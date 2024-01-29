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CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu - Son Dakika
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CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu

CHP Parti Meclisi'ndeki oylama sonuçlandı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Cemil Tugay'ın adaylığı onaylandı. Büyükşehrin haricinde İzmir'in ilçelerinde de adaylar belli oldu.

29.01.2024 - 23:12,  Güncelleme: 23:38
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CHP Parti Meclisi (PM), Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını onayladı. Tugay'ın adaylığının belli olması sonrası ise İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları da belli oldu.

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi İzmir'deki belediye başkan adaylarını açıkladı.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN KIZI ÇEŞME'DEN ADAY OLDU

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin 32 yaşındaki kızı Lal Denizli Çeşme Belediye Başkanı adayı olması ise dikkat çekti.

CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
Mustafa Denizli ve kızı Lal Denizli


İzmir'in ilçelerinde CHP'nin belediye başkan adayları şu şekilde:

CHP\'nin İzmir\'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
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SON DAKİKA: CHP'nin İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu - Son Dakika
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