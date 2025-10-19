CHP\'nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı! Özgür Özel de katılacak

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin durdurma kararı sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla yapılmasına karar verilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 39. Olağan İstanbul İl Kongresi Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde saat 13.30 sıralarında başladı.

Kongrede sabah 08.00 itibariyla partililer ve görevliler hazırlık yapmaya başladı. Kongreye CHP İl Başkanı Özgür Çelik, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Dilek İmamoğlu, ilçe belediye başkanlarıyla, delege ve üyeler katılıyor. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar başladı.

ÖZGÜR ÖZEL DE KATILACAK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuşmasında, "Kongrelerde yöneticiler görev sürelerindeki çalışmalarını gelecek vizyonlarını topluma anlatırlar ve kendilerini delegelerin örgütün takdirine bırakırlar. Ben birazdan 2 yıllık görev süremizdeki bazı çalışmalarımı sizlerle paylaşacağım. Gelecek süreçteki çalışmalarımıza yönelik bazı değerlendirmelerde bulunacağım." dedi. Saat 16.00'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de kongreye katılması bekleniyor.

YSK'DAN "KONGREYE DEVAM" KARARI

YSK, dün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması talebini görüşmek üzere toplanmıştı. Toplantının ardından konuşan YSK Başkanvekili Özübek, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin, 'Daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması nedeniyle kongrenin yapılamayacağına' yönelik yazısının Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna gönderildiğini söylemişti. Özübek açıklamalarında ayrıca "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir." demişti.

Kaynak: İHA, DHA