı Filo'ya karşı bağımsızlık mitinglerinin yapıldığı meydandayız. 70 yıldır haksızlığa direnenlerin meydanındayız. Bugün de vesayete ve darbeye 'hayır' demek için buradayız" diye konuştu.

'ARKADAŞLARIMIZ 179 GÜNDÜR CEZAEVLERİNDELER'

Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği 23 Mart tarihinden, 4 gün önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığını ifade ederek, "Buradan hep birlikte seslenmek isteriz ki bizim Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'dur. Kendisi ve arkadaşlarımız 19 Mart darbesinden beri 179 gündür, hatta bu darbenin öncü dalgalar başladığında Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer 300 günden fazla gündür, Rıza Akpolat 280 gündür cezaevlerindedirler. Şu anda Adana'dan, İzmir'den, Antalya'dan, İstanbul'dan 17 belediye başkanımız bizleri cezaevlerinde, birer siyasi tutsak olarak izlemektedirler. İçlerinden, bugün gençlerin yürüyerek ona sahip çıkmak için Adana'dan İstanbul'a kadar yürüdüğü, İstanbul girişinde durdurulan arkadaşlar. Bugün Zeydan Karalar'ın doğum günüdür. Onu, Adana gibi başkanı buradan sevgiyle selamlıyoruz. Geçirdiği iki kansere ve doktorların 'Kalırsa nüks eder, değerleri bozuluyor' demelerine rağmen Mehmet Murat Çalık maalesef tahliye edilmemiş ve büyük bir tehlike altındadır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek 14 ilaç içerek yaşam mücadelesi vermekte, sürekli cezaevi ile hastane arasında gidip gelmektedir. Eşinden ayrı tek çocuğu olan kadın bürokratlarımıza önlerine iftiranameler ittirilmekte, 'İmza at, Silivri'ye gitme, evladına kavuş' denmekte, bu iftiraya direnince uzaktaki cezaevlerine gönderilmekte, 28 kişilik koğuşa 42'nci olarak yatırılmakta, nöbetleşe uyutulmakta, geri çağrılıp 'imzayı at' denmektedir. İş adamlarının şirketlerine el konmakta ve 'Dededen, babadan gelen şirketi geri istiyorsan iftiraya imza at' denmektedir. Aynı FETÖ borsası kurulduğu gibi İBB borsası kurulmuş, adalet araması gerekenler borsalarda pazarlıklara tutuşmuştur. Bu dava siyasidir, iddialar iftiradır. Arkadaşlarımız masumdur. Yapılan darbedir; geleceğin Cumhurbaşkanı'na, iktidarına darbedir" diye konuştu.

'CHP'NİN BABA EVİNE KİMSE DOKUNAMAZ'

CHP'nin ağır bir saldırı altında olduğunu kaydeden Özel, "Hapiste canımıza, dışarıda malımıza, evimize kastediyorlar. Baba evimize, partimizin binalarına saldırdılar. İstanbul İl Başkanlığımızın binasına, kongresine, İl Başkanımız Özgür Çelik'e dava açtılar. Kapıda kedimiz var, Şanslı, onu da veterinerlik ettiler ama İstanbul İl Başkanlığımızı teslim alamadılar, Özgür Çelik'e baş eğdiremediler. Her fırsatta bir meczup bulup bir yalancı bulup, bir iftirayla partimize saldırdılar. Recep Tayyip Erdoğan, 'Şikayetçi CHP'li, şikayet edilen CHP'li, benim ne ilgim var' diyor ya. Söyleyelim, şikayeti hazırlayan senin adliye koridorlarındaki AK Toroslar, çeten, hazırlığı yapan yargı kolları başkanın, bulduğunuz işbirlikçi mahkeme ve eski üyen ile atadığınız kayyım heyetini valilik emriyle, polis eliyle baba evine sokmaya çalışıyorsunuz. Biz kimseyi sokağa çağırmadık. Biz herkesi baba evine sahip çıkmaya çağırdık. Siz baba evinin önünü kapadınız. Atatürk'ün evlatlarını sokakta bıraktınız. Buradan açıkça söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a söylüyorum. Onun mürekkebinden dökülen İçişleri Bakanı müsveddesine söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'nin baba evine kimse el uzatamaz. O uzanan elleri biz değil baba evinin gerçek sahipleri pişman eder, pişman olursunuz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Politika, Ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Ankara'da 'Büyük Ankara Mitingi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

