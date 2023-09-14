Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3-5 şarlatanın ülkemizi yangın yeri yapma çabalarını başlarına çalacağız

Son zamanlarda sosyal medyada sık sık göçmenlere karşı yapılan nefret söylemleri, bazı oluşumların protesto çağrıları sonrası başka bir boyuta taşındı. Konuyla ilgili Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sinsi oyunların kök salmasına kesinlikle müsaade edemeyiz. Sosyal medyada örgütlenen 3-5 şarlatanların ülkemizin yangın yerine çevirme çabasını başlarına çalacağız. Biz de devlet olarak hukukun dışına çıkanlara karşı gereken her türlü tedbiri alarakbu fitne ateşini büyütmeden söndüreceğiz." dedi.

"HER TEHDİDİN ÜZERİNE TİTİZLİKLE GİDECEĞİZ"

Erdoğan ayrıca "İnsanımızın hak ve özgürlüklerine her bir tehdidin üzerine titizlikle gideceğiz. Yabancı düşmanlığı gibi faşist lümpenliği toplumda yayılmasına izin vermeyeceğimiz gibi yasa dışı göçle ilgili sorunları da çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: "Bu gurur günümüzde mezuniyet sevincinizi sizlerle birlikte paylaşmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. İçişleri Bakanımıza ve ekibine bizleri bir araya getirdikleri böylesine güzel bir buluşmaya vesile oldukları için teşekkür ediyorum. İnşallah biraz sonra 108. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu başarıyla tamamlayan 12'si kadın 99 genç arkadaşımızın kura törenini gerçekleştireceğiz. Yeni kaymakamlarımıza görev yerlerinde ve tüm meslek hayatlarında rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bu vesileyle Derik Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk başta olmak üzere görev başında şehit edilen tüm idarecilerimizi rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet makamlarını ali eylesin.

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