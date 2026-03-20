Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

20.03.2026 15:05
İsrail, İran'a yönelik saldırılarının ardından kapattığı Mescid-i Aksa'yı Ramazan Bayramı'nda da açmadı. Bayram namazı için gelen Filistinlilere müdahale edildi, cemaat namazlarını sokak ve caddelerde kılmak zorunda kaldı. Böylece 1967'den bu yana ilk kez Aksa'da bayram namazı kılınamadı. Bu duruma tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e sert tepki göstererek "Haydutluğa devam ediyorlar" dedi.

Rize'de Bayramlaşma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından kısıtlamaları bahane ederek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını sert sözlerle eleştirdi.

"İslam dünyası olarak engellerle, tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz" diyen Erdoğan, "Yüzümüzü nereye çevirirsek dramla, acıyla, trajedi ile karşılaşıyoruz. Kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı 5'inci yılına girdi. Gazze'de siyonist soykırım şebekesi insani yardım girişlerini engellemeye, yıkım ve haydutluğa devam ediyor. İran savaşını bahane ederek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı. Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yayılmacılık siyasetine hız verdi. Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin aramızdaki birliği, kardeşliği, güzel dayanışma iklimini güçlendirmesini temenni ediyorum.

Gazze başta olmak üzere canımızın yandığı tüm topraklarda bayramı hüzünle kederle sızıyla geçiren tüm dostlarımıza en güçlü dayanışma mesajlarımı iletiyorum. Yaralarımızı beraberce sararak çocukların yüzlerinin güleceği o güzel günleri hep birlikte göreceğiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde ihya etmeye çalıştık. Şehit ve gazi yakınlarımızdan, eğitim ordumuza, sağlık çalışanlarımızdan çiftçi ve emekçilerimize milletimizin her kesimiyle aynı sofrayı paylaştık. Ramazan'ın manevi iklimini aynı anda soluduk. Yaptığımız ibadetlerle semaya açtığımız ellerimizle, niyazlarımızla, zekat, sadaka ve yardımımızla Ramazan ayını idrak etmenin çabasında olduk.

Sonunda hamd olsun, aynı kıbleye yöneldiğimiz tüm kardeşlerimizle birlikte Ümmet'i Muhammed'in fertleri olarak Ramazan Bayramı'na eriştik.

Bu eşsiz bayram yalnız bizim bayramımızdır. İnşallah Ramazan Bayramı'mızı bizlere yakışır biçimde ihya edeceğiz. Eş, dost ve akraba ziyaretlerimizle dayanışma ve yardımlaşma faaliyetlerimizle bu bayramın da hakkını vereceğiz.

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN 111'İNCİ YIL DÖNÜMÜ

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimizin 111'inci yıl dönümü idrak ettik. Kadınlar, çocuklar ve yaşlılarımızın cephe gerisindeki fedakarlıklarıyla bu zaferi tarihe kaydettirdik. İmanın, inancın ve dayanışmanın bir duvarın tuğlaları gibi birbirine kenetlenmiş insanların neleri başarabileceğini, dost düşman herkese tüm dünyaya gösterdik.

"TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER EDİYORUZ"

Şimdi de İslam dünyası olarak engellerle, tuzaklarla dolu bir yolu daha aşmaya çalışıyoruz. Yüzümüzü nereye çevirirsek dramla, acıyla, trajedi ile karşılaşıyoruz. Kuzeyimizdeki Rusya-Ukrayna savaşı 5'inci yılına girdi. Gazze'de siyonist soykırım şebekesi insani yardım girişlerini engellemeye, yıkım ve haydutluğa devam ediyor. İran savaşını bahane ederek Mescid-i Aksa'yı ibadete kapattı. Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim faaliyetlerine ve yayılmacılık siyasetine hız verdi. Netanyahu terörü küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor. 28 Şubat'ta başlatılan İran merkezli saldırılar bölgemizdeki istikrarsızlığı daha da derinleştirmiş durumda. Lübnan'daki İsrail saldırılarında 2 Mart'tan bu yana 1000 kişi hayatını kaybetti. Zorla yerinden edilenlerin sayısı 1 milyonu geçti. Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi, diyalog ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bölgedeki ateş çemberinden ülkemizin etkilenmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz.

"MİLLETİMİZİN GÖNLÜ RAHAT OLSUN"

Milletimizin gönlü rahat olsun. Şer güçlerin bir hesabı varsa alemlerin Rabbi olan Allah'ın da bir hesabı vardır. Eninde sonunda Allah'ın hesabı diğer tüm hesaplardan galip gelecektir. Umutsuzluğa asla kapılmayacağız."

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

