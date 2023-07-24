Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu gerginliği hakkında konuştu: Tartışmalar kişisel koltuk ve bireysel mücadele olarak görülmeli - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu gerginliği hakkında konuştu: Tartışmalar kişisel koltuk ve bireysel mücadele olarak görülmeli

24.07.2023 15:56

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partili belediye başkanları toplantısına ilişkin tartışmaları değerlendirirken, bu tartışmaları kişisel koltuk ve bireysel bir mücadele olarak gördüğünü belirtti.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan gerilim hakkında konuştu. Sarıgül, "Bu tartışmaları, tamamen kişisel koltuk ve bireysel bir mücadele olarak görüyorum. Siyaset bireysel değil, toplumsal mücadele yeri olmalıdır. Siyasette kısa vadede başarı elde etmek isteyenler, kesinlikle hayatları boyunca muvaffak olamazlar." dedi.

"CUMHURİYETİMİZİN TAPU BELGESİDİR"

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'ın, Lozan Antlaşması'nın 100. yılı olduğunu anımsattı. Lozan Antlaşması olmasaydı Cumhuriyet'in de olmayacağını belirten Sarıgül, " Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmamıza imkan veren antlaşmanın adı Lozan Antlaşması'dır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus cüzdanı, tapu belgesi Lozan Antlaşması'dır." ifadesini kullandı.

"MÜCADELEMİZİ MASA BAŞINDA DA KORUMUŞ OLDUK"

Mustafa Sarıgül, az da olsa Cumhuriyet'i ve Lozan'ı içine sindiremeyenlerin bulunduğunu ve bundan büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Lozan Antlaşması'yla Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığının bütün dünyaya ilan edildiğini vurgulayan Sarıgül, "Cephede kazandığımız büyük mücadeleyi, masa başında da korumuş olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıgül, bu zafere imza atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü başta olmak üzere, tüm Milli Mücadele kahramanlarını saygıyla andığını belirtti.

"HALKIN ARASINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Mustafa Sarıgül, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda yaşanan tartışmalara ilişkin sorusuna, "CHP'de değişim çağrılarına cevap veriliyor. Türkiye Değişim Partisi olarak biz de CHP ile birleştik. Bu da değişim için en önemli göstergedir. Her CHP'linin yapması gereken şey içe değil dışa dönük mücadeledir. Bizim görevimiz, 'CHP'ye bir oy nasıl kazandırabilirim?' hesabını yapmaktır. Gerçekler, genel merkezlerde değil, halkın arasındadır. Biz, halkın arasında olmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.

"SİYASET BİREYSEL DEĞİL, TOPLUMSAL MÜCADELE YERİ OLMALIDIR"

Sarıgül, "Parti genel başkanı ile belediye başkanının bu kadar sert tartışmaya girmesi doğru mu?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Bu tartışmaları, tamamen kişisel koltuk ve bireysel bir mücadele olarak görüyorum. Toplumsal ve ülkemizin yararına bir mücadele olarak görmüyorum. Bu tartışmayı ortaya çıkaranlar, kısa zamanda çıkan kaostan 'acaba ben faydalanır mıyım?' diyenlerdir. Bu nedenle siyaset bireysel değil, toplumsal mücadele yeri olmalıdır. Siyasette kısa vadede başarı elde etmek isteyenler, kesinlikle hayatları boyunca muvaffak olamazlar. Uzun vadeli mücadele edenler, dik duranlar, omurgalı olanlar başarılı olurlar. Gücünü bulunduğu koltuktan alanlar değil, gücünü önce Allah'tan, sonra kendi kişiliği ve yurttaşların desteğini alıp istikrarlı gidenler muvaffak olur."

Kaynak: AA
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Türkiye Değişim Partisi, resmen CHP'ye katıldı Türkiye Değişim Partisi, resmen CHP'ye katıldı

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Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu-İmamoğlu gerginliği hakkında konuştu: Tartışmalar kişisel koltuk ve bireysel mücadele olarak görülmeli - Son Dakika


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