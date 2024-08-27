CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a Kentsel Dönüşüm Çağrısı Yaptı

Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a kentsel dönüşüm çağrısında bulunarak, "İnsan hayatının siyaseti olmaz. Enkaz altında kalmış, bebelerin çocukların siyaseti olmaz. Kentsel dönüşüm için gereğini yapın, önümüzü açın, gerekli katkıları sağlayın, vebal altında kalmayın. Samimiyetle çağrıda bulunuyor, tarih önünde sizi bir kez daha uyarıyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 gün sürecek olan programı kapsamında Balıkesir'e geldi. Partililer tarafından karşılanan Özgür Özel, ilk olarak Edremit CHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada basına kapalı olarak Balıkesir il ve ilçe yöneticileriyle görüştü. Özel, CHP'li yöneticilerle birlikte Edremit Belediyesine geçti. Belediye Hizmet binası bahçesinde kendisini karşılamaya gelen vatandaşlara seslenen Özgür Özel, Edremit ve Balıkesir halkına yerel seçimlerde verdikleri oy nedeniyle teşekkür ederek konuşmasına başladı.

'KAVGA İSTİYOR, YAPMAYACAĞIM'

Özgür Özel, iktidarın sorun çözme kapasitesi olmadığını belirterek, "Sorun çözmediği için kriz üretmeye çalışıyor. Onların bir krize, bir kavgaya, itişmeye, takışmaya ihtiyaçları var. Çünkü Edremit'teki yoksula, işsize, emekliye şöyle diyecekler; 'Biliyorum açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük. Bir kere daha oy vermelisin. Yoksa bayrağı indirecekler. Yoksa ezanı dindirecekler. Yoksa ülkeyi böldürecekler.' Geçti onlar beyefendi geçti. Öyle ucuz siyaset yok. Cumhuriyet Halk Partisi burada, bu milletin yanında. Kavga istiyor, yapmayacağım. Hakaret ediyor, duymayacağım. İftira ediyor, sinmeyeceğim. Hiçbirimiz bu oyuna gelmeyeceğiz. Çünkü biz sadece ve sadece bu halkın gerçek sorunlarına odaklanmak istiyoruz" dedi.

Özel, "Onlar tartışmayı başka bir yere çekiyorlar ya, bu oyuna gelecek gözde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yok. Tartışma 12 bin 500 liralık emekli maaşıdır. Tartışma, enflasyon zammı verilmeyen asgari ücrettir. Tartışma 19 lira maliyeti varken, 17 lira verilen çaydır. Geçen sene 8 lirayken, 9 lira fiyat verilen buğday, geçen sene 110 lirayken 90 liraya alınmaya çalışılan Antep fıstığı, üzümde, fındıkta, ayçiçeğinde, narenciye de yaşanan büyük sıkıntılardır. Sorun bu ülkenin gençlerinin gelecekten endişe duymasıdır" diye konuştu.

'HALKIN İKTİDARINI KURACAĞIZ'

Halkın iktidarını kuracaklarını söyleyen Özel, "Ezanı susturacak dedikleri' müezzinlerin, imamların özlük haklarını savunuyor, 'bayrağı indirecek' dedikleri ay- yıldızlı al bayrağın renklerinden Türkiye İttifakı kuruyor, bütün Türkiye'nin demokratlarını kucaklıyoruz. 'Vatanı böldürecekler' dedikleri 7 bölgede, 81 ilde bine yakın ilçede verdiği mücadeleyle Türkiye'nin bütün demokratlarını; sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları yeter ki Türkiye'yi sevsin, yeter ki hepimizin ortak geleceği için mücadele etsin. Bütün demokratları kucaklıyoruz. Biz hep birlikte bu saltanatı yıkacağız. Biz hep birlikte halkın iktidarını kuracağız. Hep birlikte üretecek, hep birlikte kazanacak, hep birlikte bölüşeceğiz" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN GEREĞİNİ YAPIN'

Balıkesir'in kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sayın Erdoğan'a bir hatırlatmada bulunacağım. 6 Şubat'ı hep birlikte yaşadık. Türkiye bir deprem ülkesi. Edremit, Balıkesir 20 tane fay hattının üstündeki bir ilçemiz ve burada kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Balıkesir'de kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Partizanlık yaparak imzalar atmayarak, onay vermeyerek el kol bağlayıp siyaset yapıyorsunuz ama depremin siyaseti olmaz. İnsan hayatının siyaseti olmaz. Enkaz altında kalmış, bebelerin çocukların siyaseti olmaz. Kentsel dönüşüm için gereğini yapın, önümüzü açın, gerekli katkıları sağlayın, vebal altında kalmayın. Samimiyetle çağrıda bulunuyor, tarih önünde sizi bir kez daha uyarıyorum" diye konuştu.

'CHP DEMOKRASİYİ YAŞAMAYA BAŞLAYACAK'

2023 yılında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ardından hep birlikte bir yola çıktıklarını söyleyen Özgür Özel, "O yol, o yürüyüş, o mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi, Türkiye'ye taşıma imkanını verdi. Cumhuriyet Halk Partisi yapacağı büyük değişim kurultayıyla önce tüzüğünü demokratikleştirerek, Türkiye'ye vaat ettiği demokrasiyi kendi yaşamaya başlıyor. Ardından yapacağı büyük program kurultayının başlangıcıyla bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu nasıl bitireceğini, gelir adaletsizliğini nasıl ortadan kaldıracağını kendi kendine yeten bir tarım ülkesinden, ithalata muhtaç bir ülke haline gelmekten nasıl kurtulacağını, hayvancılığından, arıcılığına kadar tüm sektörleri yeniden nasıl ayağa kaldıracağını çalışacağı bir program hazırlıyor. Müjdeler olsun ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl sonra yeniden Türkiye'yi yönetmeye, ayağa kaldırmaya hazırlanıyor" dedi.

Özel sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hiçbir mezhebin ötekileştirilmediği, cemevlerinin de ibadethane kabul edildiği, tüm inançlara saygılı, tüm inançlara eşit hizmet eden, kimseyi ikinci sınıf vatandaş görmeyen, anayasada ne yazıyorsa uygulayan, eksik olanını da anayasasına koyan, genç Cumhuriyetin ikinci yüzyılında hep birlikte yürüyecek yolumuz var. İnanın ve güvenin. Şimdi sıra mutluluğun büyüğünü yaşamakta. Emin olun ki, inanın ki, ant içerim yapılacak ilk genel seçimlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi birinci parti olacak, iktidar olacak."