CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Kupa Finalinin iptal edilmesini değerlendirdi

Suudi Arabistan'da oynanması gereken Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki Süper Kupa Finalinin takımların sahaya çıkmaması nedeniyle iptal edilmesini değerlendiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Fenerbahçe ve Galatasaray'a, onlara destek veren tüm kulüplere müteşekkiriz. Bu hadsizlere, Suudi Arabistan'daki hadsizlere ve 100. yılın en önemli kupasını oraya yollayanlara haddini bildirmiştir hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Yılbaşını evinde ailesiyle birlikte geçirmek üzere memleketi Manisa'ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, delegesi olduğu Yunusemre İlçe Teşkilatının genel merkez denetiminde belediye başkan adayını belirlemek için yapılan ön seçime eşi Didem Özel ile katılarak oy kullandı. Yunusemre ilçesindeki Millet Çarşısı Konferans Salonu Fuayesi'nde gerçekleştirilen ve eski CHP İl Başkanı Semih Balaban ile eski 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Uzm. Eczacı Devrim Balı'nın yarıştığı ön seçim sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamalarda bulundu.

Özel, Yunusemre ilçesinde bir demokrasi şöleni yaşandığını belirterek 7 aday adayı arasında yapılan ankette seçimi kazanabilecek oranda birbirine yakın oy alan 2 aday adayı arasında yapılan ön seçimi kim kazanırsa kazansın tüm partinin adayı olacağını ve diğerinin de ona her konuda destekçi ve yardımcısı olacağını söyledi. Özel, "Burada, CHP'nin adayını belirliyoruz. Adaylar, bugüne kadar CHP'ye, ama yarından itibaren Şehzadeler'e ve Manisa'ya emanettirler. Belirlenen adaylar bugün hangi ikisi olursa olsun, diğer ilçelerde ilan ettiğimiz adaylar; geçmişte birlikte olduğumuz ve seçimleri belli yerleri birlik kazandığımız; örneğin burada kıl payı birlikte kaybettiğimiz seçmenlerimize emanettir. Yunusemre'de Yunusemre ittifakına, Manisa'da Manisa İttifakı'na, İstanbul'da İstanbul ittifakına, Türkiye'de Türkiye ittifakına güveniyoruz. Türkiye'de ittifaklar ve iş birlikleri çok konuşuldu. Bazı seçim bölgelerinde, örneğin Yunusemre'de bütün demokratların bir araya geleceğini, bütün muhafazakar demokratların, milliyetçi demokratların, sosyal demokratların bir araya geleceğini ve bütün demokratların, sosyalistlerin bir araya geleceğini ve Yunusemre İttifakı ile bize bu seçimi kazandıracağını; büyükşehirde de Manisa İttifakı'nın adayımız Ferdi Zeyrek'i Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne seçeceğine yürekten inanıyoruz. Bu demokrasi şölenini takip ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

"Fenerbahçe ve Galatasaray'a, onlara destek veren tüm kulüplere müteşekkiriz"

Dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması gereken ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maça çıkmamasıyla iptal edilen karşılaşma hakkında da açıklamalarda bulunan Özel şunları söyledi:

"Aylardır şunu söylüyorum: Fenerbahçe ve Galatasaray, Türkiye'nin iki güzide kulübü Süper Kupa Finali oynanacaksa bu maç 100. yılda Türkiye dışında oynanamaz ve adı Atatürk olmayan bir statta oynanamaz. Türkiye'deki en büyük Atatürk Stadyumu da İzmir'de. Oraya yakışırdı dinlemediler. Yurtdışında yapacaksanız bir mazeret o da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yani Türkiye'nin bizim burası kadar vatan bildiği bir yerde olur. Bunun dışında olmaz. Hiçbir yerde olmaz ama Suudi Arabistan'da kesin olmaz. Bunlar gelince Anıtkabir'e gidiyorlar mı? Gelince İstiklal Marşı'na saygı gösteriyorlar mı? Bunların olduğu yere 100. yılın Süper Kupası gider mi? En büyük maç 100. yılın son gününde orada olur mu? İşte böyle rezillik olur, böyle utanmazlık olur, böyle kepazelik olur. Hepimiz utandık, hepimiz çok tepkiliyiz. Burada suç ne kulüplerdedir ne de istifa ettirilerek bütün suçun yükleneceği TFF'dedir. Suç 'her şeyi ben bilirim ben' diyen biri var ya suç Recep Tayyip Erdoğan'dır. Atatürk'ü Suudi Arabistan'da pazarlık konusu yapan, İstiklal Marşı'nı pazarlık konusu yapan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Söyledik dilimizde tüy bitti anlatamadık maalesef böyle bir rezalet yaşandı. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'a, onlara destek veren tüm kulüplere müteşekkiriz. Bu hadsizlere, Suudi Arabistan'daki hadsizlere ve 100. yılın en önemli kupasını oraya yollayanlara haddini bildirmiştir hepsine teşekkür ediyoruz."

"Sinan Ateş cinayetinin peşinde olacağız"

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili de konuşan Özel, "Sinan Ateş, öldürüldüğü gün; ülkücü camianın şehidiydi. Ama genç bir siyasetçi olarak, tüm Türkiye'ye emanet ettiği evlatlarıyla, çocuklarıyla hepimizin bir yıldır hakkını hukukunu korumaya çalıştığı, acılarını paylaşmaya çalıştığımız bir kardeşimizdir. Sinan Ateş'in ailesinin yaptığı açıklamalar, eşinin yaptığı çağrılar ve Sinan Ateş cinayeti üzerindeki sis perdesinin kaldırılması için herkesin gösterdiği irade son derece kıymetlidir. Bu ilişkinin üzerine cesaretle gidilmelidir. Bu ilişkinin üzerine gidilmezse bundan sonra Türkiye'de yaşanabilecek her türlü olumsuzlukta bu şüphe ortada olacaktır. Ben bir kez daha Sinan Ateş'e, değerli eşine, çocuklarına, ailesine; siyaset arkadaşlarına ve ülkücü camiaya baş sağlığı diliyorum. Sinan Ateş cinayeti üzerindeki sis perdesi kaldırılana kadar bu meselenin peşinde olacağız. Unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. - MANİSA