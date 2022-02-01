CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Dinlendiğimizi sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da! - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehirde kar yağışının başladığı gün Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi ile görüşmek için bir restorana gitmesine ait MOBESE görüntülerinin medya kurumlarında çalışan bazı kişilere sızdırılmasıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "MOBESE'lerin konulma gerekçesi nedir? Toplumun güvenliğini sağlamak. Birilerinin özel hayatını izlemek için değil. Anayasa'da kişisel haklar var, bunları ihlal ediyorsunuz. Biz sadece telefonlarımızın dinlendiğini sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da… Konuyu Meclis'e getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"AKKUYU ÇOK BÜYÜK BİR TEHLİKE"

Dünya gazetesine konuşan CHP Lideri; enerjide en önemli tehlikenin Akkuyu olacağına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, Akkuyu'da üretilecek elektriğin kilovat saatinin KDV hariç alım garantili 12,35 (dolar) cent olduğunu anımsatarak, "Normalde dünya ortalaması bunun 3'te birine yakın. Akkuyu Nükleer Santrali devreye girdiği zaman sanayici üç katı pahalı elektrik kullanacak" diye konuştu.

"Pahalı olacaksa niye biz Akkuyu Nükleer Enerji Santralını kurduk. Dışardan daha ucuz elektrik alabiliriz" diye konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Bu uluslararası bir anlaşma, diplomasinin konusu. Biz geldiğimiz zaman bunu anlaşmanın maliyetini, bir şekilde çözmek zorundayız. Tarım ürünü ihracatıyla mı, yoksa başka bir şekilde mi onu konuşmak lazım" diye sözlerini sürdürdü.

DÜNYA Gazetesi'nin yöneticilerinin ve yazıişlerinin katıldığı toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, "NATO Parlamenterler Asambleri Türk Grubu Üyesi ve İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, İstanbul Milletvekili ve ekonomist Akif Hamzaçebi, Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın eşlik etti.

Olası seçim sonuçları konusunda da konuşan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"SEÇİLEN CUMHURBAŞKANININ BELİRLİ TAKVİMİ OLACAK"

"3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi var. Yeni Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Merkez Bankası'ndan başlayıp, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun başkanına kadar pek çok isim istifa etmiş sayılıyor. Buralara yeni atamalar yapmak gerekiyor. Millet İttifakı olarak, bizim partili mi, sizin partili mi olsun tartışması olursa kaybederiz. Şimdiden belirleyeceğiz. Seçilen Cumhurbaşkanının da belirli bir takvimi olması lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem içinde 6 partinin genel başkan yardımcıları çalıştı. Genel başkanlar olarak ortaya çıkan metni imzalayacağız."

"MOBESE, KONUSUNU MECLİS'E GETİRECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu röportajda MOBESE konusuna da değindi: "MOBESE'lerin konulma gerekçesi nedir? Toplumun güvenliğini sağlamak. Birilerinin özel hayatını izlemek için değil. Anayasa'da kişisel haklar var, bunları ihlal ediyorsunuz. Biz sadece telefonlarımızın dinlendiğini sanıyorduk, meğer izleniyormuşuz da… Konuyu Meclis'e getireceğiz."

"GENÇLER BABALARINDAN DAHA AZ GELİRE MAHKUM OLDULAR"

CHP liderinin gündeminde işsizlik de vardı. "Genç mühendislerimiz Hollanda'ya gittiler. Aylık 5 bin dolar. Ama aynı işi yapan Hollandalıya aylık 10 bin dolar veriliyor" diyen Kılıçdaroğlu, gençlerin özgürlük alanlarını büyütmek gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bir gencin özgüveni kayboluyorsa, bu ülkede hiçbir işe yaramıyorum diye düşünüyorsa, başka ülkelere gitmeyi düşünüyor. Eskiden fırsat eşitliği vardı. Fakir bir ailenin çocuğu da iyi bir okulu kazanıp gidebiliyordu. Eğitim sistemi çöktü. 4+4+4 sisteminin önergesini veren 5 milletvekilinin hiç birisi eğitimci değil. Çocuklarımızı denek olarak kullandık. Umutsuzluk gençlerde büyük bir sorun. Bizim kuşak, babamızın elde ettiği gelirden daha yüksek bir gelir elde etti. Babamız ilkokul mezunuyken, biz üniversite mezunu olduk, babamız 100 alırken, biz 500 lira aldık 1000 lira aldık. Şimdi yeni kuşak maalesef babalarının aldığı gelirden daha düşük bir gelire mahkum oldular."