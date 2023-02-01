CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti'nin Meclis'e, milletvekili genel seçimini ve cumhurbaşkanlığı seçimini 6 Nisan'dan önceki son pazar olan 2 Nisan 2023 günü yapmak için teklif getirmesini önererek, "Biz de destekleyelim." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, hükümetin EYT düzenlemesini geciktirdiğini, mağdurları aylarca beklettiğini savundu.

Meclis'e sunulan düzenlemeye göre, 2 milyondan fazla EYT'linin martta emeklilik beklerken ancak yarısının bu düzenlemeden yararlanabileceğini ifade eden Öztrak, "Emeklilikte yaşa takılan mağdurlar gitti, prim gün sayısı mağdurları geldi. Sözünüzü yerine getirin, EYT'yi bitiriyoruz deyip 'EPT' mağduru yaratmayın. İnsanları emeklilikte prime takmayın. Bu vatandaşlarımızın haklarını tam verin. Nasıl olsa ödemeleri siz yapmayacaksınız. Parayı biz vereceğiz." diye konuştu.

Öztrak, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, milli gelirin 958 milyar dolardan 840 milyar dolara düştüğünü öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı adayı olmasının Anayasa'ya göre uygun olmadığını iddia eden Öztrak, "Kendi ifadeleriyle, 'kronometreyi sıfırlamanın' tek yolu var. O da seçimin, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yenilenmesi. O halde izlenecek yol bellidir, açıktır. Hodri meydan. Partiniz, Meclis'e milletvekili genel seçimini ve cumhurbaşkanlığı seçimini, 6 Nisan'dan önceki son pazar olan 2 Nisan 2023 günü yapmak için teklif getirsin. Biz de destekleyelim." dedi.

"Bu soğuk kış günlerinde, vatandaşımızı biraz olsun rahatlatın"

Hükümetin, çalışanların yarısından fazlasını asgari ücrete mahkum ettiğini savunan Öztrak, geçen aralık ayında artırdıkları asgari ücretin bu yılın ilk ayında enflasyon karşısında eridiğini, açlık sınırının altına düştüğünü söyledi.

Süte, yoğurda, peynire gelen fiyat artışlarını eleştiren Öztrak, marketlerde zam yasağının da bittiğini ifade etti.

Öztrak, enflasyon ve faizdeki artışı, hükümetin ekonomi politikasını eleştirerek, "Nebati Bakan, verdiği son röportajda dünyada gıda fiyatlarının, emtia fiyatlarının, konteyner fiyatlarının nasıl düştüğünü kalem kalem anlatmış. 'Doğal gaz fiyatları da 700 dolar seviyesine inmiş durumda. Bütün bunlar, Türkiye'ye olan enflasyon baskısını hafifletti.' diyor. Peki Sayın Bakan, enflasyonu düşürmek için siz ne yapıyorsunuz? Dünyada düşen fiyatları milletimize yansıtmak için ne bekliyorsunuz?" şeklinde konuştu.

Doğal gaz fiyatının sadece sanayici ve elektrik üreticileri için değil esnaf ve vatandaş için de düşürülmesini isteyen Öztrak, "Hem de öyle yüzde 13 yüzde 18 değil. Dünyada doğal gaz fiyatları yüzde 80 düştü diyorsanız, siz de faturalarda ona göre bir indirim yapın. Kışın en çetin, en soğuk günleri geldi kapımıza dayandı. Bunu yapacaksanız şimdi yapacaksınız. Bu soğuk kış günlerinde, vatandaşımızı biraz olsun rahatlatın." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hayat pahalılığının bu kadar hızlı arttığı bir dönemi daha önce hiç yaşamadığını öne süren Öztrak, Merkez Bankasına "Faiz indir" talimatı verildiğinde faiz ve enflasyonun yüzde 19 olduğunu, bir yıl içerisinde faizin yüzde 9'a düştüğünü, enflasyonun yüzde 83'e fırladığını kaydetti.

Öztrak, dış ticaret açığının 110 milyar dolarla tüm zamanların en kötü seviyesine yükseldiğini savunarak, şöyle devam etti:

"Milli paramız pul oldu. Geçtiğimiz yıl Merkez Bankasının arka kapısından yapılan, Uzmanların en az 108 milyar dolar olarak hesapladığı döviz satışlarına rağmen dolar kuru 18 lira 80 kuruş civarında.

Gömleğin ilk düğmesini yanlış ilikleyenler şimdi panik içinde tüm tuşlara aynı anda basıyorlar. Dövize sıkıştılar, katlı kura geçtiler. Dövizini bozduran iş insanına primli kur, dövizini bozduran vatandaşsa primsiz kur uygulamaya başladılar. Yetmedi aynı gün, kur korumalı mevduatta faiz üst limitini kaldırdılar. Dövizde biriken basınca dayanacak halleri kalmadı şimdi zorla tuttukları o faizin artışına razı oldular, hem de limitsiz.

"Biz milletimiz dışında kimseye selam vermeyiz"

CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Altılı masanın toplanacağı 13 Şubat'ta aday belirlenecek mi?" sorusuna Öztrak, "Aday belirleme sürecinin başladığını zaten liderler son yaptıkları zirvede sonra kamuoyuna açıkladılar. Dolayısıyla aday açıklaması onların takdirinde, uygun görülen zamanda yaparlar." yanıtını verdi.

"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediği" iddialarının hatırlatılarak, "Bugün de grup toplantısında 'Kimse merak etmesin, İYİ Parti burada.' dedi. Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye rağmen aday olabilecek mi?" diye sorulması üzerine Öztrak, "Hiç kimse merak etmesin CHP de burada, DEVA Partisi de burada, Demokrat Parti de burada, Gelecek Partisi de burada, İYİ Parti de burada, Saadet Partisi de burada. En önemlisi de millet burada. Millet İttifakı'nın adayına liderler karar verecek ve Millet İttifakı'nın adayı Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı olacak." şeklinde konuştu.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasında muhalefetin açıkladığı Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne ilişkin değerlendirmelerin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

"Biz milletimiz dışında kimseye selam vermeyiz. Askerimizin başına çuval geçirildiğinde 'Nota verin' diyenlere 'Ne notası müzik notası mı' diyenlerin, teröristler karşısında Süleyman Şah Türbesi'ni sırtlayıp vatan toprağından kaçıranların, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın 'Aptal olma' diye yazdığı mektubu yüzüne çarpmayan, askerlerimizi şehit edenlerin kapısında hem de kronometre tutturarak bekletilenlerin, bize kime selam vereceğimizi söylemek haddi değildir."