CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Hayvanların öldürülmeyeceği garantisi hüküm altına alınmalı - Son Dakika
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Politika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Hayvanların öldürülmeyeceği garantisi hüküm altına alınmalı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin "Bu maddelerle uzlaşamayız. Kesinlikle hayvanların öldürülmeyeceğinin, katledilmeyeceğinin garantisi hüküm altına alınacak.

25.07.2024 16:04
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin "Bu maddelerle uzlaşamayız. Kesinlikle hayvanların öldürülmeyeceğinin, katledilmeyeceğinin garantisi hüküm altına alınacak. Toplama maddesi çıkartılacak. Bu hayvanların ıslahı, aşısı, bakımı, hayvan barınaklarıyla ilgili bütçe, merkezi yönetim ve belediyelere paylaştırılacak." dedi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçlarının tahsil edilmesi için harekete geçildiğini bildirdiğini anımsattı.

CHP'nin, yerel seçimler sonucunda AK Parti'den devraldığı belediyelerin isimlerini sıralayan Başarır, şunları kaydetti:

"2004'ten bugüne kadar Bursa'da, Uşak'ta, Kütahya'da, Adıyaman'da; 2019'a kadar Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de biriken borçlar için ne yaptınız? Tek bir icra işlemi yaptınız mı? İller Bankasından tek kuruş kesinti yaptınız mı? Yapmadınız. Ben bir parça edep, utanma diyorum. Çünkü Bursa Büyükşehir Belediyesini yeni kazandık. Vergi ve pirim borcu 4,5 milyar lira. Onu ödedikten sonra benim belediyem hakkında işlem yapacaksın. Bugüne kadar belediyelerin birikmiş borçlarını, pis işlerini bizim belediyelerimize yükleyemezsin."

Uşak, Zonguldak, Kastamonu, Kütahya, Kırıkkale, Kilis belediyelerinin seçim öncesindeki borçlarını anlatan Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara ve İstanbul'un belediye ve şirketlerinin 2019'a kadar borçlarını bugüne devrettiğimiz zaman 20 milyar lirayı geçiyor. Kendi dönemindeki belediyelerin yaklaşık 20 yıllık borçlarını görmezden geldin, birikti birikti, 'Şimdi sizden istiyorum' diyorsun. Bunun tek sebebi; emekliye, işçiye ve çiftçiye arkasını dönmüş, görmezden gelen bir iktidar var. Bizim belediyelerimiz yurt açıyor, kırtasiye yardımı yapıyor, dershaneler açıyor, halk mutfakları her belediyede açılmış durumda, İstanbul'un hemen hemen her ilçesinde, Mersin ve Adana'nın her mahallesinde insanlara ucuz yemek veriliyor. Halk Ekmek, Türkiye'nin en ucuz ekmeğini veriyor. Çiftçiye gübre, tohum, iş makinesi yardımı yapılıyor. Bunları yapmaktan aciz bir Cumhurbaşkanı ve yönetimi, şimdi belediyeleri çalıştırmamak için 20 yıllık kendi dönemindeki belediyelerin borçlarını tahsil etmeye çalışıyor. Diyor ki 'Ben vermiyorum emekliye, işçiye, öğrenciye. Sen de vermeyeceksin' diyor. Hayır, senin gibi olmayacağız."

SGK'ye borcu olan belediyelerin, AK Parti dönemine ilişkin borçları konusunda iktidara çağrıda bulunan Başarır, "Bu borçları ödeyeceksin ya da bu borçları sileceksin. Ondan sonra geleceksin benim belediyeme icra ya da ödeme emri yollayacaksın." ifadesini kullandı.

"Belediyelere sorumluluğu yükleyerek bu yasa çıkmaz"

CHP'li Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet milletvekillerine saldırıda bulunulduğunu söyleyerek, "Çünkü Cumhurbaşkanı Meclise geldi, konuşmasından sonra Grubu ile konuştu; 'Saldırın' dedi. Ne yaparlarsa yapsınlar, Anayasa ve İçtüzüğe göre tüm haklarımızı koruyup hayvan yasasına karşı direneceğiz." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, hayvanseverlere yönelik bazı ifadeler kullandığını anlatan Başarır, anketlere göre, AK Parti ve MHP seçmeninin büyük çoğunluğunun, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine karşı olduğunu savundu. Başarır, "Elitaş, kendi seçmenine köpek benzetmesi yapıyor. İade edeceğim ama bu güzel canlıları ona benzetmek bile istemiyorum. Onu 85 milyona havale ediyorum." sözlerini sarf etti.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi konusunda, düzenleme bu haldeyken uzlaşmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Başarır, "Bu maddelerle uzlaşamayız. Kesinlikle hayvanların öldürülmeyeceğinin, katledilmeyeceğinin garantisi hüküm altına alınacak. Toplama maddesi çıkartılacak. Bu hayvanların ıslahı, aşısı, bakımı, hayvan barınaklarıyla ilgili bütçe, merkezi yönetim ve belediyelere paylaştırılacak. Bütçe ve kadro ayrılacak. Yine belediyelere sorumluluğu yükleyerek, belediyeleri suçlayarak bu yasa çıkmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Başarır, Genel Kurulun son günlerdeki uzun çalışma saatlerini de anımsatarak, "Bugün de kaçta biteceğini bilmiyoruz. Sabahlara kadar direneceğiz." dedi.

Bingöl'de madde bağımlısı bir kişinin gerçekleştirdiği saldırıya değinen Başarır, Türkiye'nin madde bağımlılığı konusunda seferberlik ilan etmesini istedi ve saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Kaynak: AA

Ali Mahir Başarır, Hayvan Hakları, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Hayvanların öldürülmeyeceği garantisi hüküm altına alınmalı - Son Dakika

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