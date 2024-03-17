CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları ile ağlayanların ittifakıdır - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları ile ağlayanların ittifakıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları ile ağlayanların ittifakıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İttifakı'nın Filenin Sultanları dünya şampiyonu olunca bayrak göndere çekilirken, İstiklal Marşı söylenirken ağlayanların ittifakı olduğunu söyledi. Özel, Osmaniye'de düzenlenen bir programda emeklilerin ekonomik sıkıntılarını eleştirerek, çiftçilerin milletin efendisi olacağı sözünü verdi. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nı eleştirerek Türkiye İttifakı'nın herkesi birleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

17.03.2024 13:49  Güncelleme: 14:05
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Türkiye İttifakı milli takım gol atınca sevinen herkesin ittifakıdır. Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları dünya şampiyonu olunca bayrak göndere çekilirken, İstiklal Marşı söylenirken Filenin Sultanları ile ağlayanların ittifakıdır." dedi.

Özel, Dr. Ahmet Alkan Caddesi'nde düzenlenen "halk buluşması" programında partililere hitap etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Osmaniyeli olduğunu anımsatan Özel, "Bugün sabah bir haber okuduk. Sayın Bahçeli bir kaza geçirmiş, omzu, kolu incinmiş. Buradan, memleketinden kendisine 'geçmiş olsun' diyor, saygılarımı iletiyorum." ifadesini kullandı.

Özel, Osmaniye'nin kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan insanların kenti olduğunu dile getirdi.

Emekli maaşlarına değinen Özel, şu değerlendirmede bulundu:

"Emekliler, Türkiye'nin en kalabalık, mağdur, gariban korosudur. Hep birlikte, hep bir ağızdan '10 bin lira acı türküsünü' söylüyorlar. Emekliler şunu çok iyi biliyor; Tayyip Bey'in partisi Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Size hiç karışmasa, ilişmese, düzeninizi bozmasa bugün asgari ücret 17 bin lira, en düşük emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. Çıktı meydanlara, 'Emekliyi enflasyona ezdirmem, enflasyon oranında zam yapacağım' dedi. Enflasyonu TÜİK'e hesaplattı, zammı ona göre verdi. TÜİK neyin kısaltması? 'Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu'. Tayyip Bey'i üzmedi ama sizi üzdü."

Özel, emeklilerin ekonomik sıkıntılarıyla ilgili eleştirilerini sürdürerek, "Bana 'Biri çıkmış otobüsün üstüne, çıkmış meydanlara emekliyi kışkırtıyor' diyor. Tayyip Bey doğru söylüyor. Ben Osmaniye'ye, emeklilerimizin diyarına geldim, onları kışkırtmaya, sana karşı kışkırtmaya geldim. Emekli senden önce 8 çeyrek altın alıyorken 2,5'e düştüyse bu emeklinin kışkırtılmak, ayağa kalkmak için bana mı ihtiyacı var kardeşim?" ifadelerini kullandı.

Deprem konutları

Özel, partisinin Osmaniye Belediye Başkan adayı Serkan Karayiğit'e destek istedi, Karayiğit'in seçilmesi halinde afetlere dirençli bir kent oluşturmak için çalışacağını anlattı.

Deprem konutlarının inşası konusunda verilen sözlerin tutulmadığını savunan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osmaniye'de 20 bin konutun 1976'sı teslim edildi, 10 kişiden 1'i içerde 9'u dışarıda. Şu anda toplam 8 bin konutun ihalesi yapıldı. Kimi temelde, projede, kaba inşaatta ama 12 bin 500 konuta, daha çivi çakılmadı, ihalesi bile yapılmadı. Şu an görünen şudur; Osmaniye ve deprem bölgesinde seçimden önce verilen sözler tutulmamış, yalnız bırakılmıştır. Hatay'a diyordun ki 'Hatay oyunu bana vermedin, hizmet almadın, mahzun kaldın.' Hatay'ı geçmiş seçim cezalandırıp gelecek seçim için tehdit ediyor, şantaj yapıyordu. Osmaniye Cumhur İttifakı'nda, Hatay gibi 25 bin kişi değil 1000 kişi vefat etti. Hatay'ın 25'te biri kadar binaya ihtiyaç var. Topu topu 25 bin konut vereceksin ama Hatay'da durum neyse Osmaniye'de de öyle. Demek ki neymiş, iktidardan yana, aynı ittifakta olmakla sorun çözülmüyormuş. Demek ki neymiş, Tayyip Bey Hatay'ı da Osmaniye'yi de kandırmış."

