CHP\'nin İzmir\'in ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oldu

CHP Parti Meclisi (PM), Cemil Tugay'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını onayladı. Tugay'ın adaylığının belli olması sonrası ise İzmir'in ilçelerindeki belediye başkan adayları da belli oldu.

CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi İzmir'deki belediye başkan adaylarını açıkladı.

MUSTAFA DENİZLİ'NİN KIZI ÇEŞME'DEN ADAY OLDU

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin 32 yaşındaki kızı Lal Denizli Çeşme Belediye Başkanı adayı olması ise dikkat çekti.

Mustafa Denizli ve kızı Lal Denizli





İzmir'in ilçelerinde CHP'nin belediye başkan adayları şu şekilde: