Ortak listeden Meclis'e giren 10 Gelecek Partili milletvekili CHP'den istifa etti

Kim ne kadar vekil çıkardı? Cumhur ile Millet İttifakı arasında dağlar kadar fark var

CHP listelerinden Gelecek Partisi adına Muğla milletvekili olan Selçuk Özdağ, milletvekilliği kaydını yaptırdıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İSTİFA DİLEKÇELERİMİZİ VERDİK"

Özdağ, şu ifadeleri kullandı: "Biz bugün Gelecek Partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa dilekçelerimizi verdik 10 milletvekili arkadaş. TBMM'ye de vermiş bulunuyoruz. Yemin töreninde de kendi partimiz ile yemin edeceğiz. Burada beraberce Millet İttifakı birlikte yürümeye, birlikte millet iradesini veya milletin problemlerini meclise yansıtmaya, kamuoyuna yansıtmaya devam edeceğiz.

"BELEDİYE SEÇİMLERİNE HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR"

Çünkü 10 ay sonra belediye başkanları seçimi var. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. Özeleştiri mutlaka yapılır, her parti yapmalıdır. Eleştirilere de açığız. Neden kazanamadık, niçin kazanamadık? Eşit bir seçim değildi, adil bir seçim değildi. Buna rağmen kazanabilir miydik? Evet kazanabilirdik."

CHP LİSTELERİNDEN HANGİ PARTİDEN KAÇ VEKİL GİRDİ?

TBMM seçimi sonucu CHP 169 milletvekilliği kazandı. CHP'nin, ittifak ortakları Deva Partisi 14, Saadet Partisi 10, Gelecek Partisi 10, Demokrat Parti 3 ve İYİ Parti ve Türkiye Değişim Partisi 1'er milletvekilliği kazandı. CHP listesinden 6 partinin 39 milletvekili Meclis'e girdi.