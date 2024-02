Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan adaylarını açıkladı

ANTALYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çantada keklik olarak gördükleri belediyeler için CHP'de tam anlamıyla belediyeler meydan muharebesi yaşandığını belirterek, "CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumda. CHP'nin bünyesini kuşatan hançer ve ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetinin ülkeye bulaştırılmasına izin veremeyiz. Demokrasinin önemli bir unsuru olan muhalefetin bu perişan hali içimizi acıtıyor" dedi.

AK Parti'nin Antalya'daki İlçe Aday Tanıtım Toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Expo 2016 Antalya Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki toplantı için katılımcılar ve basın mensupları, erken saatlerden itibaren güvenlik kontrolü sonrası içeri alındı. Salona, "Antalya'nın altın çağı başlıyor", "Anayız bacıyız, kadınız Antalya'nın Altın çağına hazırız kararlıyız", " Türkiye'nin yüzyılı şehirleri için gerçek belediyecilik", "Hazırız kararlıyız" yazılı afişler asıldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada, Akdeniz'in incisi Türkiye'nin turizm başkenti, tarımın, ticaretin, sanayinin, diplomasinin lokomotif şehri Antalya'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Antalya'yı özlemişiz. İlçe adaylarımızın da belirlenmesiyle artık tam saha pres yapacak şekilde çalışacağımız döneme giriyoruz. Bundan 30 yıl önce mahalli idarelerde ilk ke göreve geldiğimizde önümüze çıkan zorluklara rağmen şehirlerimize hizmet için aşkla çalıştık. Bahane aramadık, kolaya kalanlardan asla olmadık. Belediyenin kaynaklarını en doğru ve etkin şekilde kullanarak vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm ürettik. Bir önceki seçimle iş başına gelen CHP zihniyetinin ideolojik esareti altında boğulan tüm şehirlerimizi kısa sürede yaşanabilir hale getirdik. İstanbul, Ankara başta olmak üzere bizim hizmet ve eser siyasetimizle tanışan şehirlerimizi çeyrek asır boyunca adeta altın devirlerini yaşadılar" diye konuştu

"Her gün irtifa kaybediyor"

Şehirlerin her alanda resmen seviye atladığını dile getiren Erdoğan, "Mahalli idarelerde hiç görülmemiş hizmetleri vatandaşlarımıza sunduk. Bir, beraber, iri, diri hep birlikte Türkiye olacağız. Şehirlerimizin nüfusunun artması ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte vatandaşlarımızın belediyelerden beklentileri değişti çoğaldı. Belediyeler sadece çöp toplayan yol yapan, park yapan ulaşım hizmeti veren bir konumdan çok daha geniş görevler yapan bir konuma yükseltti. Bizde maşukumuz olana aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için sadece kadrolarımızı değil belediyecilik vizyonumu yeniledik, geliştirdik. Bu anlayışla mahalli idarelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizi, iktidardaki 21 yılı aşan güçlü tecrübemizle yoğurduk. Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazırlayacak geniş bir yol haritası ortaya koyduk. Bunu 30 Ocak'ta Ankara'da gerçek belediyecilik temasıyla seçim beyannamemiz olarak paylaştık. Amacımız muhalefetin idaresi altında durumu giderek kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan süratle çıkarıp hakettikleri yüksek standartta hizmetlere kavuşturmaktır. İstanbul harap oldu, Ankara harabe, İzmir zaten pert, Antalya harabe. Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmaya kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

"5 sene daha kaybetmeye tahammülü yok"

"Şehirlerimizi iş yapmak milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız" diyen Erdoğan, "Antalya'nın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını biliyoruz. 31 Mart'ta Antalya Cumhur İttifakı ile yeni bir döneme yelken açacaktır. Buna hazır mıyız? Kardeşimiz Hakan Tütüncü, bilgisiyle, tecrübesiyle, tevazuuyla, hizmete kendini adamış yetkin ekibiyle şehrinize hizmete hazırdır. İlçe belediye başkanlarımızla Antalya'nın altın çağının başlayacağına inanıyorum. Türkiye genelindeki tüm belediyelerde hayata geçireceğimiz politikaların temel unsurlarını hatırlatayım. Afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri inşa edeceğiz. Şehirlerimizi iklim değişikliğiyle uyumlu hale getirecek yatırımlara öncelik vereceğiz. Akıllı uygulamalara yeni nesil dijital teknolojilere uyumlu alt yapıla kuracağız. Tüm toplumsal kesime karşı sosyal belediyecilik hizmetleri sunacağız. Cumhur İttifakı olarak Alanya gümbür gümbür geliyor. Yeşil kalkınmayı benimsemiş sıfır atık modelini uygulayan sürdürülebilir belediyeciliğe destek olacağız. Şehirlerimizi tarihi ve kültürel varlıkları kormuş, huzurlu güvenli yerleşim yeri haline getireceğiz. Herkesin doğup büyüdüğü yerde kalmasını teşvik ve temin edeceğiz. Belediyelerimizi etkin verimli, adil, şeffaf ve sorumlu anlayışa kavuşturacağız" ifadelerine yer verdi.

