CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Edremit\'te vatandaşlara seslendi

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlara seslendi.

CHP Edremit İlçe Teşkilatını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partililerle bir araya geldi. Daha sonra Edremit Belediyesine geçen CHP Genel Başkanı Özel ziyaretin anısına bir zeytin ağacı dikti. Belediye önünde vatandaşlara seslenen Özel, "Biz sadece bu halkın gerçek sorunlarına odaklanmak istiyoruz. Yokluğa, yoksulluğa, açlığa, sefalete rağmen inadına oylar kullanmak, kutuplaşan toplumdan medet umanlara karşı bizim hedefimiz herkese birden sahip çıkmaktır. AK Parti'linin de yoksulu, MHP'linin de işsizi, Büyük Birlik Partilinin de güvencesinin teminatı biziz. Biziz, biriz, Türkiye'yiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz" dedi.

Özel, "Gençlerimizin geleceği, emeklimizin maaşı, çalışanımızın alnının terinin karşılığı için kavgayı burada vereceğiz, meydanlarda, mitinglerde vereceğiz ancak oyuna gelmeyeceğiz. 'Ezanı susturacak' dedikleri müezzinlerin imamların özlük haklarını savunuyor, 'Bayrağı indirecek' dedikleri ay yıldızlı al bayrağın renklerinden Türkiye ittifakı kuruyor, bütün Türkiye'nin demokratlarını kucaklıyor, 'Vatanı böldürecekler' dedikleri 7 bölgede 81 ilde 1000'e yakın ilçede verdiği mücadeleyle Türkiye'nin bütün demokratlarını, sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları yeter ki Türkiye'yi sevsin, yeter ki hepimizin ortak geleceği için mücadele etsin bütün demokratları kucaklıyoruz. Biz hep birlikte bu saltanatı yıkacağız. Biz hep birlikte halkın iktidarını kuracağız. Hep birlikte üretecek, hep birlikte kazanacak, hep birlikte bölüşeceğiz" dedi.

Kentsel dönüşüme dikkat çeken Özel, "Edremit 20 fay hattının üstündeki bir ilçemiz ve burada kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Balıkesir'de kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Partizanlık yaparak, imzalar atmayarak, onay vermeyerek el kol bağlayıp siyaset yapıyorsunuz ama depremin siyaseti olmaz. İnsan hayatının siyaseti olmaz. Enkaz altında kalmış bebeklerin, çocukların siyaseti olmaz. Kentsel dönüşüm için gereğini yapın, önümüzü açın. Gerekli katkıları sağlayın. Vebal altında kalmayın. Samimiyetle çağrıda bulunuyor, tarih önünde sizi bir kez daha uyarıyorum" dedi.

Özel, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100 yıl önce büyük bir karamsarlık içinde, işgaller ve salgın hastalıklara karşı kurulduğunu ve demokrasiye inanmış genç, cesur kadroların bu toprakların alın yazısını değiştirdiğini ifade ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi yapacağı büyük değişim kurultayıyla önce tüzüğünü demokratikleştirerek Türkiye'ye vadettiği demokrasiyi kendi yaşamaya başlıyor. Ardından yapacağı büyük program kurultayının başlangıcıyla bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu nasıl bitireceğini, gelir adaletsizliğini nasıl ortadan kaldıracağını, kendi kendine yeten bir tarım ülkesinden ithalata muhtaç bir ülke haline gelmekten nasıl kurtulacağını, hayvancılığından arıcılığa kadar tüm sektörleri yeniden nasıl ayağa kaldıracağını çalışacağı bir program hazırlıyor, hazırlanıyor. Müjdeler olsun ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl sonra yeniden Türkiye'yi yönetmeye, ayağa kaldırmaya hazırlanıyor" dedi.

Güzel günlerin yakın olduğunu ifade eden Özel, "Herkesin insan olma onurunu yüreğinde hissedeceği o günler yakındır. Hiçbir mezhebin ötekileştirilmediği, cemevlerinin de ibadethane kabul edildiği, tüm inançlara saygılı, tüm inançlara eşit hizmet eden, kimseyi ikinci sınıf vatandaş görmeyen, anayasada ne yazıyorsa uygulayan eksik olanını da anayasasına koyan genç cumhuriyetin ikinci yüzyılında hep birlikte yürüyecek yolumuz var" diye konuştu.

Partisinin ilk genel seçimlerde birinci parti olacağını belirten Özel, "Dedim ki '1970'lerde Ecevit dünyayı doğru okudu, Türkiye siyasetini doğru okudu. Rüzgarı ve zorlukları doğru tespit etti ve onun liderliğinde girilen ikisi yerel, ikisi genel 4 seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktı.' Ben yerel seçimlerle ilgili ortaya koyduğum iddiayı ve verdiğim sözü tuttum. Aynı Edremitlilerin bana verdiği sözü tuttukları gibi. Şimdi sözün büyüğünü tutmakta. Şimdi sıra mutluluğun büyüğünü yaşamakta. Emin olun ki inanın ki ant içerim ki yapılacak ilk genel seçimlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi birinci parti olacak, iktidar olacak" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ı makamında ziyaret eden Özel, belediyenin çalışmaları hakkında Ertaş'tan brifing aldı ve Başkan Ertaş'a başarılar diledi.

Edremitspor forması hediye edilen CHP Genel Başkanı Özel, Edremit Belediyesi anı defterini imzaladıktan sonra ziyaret programını tamamladı.

CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, CHP Parti Meclis Üyesi Semra Dinçer, Mehmet Tüm, belediye başkanları, CHP yöneticileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda partili de hazır bulundu. - BALIKESİR