Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, Projelerini Açıkladı

Politika

İzmir'de Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, 11 ana başlık altında projelerini açıkladı. Tanık, "Projelerimizi dört ana segmentte uygulayarak Çeşme'yi bir marka haline getireceğiz. Çeşme'yi Türkiye'nin parlayan bir yıldızı haline getirip, dünyada da tanınmasını sağlayacağız" dedi.

Cumhur İttifakı Çeşme Belediye Başkan Adayı Esat Tanık, seçimi kazanması halinde yapacakları projeleri kamuoyuyla paylaştı. Tanık, bir otelde düzenlenen lansman toplantısında 68 adet projesini 11 ana başlıkta topladı. Konuşmasına Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılı 1881 yılında kurulmuş olan Çeşme Belediyesi'nin vefat eden tüm belediye başkanlarını saygı ve rahmetle anarak başlayan Tanık, Çeşme'nin kaybedecek vaktinin kalmadığının altını çizdi. Çeşme'nin sorunlarını uzun zamandan beri tespit etmek adına yola çıktıklarını ifade eden Tanık, "Lansmanımıza çok iyi bir hazırlık yaptık. Kendimize güvenimiz tam. Bu sorunların hepsi belliydi. Bununla ilgili çözümleri de belirledik. Nihai çözümleri de masa üstünde hazırlayıp, gerekli kurum ve kuruluşlarla da istişare ederek hazırladık. Çeşmeli hemşehrilerimizin gözüne, gönlüne yakışan bir lansman halinde sunduk" şeklinde konuştu.

"Projelerimizi 4 ana segmentte uygulayacağız"

Çeşme'yi uluslararası alanda da ön plana çıkaracaklarını kaydeden Tanık, şu ifadelere yer verdi:

"Biz başından beri bahsettiğimiz gibi dört mevsim yaşayan bir Çeşme'yi inşa ettikten sonra dört mevsim yaşayan bir Çeşme'ye doğru yelken açacağız. Dört mevsim yaşayan Çeşme'yi de dört ana segmente bağladık; 'spor turizmi', 'sağlık turizmi', 'kültür sanat turizmi', 'tarım, hayvancılık, balıkçılık ve gastronomi turizmi'. Masaya yatırdıktan ve bununla ilgili takvimi önümüze koyduktan sonra Çeşme'nin turizm sezonunu uzatmak üzere yola çıkacağız. Lansmanımızda da bahsettiğimiz gibi belli başlı tarihlerde gerek spor turizmi, gerek sağlık turizmi yaparak dünyaya Çeşme'yi açmayı ve dünyanın Çeşme'ye gelmesini sağlayacağız. Bunu bu dört ana segmentte uygulayarak Çeşme'yi bir marka haline getireceğiz. Çeşme'yi Türkiye'nin parlayan bir yıldızı haline getirip, dünyada da tanınmasını sağlayacağız."

Tanık, Çeşme ve Çeşmeliler için geldiklerini, Çeşme'nin bütün sorunlarını bildiklerini ve bunu çözeceklerini aktardı. Çeşme'nin 25 mahallesine adil, şeffaf ve dürüst bir belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceklerini kaydeden Tanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çeşme'miz fiziksel, coğrafi ve kültürel mirasıyla Türkiye'nin dünyaya açılan bir kapısı ve bir dünya markası. Bizler bu markayı yüceltmeye, bu yıldızı parlatmaya geliyoruz. Bizler artık sorunların değil, huzur, mutluluk, güzellik ve bereketin konuşulacağı, dört mevsim yaşayan ve dört mevsim yaşanan bir Çeşme için geliyoruz. Sergileyeceğimiz belediyecilik anlayışımızla bunu başaracağımızdan eminim ve sağlam adımlarla bu hedefe doğru ilerliyoruz."

Çeşme'nin Türkiye'nin en gözde tatil bölgelerinden biri olduğunu kaydeden Esat Tanık, kongre turizmi, termal turizm, agroturizm başlıklarında alanında uzman bir ekiple hazırladıkları prestij projeleriyle ilçenin dünya çapında sayılı tatil bölgelerinden biri haline geleceğini dile getirdi.

"Dört mevsim yaşam başlıyor"

1 Nisan'dan itibaren kolları sıvayacaklarını ve ilk iş olarak altyapı çalışmalarına başlayacaklarını belirten Tanık, "Ulaşım altyapımızın yanı sıra su ve kanalizasyon sorunumuz da herkesin bildiği bir gerçek. Isınma ve sıcak su ihtiyaçları için de doğalgazı getiriyoruz. Yaz sezonu boyunca şartlar elverdiği oranda kimseyi mağdur etmeden herkesin mutlu olacağı şekilde bu işleri yapacağız. Her mahallemize toplu ulaşımla gidilmesini sağlayacağız. Yaya ve bisiklet yolları, engelliler için sesli ve ışıklı işaretçiler, katlı ve yeraltı otopark gibi çözümlerimiz var. Çeşme gişeleri kaldırılarak, yaşanan trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracağız. Özetle dört mevsim yaşam Çeşme'de başlıyor" diye konuştu.