"60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar gelir hedefi"

Hep birlikte 31 Mart'a kadar çok çalışmaları gerektiğini dile getiren Erdoğan, "31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? Antalya'yı Türkiye Yüzyılı hizmetleriyle taçlandırıyor muyuz? Bunun için kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı haritasıyla boyamaya var mıyız? Kendimiz evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapısını açmaya var mıyız? Maşallah. Türkiye'yi geçtiğimiz 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla buluştururken, istisnasız her şehriyle büyüttük geliştirdik. Ülkemizi her alanda cumhuriyetimizin 100. yılına hazırladık. Bu süreçte içeride ve dışarıda verdiğimiz mücadelenin şahitleri sizlersiniz. Antalya'da doğru dürüst bile havalimanı bile yoktu. Bugünkü havalimanına Antalya'yı kimler hazırladı. Bugün bile VIP salonunun açışını yaptık. Devlet Konukevinin açılışını yaptık. Yurt dışından misafirlerimiz geldiği zaman farklı bir Antalya görsün. Çünkü biz dünyada farklıyız. Bu farkı ortaya koymalıyız. Milletimizle hedeflerimize doğru yürüdük. Ülkemize gelen turistin 16 milyonuna Antalya ev sahipliği yaptı. Antalya tek başına nüfusunun 6 katı turisti misafir etti. Antalya turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla Türkiye'nin turizm başkenti unvanını korudu. Ülkemiz genelinde 2024 hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir. Nereden nereye. Turist sayısını 2002 yılından 12 milyon seviyesinden nasıl 57 milyona çıkardıysak, 60 milyon hedefini de tutturacağız. Antalya'da dört bir yanına yaptığı gıda ihracatıyla öne çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Tek gündemleri kimin adamının nerede aday gösterileceğidir"

Antalya'nın Türkiye'nin 21 yılda nereden nereye geldiğinin en çarpıcı örneği olduğunu işaret eden Erdoğan, "Enerjimizi şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlayacak programlar, projeler planlar için harcıyoruz. Peki biz bu işlerle meşgulken ülkemizin ikinci büyük partisi CHP ve yöneticileri nelerle uğraşıyor. Aslında CHP'nin yapması gereken bizim karşımızda daha büyük daha iddialı daha iyi çalışılmış programlarla çıkmaktır. Öyle ya madem oy oranı itibariyle iktidardaki partiye en yakın sensin. Öyleyse yapman gereken ama bakıyorsunuz CHP yöneticilerinin gündeminde sırf laf olsun diye söyledikleri ipe sapa gelmez, yalan yanlış ifadeleri bir kenara bırakırsak, bunların hiçbiri yoktur. Ne ülkenin meseleleri, ne milletin sıkıntıları, ne de bölgemizde yaşanan krizler bunların umurunda değil. Türkiye'de neler olduğundan dünyanın nereye doğru evrildiğinden, insanlığın hangi sınamalarla karşılaştığından haberleri dahi yok. Eskisi yenisi ve perde arkasındakilerle birlikte CHP'yi yönetenlerin tek gündemi kimin adamının nerede aday gösterileceğinden ibarettir. Tüm mücadeleleri, tüm kavgaları, siyasetteki tek varlık gayeleri budur" dedi.

