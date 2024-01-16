CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşlarına ilişkin öneri getirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parlamentodaki milletvekillerine seslenerek, "Cumhuriyet Halk Partisinin komisyonlarda bekleyen önerisi en düşük emekli maaşının en azından asgari ücret kadar olmasıdır. Önergemizi bu hafta getirin, oylatın. Kim emeklinin yanında kim 7 bin 500 liralık görüyor emekliyi, bütün Türkiye görsün." dedi.

Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmede bulundu.

AK Parti'nin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin gerekli adımı TBMM Dışişleri Komisyonunda attığını belirten Özel, hükümetin bu konuda çelişkili davrandığını, bir taraftan söz konusu ülkeyi ve ABD'yi terör örgütüyle ilişkili gösterirken, diğer taraftan bu ülkelerin lehine adımlar attığını söyledi.

CHP olarak ABD dahil, Türkiye'nin müttefiki ülkelere seslendiğini ifade eden Özel, "NATO'nun bir mensubunun güvenliği tehdit altındaysa bu, bütün NATO'ya yapılan saldırıdır. NATO terörün karşısında PKK'nın karşısında bir müttefik gibi mi davranacaktır, yoksa iki yüzlü mü davranacaktır? Bütün müttefiklerimize bunu soruyoruz." diye konuştu.

"Kendisine 7 bin 500 lirayı reva görenlere seçimlerde sarı kartı göstermesini bekliyoruz"

Türkiye'nin ekonomi alanında çok kötü yönetildiğini öne süren Özel, TÜİK'e göre Türkiye'de enflasyonun yüzde 64, gıda enflasyonunun ise yüzde 72 olduğunu söyledi.

Dünya Gıda Örgütünün 2023'te gıda fiyatlarının yüzde 10 düştüğünü açıkladığı bir dönemde İstanbul Ticaret Odasının ise gıda enflasyonunu yüzde 80,5 olarak belirlediğini dile getiren Özel, AK Parti'nin iktidarını sürdürmek için işsiz insanlardan, güvencesiz çalışanlardan oy aldığını, buna rağmen iktidarları boyunca benzinden ekmeğe, makarnadan yumurtaya, mazottan kırmızı ve beyaz ete kadar her ürüne zam geldiğini anlattı.

Türkiye'deki en düşük emekli maaşının 7 bin 500 lira, asgari ücretin de yoksulluk sınırının altında olduğunu ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 147'si kadardı. Yani AK Parti geldi, Recep Tayyip Erdoğan geldi hiçbir şey yapmasa sadece Bülent Ecevit hükümetinden aldığı şekliyle asgari ücretin yüzde 147'sini verse bugün en düşük emekli maaşı 25 bin lira olacak. Ancak şu an yüzde 44'ü kadar 7 bin 500 lira. İşte Tayyip Erdoğan'ın emeklinin elinden tutup getirdiği nokta. İşte Adalet ve Kalkınma Partisinden önce emeklinin aldığı en düşük emekli maaşı, şimdi aldığı emekli maaşı. Buna Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hiçbir emekçi mahkum edilemez, bunu kınıyoruz.

Buradan bu parlamentodaki bütün milletvekillerine sesleniyorum, grup başkanvekillerine hatırlatıyorum, Cumhuriyet Halk Partisinin komisyonlarda bekleyen önerisi en düşük emekli maaşının en azından asgari ücret kadar olmasıdır. Önergemizi bu hafta getirin, oylatın. Kim emeklinin yanında, kim 7 bin 500 liralık görüyor emekliyi, bütün Türkiye görsün."

Özel, enflasyon, cari harcama, personel giderleri gibi bütçe rakamlarının fahiş şekilde arttığını dile getirerek, "O yüzden herkesin özellikle emeklilerin, emekçilerin bu iktidara, 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde hem belediye seçiminin farkında olarak memleketlerini iyi yönetecek yöneticileri seçmesi hem de kendisine 7 bin 500 lirayı reva görenlere bu seçimlerde sarı kartı göstermesini bekliyoruz." dedi.

"CHP'nin milletine veremeyeceği hiçbir hesabı yoktur"

Anayasanın önemine işaret eden Özel, "Bu ülkede devleti ortadan kaldırıp devleti bir şahsa yönlendirmenin, şahsa terk etmenin, yazılı çizili toplum sözleşmesini her doğan için değil Erdoğan için yapmanın bedellerini ödüyoruz. Bu bedeli güvenlikte olmayarak ödüyoruz. Ekonomik güvenliğimiz yok. Sokakta güvenliğimiz yok. Sınırda güvenliğimiz yok, anayasal güvenliğimiz yok. Hukuk güvencemiz yok." diye konuştu.

İktidarın politikalarını bazı fotoğraflarla eleştiren Özel, gerçek beka sorunun gençlerin bu topraklarda değil dünyanın başka ülkelerinde hayal kurması olduğunu dile getirdi. Özel, gençlerin yüzde 76'sının fırsatını bulursa yurt dışına gideceğini söylediğini aktardı.

Türkiye'de güvenlik sorunu olduğunu savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu herkes bilsin ki bir santimetre verilecek toprağımız yok. Şanlı bayrağın üstündeki o kırmızı, atalarımızın kanından almış rengini. İcap ettiğinde bu millet için kanını akıtmayacak bir tane CHP'li yok. 'Yok efendim onla pazarlık ediyoruz, bunla bilmem ne'. Resmi siyasi partiye ziyaret yapmışız. Demişiz ki, ömürleri boyunca şunu demişler 'Gizli anlaşma yapıyorlar.' Gizli kapaklı işimiz yok. Her şey gözünüzün önünde. Ziyarete gideriz. Ziyarete gelirler. Gizli anlaşma, görüşme yok demişiz. İnatla yalan atıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisinin kendisine, üyesine, milletine ve kurucusu Gazi Atatürk'e veremeyeceği hiçbir hesabı yoktur.

Birilerinin kolay iktidara oturma, koltuğu kolay koruma, hamaset yaparak siyaset yapma döneminin sonuna geldiğinden dolayı stresleri yüksek. Öz güvenimiz var. İnancımız var. Partimizin altı okuna sonuna kadar bağlıyız. Onlar gibi sözde iktidarda kalmak için değil, özde gerçek milliyetçi Atatürk milliyetçisiyiz. Bundan sonraki süreçte saraya eyvallah etmeyiz. Arkasına dizilmeyiz. Onla bir olup, imza atıp, onu meşrulaştırmayız. Herkes kendine, partisine, partisinin evlatlarına, bu milletin ferasetine güvensin. Panikleri, korkuları, saldırmaları ve provokasyonları CHP'nin öz gücünden korktukları içindir. Biz, bu partiyi ayağa kaldırdık, bu milleti ayağa kaldıracağız."

Özel, CHP'ye katılan Zonguldak Gökçebey Belediye Başkanı Vedat Öztürk ile Çanakkale Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli'ye rozetlerini taktı.

(Bitti)