CHP'li Sarıgül: Özgür Özel meydana çıkmak istiyorsa net bir şekilde söylemeli

CHP'de "değişim" tartışmaları devam ederken, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Sarıgül, genel başkanlığa aday olanların mevcut görevinden istifa etmesi gerektiğini söylerken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e de seslenerek, "Özgür Özel şu anda grup başkanımız, meydana çıkmak istiyorsa net bir şekilde söylemesi lazım. Bir yere adaysanız bulunduğunuz makamı kullanamazsınız." dedi.

CHP'DE "DEĞİŞİM" SANCILARI

CHP'de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetle ayrıldığı seçimlerin ardından "değişim" tartışmaları başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, değişim isteyenlerin başında gelirken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de gizli toplantıya katılarak Kılıçdaroğlu'nun gitmesini isteyenlerin tarafında yer aldığını gösterdi.

SARIGÜL, ÖZGÜR ÖZEL'E SESLENDİ

Ana muhalefet partisinde tartışmalar devam ederken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıugül, katıldığı Habertürk canlı yayınında dikkat çeken dikkat çeken ifadeler kullandı. Genel başkanlığa aday olanların mevcut görevinden istifa etmesi gerektiğini savunan Mustafa Sarıgül, Özgür Özel'e seslendi.

"MEYDANA ÇIKMAK İSTİYORSA NET ŞEKİLDE SÖYLEMELİ"

Mustafa Sarıgül, "Özgür Özel şu anda grup başkanımız, meydana çıkmak istiyorsa net bir şekilde söylemesi lazım. Bir yere adaysanız bulunduğunuz makamı kullanamazsınız. Özgür Bey'i severim benim burada söylediğim kişilerle ilgili değil." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NA HAKSIZLIK YAPILIYOR"

CHP'li Sarıgül, şunları söyledi: "Benim atalarımın, dedelerimin bana öğrettiği şu: Bir Erzincanlı her zorluğa dayanır ama haksızlığa vefasızlığa dayanamaz. Şu an Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapılıyor. Değişim istenebilir, şu anda delege seçimleri bitti. Kurultayımız yapılacak bunun bir zarafeti olur. Değişim isteyen arkadaşlar CHP'nin yapısını bilmezler. CHP otel lobilerinde, kağıt üzerinde kurulmadı. Genel başkanlık yapmış isimler her zaman konuşabilir ama bunun basına yansımasını doğru bulmam. Yüzde 48 oy, 2 oy daha alınsa değişim isteyen arkadaşların hepsi bir noktaya gelmişti ve Kılıçdaroğlu için "Ne iyi yaptı" diyeceklerdi.

"DEĞİŞİM İSTEMENİN ŞARTLARI VAR"

(İmamoğlu'nun 'Ajandam var' sözleri) Benim ajandam CHP'nin ilkeleri. CHP'de görev yapan kimsenin ajandasının olma hakkı yok. Kimse CHP'den büyük değildir. Benim bir kariyer hesabım yok. Benim orada kastettiğim ('Gel aslan parçası' ifadesi) Ekrem Bey'in şahsi değil. Kılıçdaroğlu'nu haksız yere eleştirenler var. Değişim istemenin şartları vardır. 1973 yılında koca Ecevit İsmet Paşa'ya karşı mücadele yaptı. İstanbul İl Kongresi oldu. Önünü ilikledi dedi ki: Ben aday oluyorum.

"KİŞİSEL İHTİRASLARI İÇİN CHP'Yİ YIPRATMAYA KİMSENİN HAKKI YOK"

Ben şu anda CHP'nin ırgatıyım, çobanıyım. Çoban demek en güvenilir kişi demek. Şu anda CHP'de aktif siyaset yapanlar içinde en eski çalışma yapan benim. Ben bu yarışa daha önce çıktım sayın Baykal'a karşı kaybettim. Benim böyle bir hedefim söz konusu değil. CHP'nin saygın bir şekilde atlatarak yerel seçimlere hazırlanmasını sağlamak. Benim siyasi hedefim yok. Toplantıların kamuoyuna yansımaması lazım. İnsanlar hazırlanabilir ama bunu basın huzurunda yapmaz. CHP'de herkesin aday olma hakkı var ama kişisel ihtirasları için CHP'yi yıpratmaya kimsenin hakkı yok.

"KİMSE CHP'Yİ YOK SAYMASIN"

Benim herkese tavsiyem şudur. Kimse CHP'yi yok saymasın. Kimse CHP zora düştü diye zil takıp oynamasın. CHP öyle bir şey yapar ki herkes şaşırır. CHP bölünsün diye bekleyenler üzülür. CHP otel lobilerinde değil savaş meydanlarında kuruldu. CHP ülkemizin teminatıdır. Eninde sonunda CHP'de doğrular galip gelir. Ekrem İmamoğlu da böyle bir şey yapmaz. Zaman zaman farklı düşünebilir ama arkadaşımızdır.

"İMAMOĞLU YÜZDE 80 YENİDEN ADAY GÖSTERİLİR"

İmamoğlu'nu bugüne kadar çalıştırmadılar. Her dakika müfettişler, her dakika yargılama. Beylikdüzü'nde son derece başarılı bir belediye başkanıydı. Başarısız olsa İstanbul Büyükşehir'e gelmezdi." Öte yandan Sarıgül, "İmamoğlu yeniden aday gösterilir mi?" sorusuna, "Yüzde 80 gösterilir" yanıtını verdi.