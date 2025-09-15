CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin - Son Dakika
CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin

CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin
15.09.2025 10:51
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı. Kurultay delegelerinin avukatı Onur Üregen, CHP lideri Özel ve ekibinin tedbiren görevden alınmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyum olarak atanmasını istedi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın beşinci duruşması başladı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Duruşma, avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

SAVAŞ'IN AVUKATI AÇIK AÇIK KILIÇDAROĞLU'NU İSTEDİ

Lütfü Savaş'ın avukatı avukatı Onur Üregen, CHP lideri Özel ve ekibinin tedbiren görevden alınmasını istedi. Üregen, kamu düzeninin korunması için mutlak butlanla sakatlanmış kurultay ile seçilmiş partinin Genel Başkanı Özgür Özel ile MKYK, PM ve YDK üyelerini tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Özel ve ekibinin kurultay sonrası aldığı tüm kararların yok hükmünde sayılmasını, kurultay öncesi görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin dava bitinceye kadar tedbiren atanmasını istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada kurultay davası 24 Ekim'e ertelendi.

DELEGE LİSTELERİ TALEP EDİLDİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, salonun küçük olması nedeniyle zaman zaman tansiyon yükseldi. Mahkeme heyeti, tüm kurultaylara ait delege listelerinin bildirilmesini istedi. Bu nedenle dava ileri bir tarihe ertelendi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Duruşma öncesi, CHP parti temsilcileri ve davayı takip etmek isteyenler mahkeme önünde toplandı. Emniyet ekiplerinin mahkeme önünde ve adliyenin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmayı 8 Eylül'e bırakmıştı.

CHP avukatları, 4- 9 Eylül'ün CHP'nin kuruluş haftası olduğunu ve parti tüzüğünün 86. maddesi gereği bu tarihlerde kuruluş etkinlikleri yapılacağını belirterek, 8 Eylül'deki duruşmanın ertelenmesini talep etmişti. Mahkeme, talebi makul bularak, duruşmanın 15 Eylül'de görülmesine karar vermişti.

Son Dakika Politika CHP kurultay davasında ilk kez açık açık dile getirildi: Kılıçdaroğlu gelsin - Son Dakika

