CHP Genel Başkanı Özel: "Doğruya doğru diyeceğiz, yanlışa yanlış diyeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde kurulan Meclis komisyonuna ilişkin, "Her şeyin tam mutabakat olmasını isteriz. Olmasa da nitelikli çoğunluk aranacak. Doğruya doğru diyeceğiz, yanlışa yanlış diyeceğiz. Hiçbir yanlışın içinde olmayacağız. Birtakım endişeler oluşturuluyor. Asla anayasa tartışmasının içinde olmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'yi (TUSAŞ) ve ardından CHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Esnaf ziyaretiyle programına devam eden Özel, Kahramankazan Belediyesi'ni ziyaretinin ardından Ulu Cami'de cuma namazını kıldı. Cami çıkışında bir açıklama yapan Özel, 4-5 yıl önce Kahramankazan'a grup başkanvekili olarak geldiği gün ilçede doğru bir aday çıkartarak belediye başkanlığının kazanılacağını ifade ettiğini söyledi. Özel, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Parlar'ı işaret ederek, "O zaman ben bunu söylediğimde bunun zor olduğunu söylediler. Hatta gülümseyenler oldu ama bugün Kahramankazan'da son girdiğimiz yerel seçimde 2 oydan bir tanesini almış bir belediye başkanımız ve sokakta yürürken yoldaki insanın ya da dükkandaki esnafın bütün muhtarların, cami cemaatinin, herkesin rızasını almış, herkesin teşekkür ettiği ve anketlerde de memnuniyet anketinde de çok yüksek oranları yakalamış bir belediye başkanımız var. Bundan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin temiz, ilkeli, çalışkan belediyeciliğini Türkiye nüfusunun yüzde 65'ine taşıdık" diye konuştu.

"Kahramankazanlılara ev sahiplikleri için teşekkür ederim"

Aksaray'a miting yapmak için gideceğine değinen Özel, "Genel merkezimizdeki komisyonla, görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızla yapacağımız bir toplantının ardından Aksaray'a devam edeceğiz. Kahramankazanlılara ev sahiplikleri için teşekkür ederim. Hem buradaki örgütümüze, milletvekilimize, il başkanımıza ve bütün Kahramankazan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yasa yapma yoluyla hep birlikte çalışabileceğimiz bir uzlaşı zemini arıyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulan Meclis komisyonunun Meclisin yetkilerini devralan, yasa yapacak olan, verdiği kararlarla tarihin akışını değiştirecek olan bir komisyon olmadığını dile getiren Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu komisyon Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllardır söylediği, kapalı kapılar ardında milleti şüpheye uyandırarak 'gizli pazarlıklar mı var' diyerek iş yapmak yerine gelin Meclise tüm partilerden üye isteyin, meseleyi anlatın, çözülecekse burada çözülsün, konuşulacaksa burada konuşulsun dediğimiz şehit aileleri ve gazilerin mutlaka dahil edilmesi, sivil toplumun katkısının alınması, terörden ve yaşanan geçmişteki tüm süreçlerde zarar görmüş kim varsa derdini anlatabileceği, çare arayabileceği ve yasa yapma yoluyla hep birlikte çalışabileceğimiz bir uzlaşı zemini arıyoruz. Burada ilk önce nitelikli çoğunluk noktasındaki beklentimize net bir cevap gelmemişti. Meclis Başkanı İsviçre'den arayıp da bunu söyledikten sonra biz de üyelerimizi verdik. Zaman zaman tartışılıyor. 'İYİ Parti kendi takdirleri olmak üzere 3 üye vermedi. Hesabı 47'den yapıyorlar. Hesabın üye tam sayısı üzerinden yapılacağı, 50 üzerinden yapılacağı kesin. Meclis Başkanı'nın dışında onun davetiyle oluşmuş bir komisyondur ve oy hakkı yoktur Meclis Başkanı'nın. O başkanlık edecektir. Ancak partiler güçleri nispetinde temsil ediliyorlar. Her şeyin tam mutabakat olmasını isteriz. Olmasa da nitelikli çoğunluk aranacak. Doğruya doğru diyeceğiz, yanlışa yanlış diyeceğiz. Hiçbir yanlışın içinde olmayacağız. Birtakım endişeler oluşturuluyor. Asla anayasa tartışmasının içinde olmayacağız. Cumhuriyet'in temel değerleriyle çelişkili abuk sabuk açıklamalar yapıldı."

"Kürtler ile Türkler yüz yıl önce olduğu gibi kol kola girerse Kürt'ün de, Türk'ün de çocuğunun karnı doyacak"

Türk'ün de, Kürt'ün de, Laz'ın da, Çerkez'in de bir arada yaşaması ve hakkının korunması gerektiğini ifade eden Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Kendim Balkan göçmeni bir ailenin torunuyum. Göçmenlerimizin de Misak-ı Milli sınırları içinde anayasaya bağlı vatandaşlık tanımı, Atatürk Milliyetçiliği tanımına bağlı şekilde biz burada bu Cumhuriyet'in sarsılmaz değerlerinin kurucusuyuz, bekçisiyiz. Komisyonda da bırakın öyle Cumhuriyet'in kolonlarını kestirmek, Cumhuriyet'in kolonunun üzerine küçücük bir çivi çakacağım diyene müsaade etmeyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin barışını savunuyoruz. Kürtler ile Türkler yüz yıl önce olduğu gibi kol kola girerse Kürt'ün de, Türk'ün de çocuğunun karnı doyacak, iş bulacak. Hep birlikte bu ülkeyi Laz'ı ile Çerkez'i ile Boşnak'ı ile Arnavutluk'tan geleniyle hep beraber Avrupa Birliği'ne sokacağız. Bu ülke zenginleşecek, işsizlik bitecek, yoksulluk bitecek, yasaklar bitecek. Gençler için yasaksız Türkiye, vizesiz Avrupa gelecek. Bunun için uğraşıyoruz."

Özel, cuma namazı çıkışında cemaate lokma ve halka tatlısı dağıttı. - ANKARA