CHP\'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi

CHP'den istifa eden ve çarşamba günkü grup toplantısında AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.

CHP'DE İSTİFA ETTİ

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün partisi CHP'den istifa etti. Özarslan, bu kararına gerekçe olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden yolladığı mesajları gösterdi. Özel bu mesajlara ilişkin, "Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır" dedi. Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan'ın da paylaştığı mesajlarda Özel'inÖzarslan'a "Köpek, S..ir git,Alçak köpek s..tir git, Senin yerin onların yanı, Yalaka, Karaktersiz p..ç Hak ettiğin yerdesin, sana yakışan yerdesin" gibi ifadeleri kullandığı öne sürüldü.

ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Mesajların ifşa olmasının ardından harekete geçen Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, 'tehdit ve 'hakaret' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

AÇIKLAMA YAPTI

CHP'den istifa eden Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, basın açıklaması düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Özarslan, iddiaya göre kendisine tehdit ve küfür mesajları yazan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle yüklendi.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

CHP'den istifasına ilişkin konuşan Özarslan, "Yine halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizle yol yürüyen arkadaşlarımızla birlikte, bize inanan, oy verenlerle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

Özgür Özel'in mesajlarından bahseden Özarslan, "Bana yapılan bu mesajlaşma üzerine CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel hakkında bugün sabah itibarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunun yanı sıra ailemin diğer fertleri de, ablam, küçük kardeşim, onlar da 'Biz de bulunmak istiyoruz' dediler. Biz, hiçbir kimseye sinkaflı laflar etmeyiz. Edilmesini de uygun görmeyiz. Atatürk'ün partisinin Genel Başkanının böyle hafif bir pozisyonda bulunması bizleri üzmektedir." ifadelerini kullandı.

"CHP'Lİ KARDEŞLERİMİZE AYRIM YAPMADAN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Özarslan, "CHP'li kardeşlerimize ayrım yapmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Davamız tek bir davadır o da insanlık davasıdır. Keçiören halkımıza, Ankaralı halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İFTİRACILAR BATAKLIKTA BOĞULMAYA DEVAM EDECEKLER"

Mesut Özarslan, kendisi hakkında 'başka partiye geçecek' iddialarına da tepki göstererek, "Onlar müfteri olarak devam edecekler. Mesut Özarslan Müslüman Türk evladıdır. Bunların hepsi boş beleş laflardır. 7 yıldır aynı laflar, aynı iftiralar. Şükürler olsun bu konuya ilişkin bir kere bile ifade vermişliğim yoktur. Birileri şikayet eder ama tutmaz. İftiracılar bataklıkta boğulmaya devam edecekler." şeklinde konuştu.

"KENDİ PARTİLERİNE HAİNLİK YAPILIYOR, GÖRMÜYORLAR"

CHP Genel Başkanı Özel ile ilgili diyaloğuna değinen Özarslan, "Cuma günü akşam Genel Başkanımız aradı, zaten görüştük, mesajlaştık. Sonraki gün de mesajlaştık. Kendisi sinkaf içeren mesajlar gönderdi. Hain vs. yaftaları yapıyorlar. Biz hainlik yapmadık. Kendi partilerine hainlik yapılıyor, görmüyorlar. Ellerindeki şansı ayaklar altına alıyorlar. Allah sonlarını hayır etsin." dedi.

"O LAFIN HESABINI SORACAĞIM SENDEN"

"Özgür Özel mesajları silmiş, neden sildin Özgür Özel?" sorusunu soran Özarslan, "Bunu devlet görmüyor mu? Teknoloji görmüyor mu? Benim hacı anama kötü kadın ve rahmetli hacı babama yokmuş gibi yapan o 'p.ç' lafının hesabını soracağım senden. P.ç lafı ne demektir? Ben başka bir şey mi anlıyorum? Ankaralıların vicdanına bırakıyorum. Bu konuda kaçamaz, rezil olmuştur Türkiye'ye. Partilileri de bunun cezasını verir diye düşünüyorum. Sayın Özgür Özel bu bataklıktan çıkamayacaktır." ifadelerini kullandı.

TRANSFER İÇİN İLK İŞARETİ VERDİ

Özarslan, bundan sonra hangi partiye yoluna devam edeceğine ilişkin ise "Şu anda bağımsız şekilde hizmetime devam ediyorum. Tabi ki AK Partili arkadaşlarımızla geçmişte oturuyorduk. MHP kökenliyim. Tabi ki onlarla oturup konuşuyoruz ama partiye geçme konusuyla ilgili konuşmadık. Bana ne AK Parti ne MHP uzak" diyerek yanıt verdi.