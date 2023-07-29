CHP Milletvekili ve jandarma arasında Akbelen Ormanı'nda tartışma yaşandı

Akbelen'de ağaçların kesilmesine karşı çıkan çevrecilerin eylemleri sürerken, CHP'li Mahmut Tanal, vatandaşların kimlik bilgilerini alan jandarmaya, "Fişleme yapamazsınız" diye tepki gösterdi. Tanal, vatandaşların kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı vermeyen jandarmayı kovalamadı. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, açıklama yapan Tanal, "Delilleri yok etmek için koşup alandan uzaklaştılar. Bizler de bu hukuk dışı belgelerin peşine düştük." ifadelerini kullandı.

AKBELEN'DE EYLEMLER DEVAM EDİYOR

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda kömür madeni sahasını genişletmek için yapılan ağaç kesimine karşı bölge halkının eylemleri devam ediyor. Bölge halkına destek için Akbelen'e gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ile jandarma astsubayı arasında ilginç bir tartışma yaşandı.

"FİŞLEME YAPAMAZSINIZ"

Vatandaşların kimlik bilgilerini alan jandarmaya tepki gösteren CHP'li Tanal, "Burada fişleme yapamazsınız" diye tepki gösterdi. Jandarma astsubayının, "İçeri girenlerden aranan şahıs var mı yok mu bunu ben nereden bileceğim?" cevabına sinirlenen Tanal, "Fişleme yapamazsınız bana kararı gösterin" diyerek jandarmanın elindeki kimlik bilgilerinin yazılı olduğu kağıdı almaya çalıştı.

TANAL'LA JANDARMA ASTSUBAYI ARASINDA KOVALAMACA

Kağıdı vermeyen jandarma personeli ile Tanal arasında kovalamaca yaşandı. Tanal, jandarmanın peşinden bir süre koşarken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

"HUKUK DIŞI BELGELERİN PEŞİNDEYİM"

Öte yandan, Mahmut Tanal konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Akbelen Ormanı'nda, jandarmadan, hukuka aykırı yöntemle elde edilen, vatandaşın fişlendiği hukuk dışı belgeleri talep ettik. Herhangi bir mahkeme kararı sunmadıkları gibi bu fişleme belgelerini vermeyip kaçtılar. Delilleri yok etmek için koşup alandan uzaklaştılar. Bizler de bu hukuk dışı belgelerin peşine düştük. Ergenekon ve Balyoz sürecinde bu tür yöntemleri çok gördük. Kanunsuz emri verenler kadar, bu emri uygulayanlar da suçludur. Bu hukuk dışı belgelerin peşindeyim."