"İçimizi acıtıyor"

"Bunlar çantada keklik olarak gördükleri belediyeler için CHP'de tam anlamıyla belediyeler meydan muharebesi yaşanmaktadır" diyen Erdoğan, "CHP'nin acemi genel başkanı geçen ay aday belirlenme üzerinden aklınca bize laf atıyordu. 'Karşımıza çıkaracak aday bulamıyorlar' diyordu. Şimdi Özgür Efendi'nin sesi soluğu çıkmıyor. Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Kendisiyle çoğu zaman anlaşamasak da siyasette muhatabımızın kim olduğunu biliyorduk. İşte bu Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir. Gerçekten CHP bir alacakaranlık siyasetinin içine girmiş durumda. CHP'nin bünyesini kuşatan hançer ve ihanet üzerinde yükselen alacakaranlık siyasetinin ülkeye bulaştırılmasına izin veremeyiz. Demokrasinin önemli bir unsuru olan muhalefetin bu perişan hali içimizi acıtıyor. Gazi Mustafa Kemal'in hatırasına hürmetle bu partiye oy veren vatandaşlarımızın da bu tablodan rahatsız oldukları kanaatindeyim. İnşallah 31 Mart seçimleri bunu değiştirmek için bir fırsat teşkil etmektedir. Önümüzdeki seçimde şehirlerimizin gerçek belediyecilikle buluşması yanında CHP'de de taşların yerine oturmasına da yardımcı olacaktır. Tabii biz bunların hepsine siyasetin cilvesi diye bakıyor, asıl olarak işimize bakıyoruz. Hep söylediğimiz gibi bizim her alanda hayata geçirecek daha çok eserimiz milletimize kazandıracak daha çok hizmetimiz var" ifadelerine yer verdi.

"Şehirlerimizi düşürdükleri durum ortadadır"

Türkiye'yi dünyanın en büyük ve güçlü ülkeleri arasında seçkin bir yere ulaştırana kadar gece gündüz çalışacaklarına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerini üzerimize salsalar da sinsi tuzaklarla önümüzü kesmeye kalksalar da bizi yolumuzdan döndüremeyecekler. Önümüze çıkan sorunları nasıl birer birer çözdüysek çalışanından emeklisine kadar vatandaşlarımızın bugünkü sıkıntılarını da biz hal yoluna koyacağız. Bu konuda bizimle yarışacak vizyonun, programın, projesi olan hiçbir parti hiçbir ekip yoktur. Önlerine 3 keçi katsalar, ellerine bir kasa portakal verseniz akşama hepsini kaybedip gelecek kifayetsizlere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilir. Gözü ve gönlü vatandaşa hizmet yerine sürekli başka yerlerde olanların, şehirlerimizi düşündüğü durum ortadadır" açıklamasında bulundu.

Erdoğan konuşmasının ardından ilçe adaylarını tek tek sahneye alıp, kalabalığa tanıttı.

"Seçime hazırız"

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, yerelde yeni bir kalkınma başlatacaklarının altını çizerek, "31 Mart akşamına kadar aynı heyecanla durmadan çalışmaya devam edecektir. Büyükşehirde kaybedilen yılları beraber yaşadık. Antalya'mız büyükşehirde sınıfta kaldı. Bir yol alamayan, kaldırıma kilit taşı dahi döşeyemeyen, ulaşıma çözüm üretemeyen bu zihniyet Antalya'mızı beş yıl geriye götürmüştür. Biz hiçbir aman enkaz edebiyatı yapmadık. 1 Nisan'da hizmetler 19 ilçeye sağanak sağanak yağacak. Bu kadrolar Antalya'da yine rekorlar kıracak. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimine hazırız, yerel kalkınmayı başlatmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

Hakan Tütüncü: "Antalya'nın altın çağını hep birlikte başlatacağız"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, 31 Mart'ın gerçek belediyeciliğin Antalya'da miladi olacağını belirterek, " AK Parti belediyeciliğinde Antalya kalkındı, gelişti ve ileri gitti kendine ait müthiş bit özgüven yaşadı. Antalya'nın AK Partili yılları belediyecilik alanında Türkiye'de önemli uygulamalarla buluştu. 31 Mart 2024 günü tecelli edecek irade ile Antalya bu yolculuğuna bambaşka bir kararlıkla, azimle, inançla devam edecek. Antalya'nın altın çağını hep birlikte başlatacağız. Antalya'nın mimarı Antalyalılardır, teşkilatlarımızdır, yol arkadaşlarımızdır. Antalya'nın kangren olan sorunlarını çözmek için neler yapacağımızı çok iyi biliyoruz, dersimize iyi çalıştık. Türkiye Yüzyılı'nda Antalya markasını dünyaya çok farklı şekilde taşıyacağız. Belediyecilik bizim işimiz. Antalya'nın altın çağı bayram havasında başlayacak" diye konuştu.