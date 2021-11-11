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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Kayseri'de konuştu - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Kayseri'de konuştu

11.11.2021 12:57

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP bu ülkede demokrasiyi kuran, çok partili siyasi yaşama geçilen bir siyasi partidir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "CHP bu ülkede demokrasiyi kuran, çok partili siyasi yaşama geçilen bir siyasi partidir. Dünyada en eski siyasi partidir. Biz bedeli ne olursa olsun, sürgün olur, cezaevi olur, ölüm olur, demokrasiyi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Ağbaba, CHP Çalışma Grubu Heyeti ile geldiği Kayseri'de, bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dün, Türkiye'nin kurucusu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yılında anıldığını hatırlatan Ağbaba, Atatürk'ün sadece bir siyasi partinin lideri değil, tüm ülkenin ortak lideri ve ortak kurucusu olduğunu söyledi.

"Keşke Atatürk tartışılmasa, keşke bu ülkenin kurucusu hakkında çok ağır laflar edilmese." ifadesini kullanan Ağbaba, "Bizim kurtarıcımız, kurucumuz, rehberimiz Atatürk, bu ülkenin de kurtarıcısı, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, partimizin de kurtarıcısı, kurucu Atatürk. Bizi eleştirenlerden, genel başkanımıza hakaret edenlerden Atatürk ile ilgili alacağımız bir ders yok." diye konuştu.

Türkiye'nin ortak paydasının Atatürk olduğunu vurgulayan Ağbaba, "Bugün Orta Doğu'ya baktığımız zaman Suriye'sine, Irak'a, İran'a, Libya'ya baktığımız zaman bizim Müslüman coğrafyasında etkin kimlikten dolayı, mezhepten dolayı birbirimizi kesmiyorsak, birbirimizin ciğerini söküp yemiyorsak, köle pazarlarında kızlarımız satılmıyorsa bunu laik, demokratik Cumhuriyete borçluyuz. Hiç kuşkusuz bunu tarihin yetiştirmiş olduğu en büyük lider Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz." dedi.

Bir köşe yazarının CHP'nin kapatılmasıyla ilgili yazdığı köşe yazısı

Bir köşe yazarının " Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönettiği CHP kapatılabilir, seçimlere girmesi yasaklanmış olabilir, 150 kişilik milletvekili listesi hazırlayıp insanları sürgüne gönderebiliriz." ifadelerini kullandığını aktaran Ağbaba, bunun açık bir darbe çağrısı ve demokrasiye karşı açık bir saldırı olduğunu vurguladı. Bu ifadeleri kullananları eleştiren Ağbaba, şöyle konuştu:

"Senin yedi feriştahın gelse CHP'nin önünden geçebilir mi? CHP bu ülkede demokrasiyi kuran, çok partili siyasi yaşama geçilen bir siyasi partidir. Dünyada en eski siyasi partidir. Biz bedeli ne olursa olsun, sürgün olur, cezaevi olur, ölüm olur demokrasiyi savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetin ikinci yüz yılında cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Bu ülkenin ihtiyaç duyduğu barışı, özgürlüğü, kardeşliği, hoşgörüyü bu ülkede yeniden inşa edeceğiz. Bu ülkede yaşayan herkesi AK Parti'lisi, CHP'lisi, MHP'lisi, herkesi kardeş bilerek bu ülkede tekrar hoşgörüyü inşa edeceğiz."

Ekonomik sıkıntılar

Ağbaba, asgari ücretlinin barınsa ısınamadığını, ısınsa aç kaldığını, dar gelirli vatandaşların bir girdabın içine girdiğini, 2021 Türkiye'sinde asgari ücretlinin 1800'lü yılların seviyesinde yaşadığını savundu.

Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik olduğuna dikkati çeken Ağbaba, şunları kaydetti:

"TÜİK rakamlarına göre genç işsizlik yüzde 21, gerçek rakamlara göre yüzde 50 genç işsizliği var. Devletin iki kurumu birbirine rakamlar üzerinden girmiş durumda. TÜİK diyor ki işsizlik eylül ayında 70 bin kişi azaldı, İŞKUR diyor ki hayır azalmadı, 156 bin arttı diyor. TÜİK anket yaparak bu sonuçları açıklıyor, İŞKUR ise kendine kayıtlı veriyi açıklıyor. İşten çıkarma yasağından bu yana Türkiye'de 632 bin kişi işsiz kalmış durumda. Eskiden ev kadını, emekli diye tabirlerimiz vardı şimdi ise ev genci oluştu. Evde eğitimden, çalışmaktan uzak, annesinin, babasının eline bakan 5 milyon 700 bin ev gencimiz var. 844'ü doktora mezunu toplam 830 bin üniversite mezunumuz maalesef iş bekliyor. Avrupa'da Arnavutluk'tan sonra en az asgari ücret veren ikince ülkeyiz."

Erken seçim

Türkiye'de bir an önce erken seçime gidilmesi gerektiğini savunan Ağbaba, "Türkiye'yi seviyorsanız, Türkiye'nin bekasını düşünüyorsanız derhal erken seçime gidilmesi lazım. Bu ülkenin kaybettiği her gün emekçilerin yoksullaşması, işsizliğin artması anlamına gelecektir. Seçime gidilmediği her gün bu ülkenin daha da geriye gittiğine hep beraber şahit olacağız. Bu nedenle erken seçimin yapılması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye'yi kurtaracak şey liyakat sahibi insanlardır." şeklinde konuştu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP İl Başkanı Ümit Özer'in de katıldığı toplantıda Ağbaba, şehre gelen milletvekillerini tanıtarak, ilçelerde esnaf odalarının temsilcileri ve sanayicilerle görüşeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Kayseri'de konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Kayseri'de konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Kayseri'de konuştu
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Kayseri'de konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Veli Ağbaba, Türkiye, Kayseri, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Kayseri'de konuştu - Son Dakika


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