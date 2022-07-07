CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

07.07.2022 16:11
CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, memur maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin, "'Ali cengiz oyunuyla' cebinizden el çabukluğuyla para çalıyorlar.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, memur maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin, "'Ali cengiz oyunuyla' cebinizden el çabukluğuyla para çalıyorlar. İşin kötüsü bunları yakalayacak polisin, ifadesini alacak amirin, yargılayacak savcının ve ceza verecek hakimin de cebinden çalıyorlar. Davalar açılıyor. Eninde sonunda bu parayı alıp memurumuzun cebine geri koyacağız." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, doktor Ekrem Karakaya'nın, Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

AK Parti ve MHP'nin isteği doğrultusunda hazırlanan sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik düzenlemenin sorunu çözüme kavuşturamadığını öne süren Özel, Türk Tabipleri Birliğinin bu alandaki önerilerinin iktidar tarafından dikkate alınmadığını savundu. Özel, çalışma kararı bulunan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun sorunun çözümü için toplanmasını istedi.

Özel, öte yandan Türk Tabipleri Birliğinin gönderdiği yazıda, sağlık hizmet sunumunun yapıldığı yerlere silahla girilememesine yönelik bir düzenleme yapılması önerisinde bulunduğunu bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Karakaya'nın öldürülmesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunduğunu anlatan Özel, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkisini eleştirdi. Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İçi yanan, içindeki yangını dışa vuran Genel Başkan'ımızın hepimizin altına imza attığımız son derece doğru tespitleri var. Ama Fahrettin Koca, 'Bir hekim katledilmiş. Üzüntü beyan etmiyormuşuz, Kemal Bey acaba üzülür gibi görünemez miymiş.' Hadsizliğin bu kadarı. Sen önce bir kusurunla, ayıbınla, günahınla bir otur be adam, otur. Şimdi susma zamanı artık. 'Bunu böyle geçirsek iyi olur.' deyip sarayın talimatına direnemeyip teslim olan adam. Kemal Bey'in üzüntüsünün yüzde 1'ini hissetsen şu tek adam rejiminde bunlara alet olmaz, ya direnir ya istifa edersin. Bugün istifa et, yarın arkanda duralım. Ama tek adam rejiminin atanmış piyonu, tek başına sağlıkçıya zam açıklamıyorsun, fırça yiyorsun. 'Bitir.' dediler mi pandemi bitiriyorsun. Dünya Sağlık Örgütü, uzmanlar ise 'Bitmedi, aman dikkat.' diyor."

CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı söylemlerini aktararak, "'Giderlerse gitsinler' dedin, gitti Ekrem Karakaya. Geliyor mu geri? Bir acayip kibir, özgüven. 'Şu kadar seçim kazanırmış.' Ekrem'i kaybettikten sonra kazandığın seçim ne yazar? Olur olmaz saçma sapan ifadeler. Milletimize çağrı yapıyoruz; sağlık emekçilerine şiddeti, katliamları, ölümleri durduracak mıyız, önce bu AK Parti iktidarını göndereceğiz. Bunlar gidince düzelecek her şey." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti'nin önceki dönem belediye başkanlarıyla bir araya geldiğini ve "Türkiye işgale uğrarsa düşmanı çiçekle karşılayacak bu güruhu biz bir asır öncesindeki kibarca manda ve himaye taraftarlığı diye ifade edilen emperyalist uşaklığından tanıyoruz." sözlerini sarf ettiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Tövbeler olsun. Yazıklar olsun. Manda ve himayeyi, biz Atatürk'ün liderliğinde toplanan, ilk olarak Erzurum Kongresi'nde, sonra Sivas Kongresi'nde reddettik de kardeşim siz ne zaman bizim yanımıza geçtiniz? Bizim geldiğimiz damar, kurduğumuz parti belli. Ne zamandır yanımıza geçtiniz bilemiyoruz. Bu kadar yalan, dolanla, iftirayla, küfürle Cumhuriyetin kurucu partisine, kurucu iradesine gelmeyin, kaldığınız yerde kalın. Millet kimi göndereceğini biliyor."

Bu konuyu 100 yıl önce hallettikleri gibi halledeceklerini söyleyen Özel, "Bu coğrafyada yaşayan herkesi kucaklayarak nefret dilini göndereceğiz. Başka bir çaresi yok." dedi.

"Genelkurmay Başkanı'nın yaşını küçültün"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Milli Eğitim Bakanlığının mülakat sınavında haksızlığa uğradıkları iddiasıyla mahkemeye başvuran adaylara ilişkin evrakları basın mensuplarına gösterdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bakanlık önüne giderek bu konuya dikkati çektiğini anımsatan Özel, "Milli Eğitim Bakanlığı önünde isyan eden arkadaşlara mahkemeler 'Haklısınız.' dedi." diye konuştu.

Özgür Özel, Bakanlığın gerçekleştireceği 20 bin öğretmen atamasını takip edeceklerini de belirterek, iktidara gelmeleri halinde zorunlu bazı alanlarda kamerayla yapılmak üzere tüm sözlü sınavları kaldıracaklarını söyledi.

Genelkurmay başkanının görev süresine ilişkin düzenlemeyi anımsatan Özel, "Bu ordu ne Hulusi Akar'dan ne Yaşar Güler'den ibarettir. Bu ordu, şanla, şerefle bu görevleri yapabilecek yetkinlikte birçok kişiye sahiptir. Ayrıca bu Meclisi, sırf 'Yaşar Güler, Hulusi Akar ikilisi, saraya göre görev yapmaya devam etsinler.' diye 5 yıl görev uzatmasına alet edenlere söylüyoruz; bizi karıştırmasaydınız. Çok lazımsa gidin mahkemeden Genelkurmay Başkanı'nın yaşını küçültün." ifadelerini kullandı.

Özel, İstanbul'da bir markette çıkan yangında Muhammet Ali Yaşar'ın vefat ettiğini, büyük bir ihmal sonucu meydana gelen bu olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının memur maaş zamlarına ilişkin hesabını eleştiren Özel, "Yan kesicilerin peşinde koşan polisin cebinden yan kesicilikle 300 liraya yakın para çalıyorlar. Görülmemiş yöntem. Bunu bütün her siyasi görüşten devlet memurlarımıza şikayet ediyoruz. 'Ali cengiz oyunuyla' cebinizden el çabukluğuyla para çalıyorlar. İşin kötüsü bunları yakalayacak polisin, ifadesini alacak amirin, yargılayacak savcının ve ceza verecek hakimin de cebinden çalıyorlar. Davalar açılıyor. Eninde sonunda bu parayı alıp memurumuzun cebine geri koyacağız." şeklinde konuştu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınava değinen Özel, bu sınava girmesi gereken 205 bin öğrencinin katılmadığını, öte yandan 200 bin öğrencinin bir doğrusu bulunmadığını söyledi. İktidarın 20 yılın ardından hala eğitim reformundan bahsettiğini belirten Özel, Türkiye'nin eğitim sisteminin başarısız olduğunu savundu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem Karakaya, Özgür Özel, AK Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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