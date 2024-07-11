Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın onuruna verilen akşam yemeğine katıldı - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden\'ın onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden'ın düzenlediği resmi akşam yemeğine katıldı. Erdoğan, Washington DC'deki temasları sırasında yemeğe katılım sağladı.

11.07.2024 05:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'deki temasları doğrultusunda ABD Başkanı Joe Biden'ın devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katılım sağladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'ın onuruna verilen akşam yemeğine katıldı - Son Dakika

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