CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması başladı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

SAVAŞ'IN AVUKATI AÇIK AÇIK KILIÇDAROĞLU'NU İSTEDİ

Lütfü Savaş'ın avukatı avukatı Onur Üregen, CHP lideri Özel ve ekibinin tedbiren görevden alınmasını istedi. Üregen, kamu düzeninin korunması için mutlak butlanla sakatlanmış kurultay ile seçilmiş partinin Genel Başkanı Özgür Özel ile MKYK, PM ve YDK üyelerini tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Özel ve ekibinin kurultay sonrası aldığı tüm kararların yok hükmünde sayılmasını, kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi.

DELEGE LİSTELERİ TALEP EDİLDİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, salonun küçük olması nedeniyle zaman zaman tansiyon yükseldi. Mahkeme heyeti, tüm kurultaylara ait delege listelerinin bildirilmesini istedi. Bu nedenle dava ileri bir tarihe ertelendi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Duruşma öncesi, CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekiplerinin mahkeme önünde ve adliyenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.