CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin Genel Kurul'a getirilmemesi gerektiğini belirtti

Politika

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulu'na getirilmemesi ve bu teklifin gelecek yasama döneminde yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Basın özgürlüğü için mücadele ettiklerini vurgulayan Başarır, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını hatırlatan Başarır, "Bir partinin genel başkanı, 154 gazeteciyi, aydını, siyasetçiyi bir anlamda fişledi. Türkiye'nin en önemli davalarından birine dilekçe vererek, buradaki 63 gazetenin, ne şüpheli ne de tanık sıfatına sokmaksızın isimlerini verdi. Sayın Bahçeli'ye sormak istiyorum, o verdiğin 154 kişi içerisindeki gazetecinin herhangi birine bu süreçte zarar gelirse bunun hesabını verebilecek misin? Çünkü sen, onları tarafı olmadığı davada dilekçe vererek fişledin, hedef gösterdin... Bu fişlemeyi yapan, gazetecileri hedef gösteren bir siyasi parti liderini kınıyorum, tüm kamuoyunu buna tepki vermeye davet ediyorum." dedi.

Lozan Barış Antlaşması'nın, Türkiye'nin kurucu tapu senedi olduğunu belirten Başarır, Lozan'la İstanbul'un ve boğazların kurtulduğunu dile getirdi. Başarır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ile Milli Mücadele şehitlerini andı.

Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifinin, çabalarına ve toplumun direncine rağmen TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildiğini aktaran Başarır, şöyle devam etti:

"Bir kez daha sesleniyorum; bunu Genel Kurul'a getirmeyin. Bunu önümüzdeki yasama döneminde tekrar değerlendirelim. Tüm komisyonlar yazın çalışsın. Daha insancıl, hayvanların yaşam hakkını koruyan, belediyelerle, yerel yönetimlerle merkezi yönetimin el ele vereceği ve birlikte yürüteceği aşı ve kısırlaştırma kampanyasını nasıl yapacağımızın sınırlarını çizen çalışmayı yapalım. Bu yasa toplumun, hatta küçük ortağın bile vicdanını ki Devlet Bahçeli'nin bir yasa vicdanını rahatsız ediyorsa bir değil bin kere düşüneceksin. Bu kolay olan bir şey değil. Gözden geçirelim. 5 önemli yasa, 3 uluslararası anlaşma şu anda Meclis'te, yasama tatilinden önce kanunlaşmayı bekliyor. CHP Grubu olarak biz Hayvan Koruma Kanunu geri çekilmeden, bu konuda geri adım atılmadan hiçbir yasayla ilgili beyefendilere yol açmayız. Anayasanın, İçtüzüğün bize verdiği tüm yetkileri kullanacağız."

"Belediyelere tüm yükü atmaya çalışıyorlar"

Meclis'in susturulmak istendiğini ifade eden Başarır, "4 milyon sokak hayvanının bulunması bir sorun ama bunun çözümü toplayarak, katlederek değil, yaşatarak, aşılatarak, kısırlaştırılarak yapılabilir. Belediyelere tüm yükü atmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Ali Mahir Başarır, yerel yönetimlerle, merkezi yönetimin ortak bütçeyi ortaya koyarak, hayvanların aşılanması ve kısırlaştırılması gerektiğini söyledi.

Kanun teklifinin yasalaşsa da uygulanamayacağını belirten Başarır, belediyelerin sorunu çözecek bütçesinin ve kadrosunun bulunmadığını savundu. Başarır, sorunun birlikte çözülebileceğini kaydetti.

"Kaybettiğin yerel seçimlerin intikamını almak için hayvanlarla, köpeklerle, doğayla ilgili belediyeleri suçlama" diyen Başarır, iktidarın CHP'li belediyeleri takıntı hale getirdiğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, belediyelerin borçlarının tahsiline başlanacağını açıkladığını anımsatan Başarır, "Sayın Cumhurbaşkanı, sen bu kadar tahsile meraklıydın da hala senin döneminden gelen, ertelenen, affa uğrayan borçlar var İstanbul'da. Niye bu yetkini kullanmadın da bugün bu yetkini kullanıyorsun. 'İller Bankası'ndan bu parayı keseceğim' diyorsun. Sen bunu yaparak Denizli'yi, Mersin'i, Adana'yı, İstanbul'u, Ankara'yı, Muğla'yı, Kilis'i, Adıyaman'ı cezalandıracaksın. Niye? Beyefendi kaybetmiş. Sen kaybettin ve kaybedeceksin, bundan sonra kaybetmeye mecbursun Recep Tayyip Erdoğan." değerlendirmesinde bulundu.

Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemeler içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk imzacısının, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök olduğunu hatırlatan Başarır, Ök'ün, kendisinin, eşinin ve ağabeyinin şirketlerinin vergi ödemediğini iddia etti.