CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi - Son Dakika
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Politika

CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi

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CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nda tüzük değişikliği kabul edildi. Parti tüzüğündeki 28 maddede düzenlemeye gidildi.

06.09.2024 23:03
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CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı'nda alınan karara göre, parti tüzüğündeki 28 maddede değişiklik kabul edildi.

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAY GERÇEKLEŞTİRDİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), sembolik açılışını Sivas Kongresi'nin 105. yıldönümü nedeniyle 4 Eylül'de Sivas'ta yaptığı Tüzük Kurultayı, bugün resmi olarak ATO Congressium'da toplandı.

CHP lideri Özgür Özel, eski Genel Başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'na gitti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanlarımız Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayımıza gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ KABUL EDİLDİ

Kurultayın sonunda tüzük değişikliği kabul edildi. Parti tüzüğünde 28 maddede düzenleme yapıldı. Dörtte bir oranından fazla bir değişiklik oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tüm delegelere teşekkür etti. 28 maddenin tamamına 900'den fazla delege destek verdi.


KILIÇDAROĞLU KATILMADI

Kurultay salonunda "Her derdin var bir çaresi Cumhuriyet Halk Partisi" dijital panolarında hazırlanan video klipler yer alırken katılımcıların koltukları ise isim isim ayrıldı. Protokolde, CHP'nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Kemal Kılıçdaroğlu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Tokerve eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'ye yer ayrıldığı görüldü. Kurultaya davet edilen önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.

CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi

"SOKAĞIN SESİNİ DUYARAK KAZANDIK"

Kurultayın açılış konuşmasını yapan Özel "Yerel seçimleri sokağın sesini duyarak kazandık" mesajı verdi. CHP lideri, genel başkan dahil herkesin ön seçime gireceğini bildirdi.

Özel, şunları söyledi; "47 yıl aradan sonra belki de ilk kez şu anda Türkiye'nin birinci partisinin kurultayını ekranlardan izleyen milyonlara merhaba. Artık az değiliz, artık daha çoğuz. Bundan tam bir yıl önceydi; 6 siyasi parti ittifak halinde girdiğimiz seçimlerde çok istediğimiz, çok çalıştığımız, çok hak ettiğimiz bir seçimi maalesef kaybettik. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra toplumda siyasetten uzaklaşmaya ve büyük bir umutsuzluk dalgasına dönüşen bir ruh hali vardı. Gençlerin gözündeki fer sönmüştü. Büyüklerimizin omuzları düşmüştü. Yaşlılarımız Türkiye'de iktidar göremeyecek miyiz derken, gençler biz bu ülkede hayal kuramayacak mıyız, artık bu ülkede yaşayamayacak mıyız diye bizden hesap soruyordu.

CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi

Oturduk, konuştuk, tartıştık. Hep birlikte bir yol açmak, yeni bir yol almak için yola çıktık. Artık hiçbir şey olmamış gibi davranamazdık ve davranmadık. Ve şunu söyledik; CHP değişecek, Türkiye değişecek. Partiyi yüzüncü yılında, ilk seçimlerinde Türkiye'nin bütün demokratları sahiplenmişken, muhafazakarlarla, Kürtlerle, milliyetçilerle sosyal demokratları kucak kucağa bu büyük zafere gidiyorken, kişisel hırslarından dolayı bu partinin karşısında adaylaşanlar adaylaştıkları yerde kalsınlar. Bu dönem o hatalar yapılmayacak, bir daha onlar bu partide görev almayacaklardır, bunu açıkça ifade ediyorum. Ayrıca bu büyük başarıda İmamoğlu, Yavaş, belediye başkanlarımız...

Tüzük kişilerin değil örgütümüzün. Kılıçdaroğlu'nun taahhütleri tüzüğe konuldu. Bu tüzük ne bana güven oyudur, geçmesi beni güçlendirmez, geçmemesi beni zayıflatmaz. Kadın ve gençlik kotasını sizlere emanet ediyorum."

CHP\'de tüzük değişikliği kabul edildi

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • İsmail Gündoğdu: chp'deki zihniyet değişmedikten sonra, tüzük değişse ne olur 97 48 Yanıtla
    İbrahim ozturk: Sana ne lazım badem yağı mı 5 8
  • Çelikk: Chp Eşittir Bir Hiç 78 47 Yanıtla
    oktay akar: Ülke için en ufak bişey yap sonra yorum yaparsın 7 5 Bilgin Öztürk: ?????? 3 0
  • Orçun Ayana: her şey çok güzel olacak 48 57 Yanıtla
  • Şbn Şbn: Eko puauda bekliyor dikkat et ye onu 42 17 Yanıtla
  • Ercan Kocak: Eko ya ayıp ettiniz tatilden dönmesini bekleseydiniz bari. 38 19 Yanıtla
    oktay akar: Ülke 22 yıldır tatilde yenimi aklına geldi tatil 7 5

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