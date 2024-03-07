Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mersin\'de Atatürk istismarcılarının devrini kapatalım

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mersin zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu DEM müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyerek, Türkiye yüzyılı belediyecilik ışıklarını Mersin'in semalarına salalım" dedi.

Seçim mesaisine devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21'inci mitingini Mersin'de düzenledi. Partisinin Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlediği mitingde konuşan Erdoğan, muhalefete sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Geçtiğimiz seçimlerde hesapsız vaatlerle iş başına gelenleri hatırlayın. Verdikleri sözlerden hangisini hayata geçirdiler? Mersin'i gerileten bunlar değil mi? Şehrin yıllarını çalan bunlar değil mi? Mersin zübük siyasetçi tiplerini sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu Atatürk istismarcılarının, bu DEM müptelalarının, bu kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyerek, Türkiye yüzyılı belediyecilik ışıklarını Mersin'in semalarına salalım" ifadelerini kullandı.

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde tüm reaktörler 2028'de hizmete girecek"

Mersin'e 21 yılda 210 milyar liralık kamu yatırımı yaptıklarını anlatan Erdoğan, daha sonra şunları söyledi:

"İnşallah 31 Mart'ta Allah bizlere milli irade bayramını görmeyi nasip edecek. Kardeşlerim Mersin ülkemizin hem demografik olarak en zengin hem de göç almayı sürdüren şehirlerin başında geliyor. Bir şehrin cazibe merkezi haline gelmesi yüksekliğinin nişanesidir. Türkiye'nin cennet şehri Mersin'in değerlendirilmeyi bekleyen potansiyelini en iyi biz biliyoruz. Hükümet olarak enerjisi, sağlığı ve diğer imkanlarıyla Mersin'e geçtiğimiz 21 yılda günümüz rakamlarıyla 210 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 5 bin 975 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesini kurduk. 14 bin 984 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Aralarında 25 bin kapasiteli Akdeniz Stadyumu'nun da olduğu stadyum inşa ettik. Sosyal yardımlarla Mersinli ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi 17 milyar ile destekledik. Sağlıkta şehir hastanemiz başta olmak üzere 17 hastaneyle birlikte 49 sağlık tesisi inşa ettik. TOKİ'de 4 binin üzerinde konutu teslim ettik. 2 binin üzerinde konutun yapımına devam ediyoruz. 3 bin 75 bağımsız bölümün yapımı sürüyor. 278 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 573 kilometreye çıkarttık. Mersin- Antalya arasındaki Akdeniz Sahil Yolu'nun önemli bir kısmını tamamladık. Yapımı süren kısımları da en kısa sürede bitirip hizmete açacağız. Yakında hizmete alacağımız Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolunu bu yıl içerisinde tamamlıyoruz. Tarsus Turizm Merkezi yolunun büyük bir bölümünü bitirdik. Halen inşası süren yol projemiz var. Yenice Lojistik Merkezi'ni kazandırdık. Adana-Mersin demiryolunun altyapısını tamamladık. Çukurova Havalimanı bağlantısı için çalışmalar sürüyor. Mersin-Adana- Gaziantep hızlı tren hattında çalışmalarımız etap etap sürüyor. Mersin'e iki yat limanı, Anamur'a bir iskele kazandırdık. Aydıncık yat limanı yapımı sürüyor. Şehrimize 14 baraj, 2 içme suyu tesisi, 78 taşkın koruma tesisi, 11 gölet ve 14 hidroelektrik santral kazandırdık. Mersin'de 202 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Mersinli çiftçilerimize 46 milyar lira tarımsal hibe desteği verdik. 5 yeni organize sanayi, 2 endüstri merkezi olmak üzere birçok merkez kurduk. Hükümete geldiğimizde 2002 yılında 263 bin olan aktif sigortalı sayısı bugün 553 bine çıktı. Mersin'deki işverenlere 7 milyar lirayı aşkın prim teşviki verdik. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı devam ediyor. Tüm reaktörler 2028'e kadar hizmete girecek. Mersin- Akdeniz-Anamur-Aydıncık-Bozyazı-Erdemli-Mut-Toroslar- Yenişehir'e doğalgaz arzını sağladık."

"Yıllarca sadece götürdüler"

Muhalefetin yıllarca hizmet yapmadığını anlatan Erdoğan, AK Parti döneminde Türkiye'nin büyük sınamalardan geçtiğini ve hepsini bertaraf ettiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'tan sonra yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde çok daha fazlasını yapacağız. Bu kardeşiniz Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olarak grup yönetimimiz bizim çok çok güçlü. Yerel yönetimlerde de sizler görevi Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman ülkemizin dört bir yanını, Mersin'i abad ederiz. Kimse bize dur diyemez. İnsanlar gibi devletlerin de dönüm noktaları vardır. Türkiye bizim iktidarlarımız döneminde en büyük sınamalarından geçmiştir. Bu sınamaları da hep en güzel şekilde geçtik. Savunma sanayiinde yüzde 20'lerden aldık yüzde 80'lere çıkardık. Bunlar niye yapamadılar. Yıllarca iktidar oldular ama yapamadılar. Sadece götürdüler, Mersin'de, İstanbul ve Ankara'da götürdüler. Gelin 31 Mart akşamı güzel bir ders verelim. Ben size inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı Mersin adaylarını tanıttı. - MERSİN