"Çiftçiyi yeniden bu milletin efendisi yapacağız"

Osmaniye'de çiftçinin çok olduğunu ve kentte çalışan insanların varlığını anlatan Özel, şöyle konuştu:

"Osmaniyeli işçinin, çiftçinin, esnafın, memurun cebinden alınan vergilerle 152 milyar kur korumalı mevduatçılara para ödediler. Köprü geçişlerine garanti verdiler, araba geçmedi, tünelden geçmedi. Zafer Havaalanı'na uçak inmedi, 162 milyar da ona verdiler ama çiftçinin 178 milyar desteklemesini vermediler. 19 liralık mazotu 43 lira yaptılar, fıstıkçıyı, üreticiyi mağdur ettiler. Buradan söyleyeceğim sözün özü şudur; Recep Tayyip Erdoğan hasbelkader Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltukta oturuyor, cumhurbaşkanlığı yapıyor. Arada bir fark var. Bu ülkenin kurtarıcısı, kurucusu partimizin kurucusu ne diyordu 'Çiftçi milletin efendisidir.' Tayyip Bey ne diyor? Kızdı mı 'Al ananı da git' diyor. Çiftçiyi yeniden bu milletin efendisi yapacağız, söz veriyoruz."

Özgür Özel, beka sorunu söylemlerini eleştirerek, "Beka sorunu deyince şundan emin olsunlar; bir gün yeniden o dış güçler Türkiye'ye gelmeye kalkarsa Tayyip Bey çağırınca havaalanına giden, kot pantolon üstüne perdelik kumaştan yalandan kefen çeken, 'ölmeye geldik' diyenler değil, dedesi Çanakkale'de, Conkbayırı'nda kefensiz yatanlar kurtarır bu memleketi." şeklinde konuştu.

Koruma sayılarına değinen Özel, şunları ifade etti:

"Birisinin korkusu var. Sadece Tayyip Bey'in koruması için geçen sene ocak ayında 99 milyon, bu sene ocak ayında yüzde 160 artışla 250 milyon lira para harcanmış. Bunu bir güne indirirseniz 8,3 milyon oluyor. Yani 492 tane asgari ücret, 10 bin liralık emekli maaşından 838 emeklinin, buradaki 838 emekliyi topla onlara bir ayda verilen para Tayyip Bey'in korunması için bir günde harcanıyor. Tayyip Bey, elbette Cumhurbaşkanısın, elbette korunacaksın ancak 838 emekli maaşlık koruma Avrupa Birliği'ndeki liderlerin bırak bir günlük koruma parasını, oradaki liderlerin 10 yıllık koruma parası değil toplamı. Bu kadar büyük orduyla gezmek, 500 araçla gezmek, uçakla, helikopterlerle kendini korutmanın hiçbir manası yok. Sana koruma değil millete iş, AŞ lazım, senin aklını başına alman lazım."

"Türkiye İttifakı, Türkiye'nin ittifakıdır"

Özel, karşılarında yer alan Cumhur İttifakı'nı eleştirerek, şunları kaydetti:

"Bunlar AK Parti, MHP, HÜDA PAR bir araya geldi, ittifak kurdular, adı korku, tehdit, şantaj ittifakı. Bizim ittifakımızın sloganı sevgi, birliktelik, kimseyi ayrıştırmak değil, herkesi birleştirmek, şeytanlaştırmak yerine kardeşleştirmek, ötekileştirmek yerine sahip çıkmanın ittifakıyız. Onların ittifakı, korkunun Cumhur İttifakı, bizim ittifakımızın adı 'Türkiye İttifakı'. Türkiye İttifakı renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı milli takım gol atınca sevinen herkesin ittifakıdır. Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları dünya şampiyonu olunca bayrak göndere çekilirken, İstiklal Marşı söylenirken Filenin Sultanları ile ağlayanların ittifakıdır. Türkiye İttifakı, 10 bin lira ile geçinemeyen emeklinin, siftahsız dükkan kapatan esnafın, hakkını alamayan, borcunu ödeyemeyen çiftçinin, alın terinin karşılığını alamayan işçinin, iş bulamayan gençlerin, Tayyip Bey'in atamadığı öğretmenlerin ittifakıdır. Türkiye İttifakı, Türkiye'nin ittifakıdır."

Kaynak: AA

Filenin Sultanları, Osmaniye, Türkiye, Politika, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları ile ağlayanların ittifakıdır - Son Dakika

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