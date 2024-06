Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel'i Kıbrıs Barış Harekatı törenlerine davet etti

Politika

TÜRKİYE'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü törenlerine davet etmesiyle ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu milli davada daima partiler üstü hareket edilmesini önceler, tüm söylemleri de bu şekildedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın dünkü daveti de fevkalade önemlidir" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 21 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda dost ateşiyle batan 'TCG Kocatepe' gemisinde şehit olan Teğmen Caner Gönyeli'nin anısına her yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan arama kurtarma tatbikatının, bu yıl 20'ncisi düzenlendi. Tatbikatın deniz safhası, dün Gazimağusa açıklarında, KKTC kara suları dışında yapıldı. Tatbikatı 'TCSG Yaşam' gemisinde takip eden Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Feyzioğlu, tatbikata ilişkin, "Tatbikat her yıl giderek gelişiyor. Türkiye'nin milli savunma sanayindeki kapasitesi arttıkça, silahlı kuvvetlerimizin, sahil güvenliğimizin kapasitesi arttıkça, tecrübesi de sahada her gün zenginleştikçe bu tatbikatın da içeriği gelişiyor. Bu tatbikatı, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birlikte yapıyor, uluslararası gözlemciler de geliyorlar ve Türkiye ile KKTC'nin ortak kapasitesinin ne kadar gelişmiş olduğunu görüyorlar, takdir ediyorlar. Çok önemsediğimiz bir tatbikat. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'MİLLİ DAVA'

Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Lideri Özel'i Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü törenlerine davet etmesiyle ilgili de "Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs milli davamıza ne kadar önem verdiği tüm milletimizin malumu. Kıbrıs bizim için sorun değil, milli dava. Sayın Cumhurbaşkanımız bu milli davada daima partiler üstü hareket edilmesini önceler, tüm söylemleri de bu şekildedir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın dünkü daveti de fevkalade önemlidir" dedi.

'GAZZE'DEKİ SOYKIRIMA KARŞI ÇIKAN TEK ÜLKE TÜRKİYE'

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Feyzioğlu, Gazze'ye 100 kilometre uzaklıkta olduklarını belirterek, "Bugün Gazze'de dünyanın gözü önünde yaşanan soykırım, katliam 1963'ten 1974'e yani Mutlu Barış Harekatı'na kadar Rum-Yunan destekli EOKA'cılar tarafından bu adada gerçekleştirilmiştir. Bugün dünyada, Gazze'de yaşanan katliama, soykırıma karşı gerçek anlamda hiçbir arka planda ajandası olmadan karşı çıkan, dik duran tek ülke Türkiye Cumhuriyeti'dir; tek lider Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır. Dolayısıyla bu kadar yakın coğrafyada Gazze bugün bunlar yaşanıyorsa ve Kıbrıs adasında 50 yıldır mutlak barış varsa bunu iyi düşünmek, iyi tahlil etmek, iyi gözlemlemek lazım. Kıbrıs'ta barış Türkiye'nin Mutlu Barış Harekatı'yla sağlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçik el ele sağlamıştır. 50'nci yıl; bütün bunları hatırlamak, hem Kıbrıs Türk gençliğine hem Türk dünyasına hem de dünyaya anlatmak için fırsattır. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımız 50'nci yıl kutlamalarını fevkalade önemsiyor. Biz de ona göre ciddi çalışma halindeyiz" diye konuştu.

'KIBRISLI ÖĞRENCİLER TÜRKİYE'DEKİ GAZİLERE MEKTUP YAZDI'

Feyzioğlu, bu yıl ayrıca KKTC'li öğrencilerin Türkiye'deki Kıbrıs gazilerine mektup yazdığını ve bu mektupların Türkiye'ye gönderileceğini söyleyerek, "50'nci yıl nedeniyle organize komitesinin eş güdümünde KKTC Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine bizim temin ettiğimiz, yaşayan gazilerimizin adlarına birer mektup yazdırdı. Bu mektupların her birini evlatlarımız kendi elleriyle inci gibi yazdılar. Kendilerine hiçbir mektup metni verilmedi, 'Ne istiyorsanız yazın' denildi. Dün o mektuplar bana geldi. Türkiye'ye göndereceğiz, gazilerimiz PTT'den alacaklar. 50'nci yıl hepimiz için bu milli duyguların tekrar hatırlandığı, yaşatıldığı, bu duyguların coştuğu bir fırsat penceresi yaratıyor" dedi.