Emekkent ile dar gelirliye 5 bin konut projesi

Çeşme'yi terk etmek istemeyen ilçenin yerli halkı için de sosyal konut projelerini hayata geçireceklerini açıklayan Tanık, "Öncelikle Musalla, Ovacık ve Çakabey mahallelerinde bin konuttan oluşan projemizi başlatacağız. İlçemize gelen ve kiraların yüksekliği nedeniyle tayin isteyen memurların yaşam şartlarını kolaylaştırarak, sürdürülebilir bir kamu hizmetini yerine getireceğiz. Görev süremiz boyunca ilçemize kazandıracağımız 5 bin sosyal konutla Çeşme'nin gençleri artık kiralar nedeniyle ata toprağını satıp gitmeyecek. Böylece kira öder gibi ev sahibi olacak. Ayrıca 'Çeşme Halk Ekmek' hayata geçirilerek, vatandaşların uygun fiyata ekmek alması sağlanacak" dedi.

"Engeller kalkacak"

Engelsiz Yaşam Merkezi çalışmalarında sona geldiklerine aktaran Tanık, "Bu merkezde engelli vatandaşlarımızın vakit geçirebilecekleri, sosyal açıdan güçlenecekleri, hobilerin yanı sıra meslek de edinebilecekleri bir yaşam alanı kuracağız. Merkezin içinde; Kütüphane, hobi odaları, spor salonu, mutfak atölyesi, meslek edinme odaları, fizik tedavi birimleri, engelsiz kondisyon ve oyun alanları ile engelsiz hobi bahçesine yer vereceğiz. Kamuya ait yol, otopark, trafik ışıkları gibi alanları da engellilerimiz için yeniden düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çeşme'ye 'Spor Adası'

'Spor Adası' ile özellikle kış aylarında yabancı ve yerli futbol kulüplerini ağırlayacaklarını, kite ve windsurf merkezi kurarak deniz turizmini çeşitlendireceklerini belirten Esat Tanık, Alaçatı ve Çakabey'e de festival alanları kazandıracaklarını vurguladı. İçinde yoga, pilates, fitness, dans atölyelerinin yer alacağı tam kapsamlı 10 bin kişilik Çeşme Stadı'nı yapacaklarını sözlerine ekleyen Esat Tanık şunları söyledi:

"Reisdere sazlık alanı ve çevresine seyir terasları, yürüyüş ve bisiklet yolları yapacağız. Plajlara otopark alanları yapıp, halkımız için ring seferleri koyacağız. Yıldız Burnu ile Boyalık arası sahil ve plaj düzenlemesi yapıp, sıcak su olan alan belediye tarafından işletilecek. Şifne termal tesisi yenilenecek; Ilıca merkeze yeni termal tesis yapılacak. Yoga ve pilates merkezleri açılarak, trekking ve bisiklet rotaları oluşturacağız."

Afet yönetimi master planı

Muhtemel doğal felaketlere karşı 'afet yönetimi master' planı hazırlayacaklarını belirten Tanık, "Riskli yapıların güvenli hale getirilmesi için 'kentsel dönüşüm strateji planı' oluşturacağız. Buna ek olarak, yaş almış Çeşmeliler için huzurevi ile sevgili çocuklarımız için gündüz bakımevleri ve kreşler açacağız. Can dostlarımızı da unutmadık. Onlara içinde hastane, köpek oteli, hayvan mezarlığı ve barınağı olan Doğal Yaşam Parkı kuracağız" dedi.

"Gastronomi merkezi geliyor"

Tarım ve hayvancılığı ayağa kaldıracaklarını, kadın ve gençlerin istihdamına yönelik projelere de imza atacaklarını hatırlatan Tanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın balıkçı sayımızı artıracağız. Ildır'a balıkçı barınağı yapacağız. 'Tarım Eylem Planı' hazırlayıp, 'Tarım Geliştirme Kooperatifleri' kuracağız. Sakız ağacı geliştirme alanında sakız ağacının üretimi ve gelişimini destekleyip, coğrafi işaret alacağız. 'Gastronomi Okulu' ile mezunlarımızı sektörde istihdam edeceğiz. Çeşmeli gençlere burs sağlanması için Çeşme Vakfı da projelerimiz arasında yer alacak. Ayrıca Kent Ormanı'nda doğan her çocuğumuz için fidan dikeceğiz."

11 ana başlıkta 68 proje

Esat Tanık'ı, Çeşme için hazırladığı proje başlıkları ise şu şekilde:

"Altyapı, plaj ve sahil düzenlemeleri, afet yönetimi ve kentsel dönüşüm, balıkçı barınakları, tarımsal ve kırsal kalkınma, ulaşım, turizm, yeşil alanlar ve spor tesisleri, kentsel hizmetler, kültür ve sosyal hizmetler, kültürel miras."

500'ün üzerinde konuğun katıldığı tanıtım toplantısına AK Parti İzmir milletvekilleri Şebnem Bursalı ve Alpay Özalan'ın yanı sıra MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Çeşme'de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - İZMİR