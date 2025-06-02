Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan \'Yeşil Vatan\' vurgusu: 5 karar aldık
02.06.2025 13:41  Güncelleme: 13:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan \'Yeşil Vatan\' vurgusu: 5 karar aldık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda ''Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında'' programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Son tarım şurasında yeşil vatanın tüm yönleriyle muhafaza edilip zenginleştirilmesini hedefleyen 5 karar aldık. Tarım ve Orman Bakanlığımız bu kararları çok yakın bir zamanda eylem planına dönüştürecek ve her birini uygulamaya alacak.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında açıklamalarda bulundu.

"Son tarım şurasında yeşil vatanın tüm yönleriyle muhafaza edilip zenginleştirilmesini hedefleyen 5 karar aldık." diyen Erdoğan, "Tarım ve Orman Bakanlığımız bu kararları çok yakın bir zamanda eylem planına dönüştürecek ve inşallah her birini uygulamaya alacak." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ağaçlandırma faaliyetleri ile temayüz eden ve ebediyete uğurladığımız Rahim Demirbaş'a, yani Orman Dede'mize Allah'tan niyaz diliyorum. Rahim Demirbaş orman sevgisi ile herkesin gönlünde yer edinmiş mümtaz bir isimdi.

Bilvesile orman yangınları ile, sellerle mücadele ederken şehit düşen kardeşlerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum. İnsanlık olarak giderek daha sancılı bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık

"YER ALTI VE YER ÜSTÜ KAYNAKLARI ETKİN KULLANILMALI"

Yer altı ve üstü kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanılması ülkeler için en temel önceliklerden birini teşkil ediyor. Tüm bu sorunlarla elbette biz de yüz yüze geliyoruz. En büyük zenginliklerimizden biri ormanlarımız tehlike altındadır. Artan sıcaklıklar, kuraklıklar ormanlarımız için ciddi tehditler barındırıyor.

25 Temmuz 2024'te 145 yılın en sıcak gününü geçirdik. Artık daha yıkıcı orman yangınları ile mücadele ediyoruz. Bu yangınlar yerleşim yerlerini de yok ediyor. Ekonomik kayıplara, daha uzun vadeli hasarlara, etkilere yol açıyor. Veriler 2025'in daha sıcak geçeceğini gösteriyor. Eğer hava sıcaklığı çok yüksekse orman yakınlarında, açık alanlarda ateş yakmamanız hayati önemdedir. Böyle durumlarda ateş yakmak afete davetiye çıkarmaktır. İhmal değilse büyük bir ihanettir. Rabbim ülkemizin her türlü afetten korusun.

"ÜLKEMİZİN YÜZDE 30'UNU ORMANLARLA KAPLADIK"

Çevre ve doğa koruma çalışmalarında tarihi adımlar attık. Doğayı koruyarak evlatlarımıza en güzel şekilde teslim etmek için var gücümüzle çalıştık. Gökvatan ve mavi vatandaki çalışmalarımızı yeşil vatana yönelik eserlerimiz ile projelerimiz ile taçlandırdık. Ormanlarımızı 23.4 milyon hektara ulaştırdık. Ülkemizin yüzde 30'unu ormanlarla kapladık. 2002'den bugüne cennet vatanımızın dört bir yanına 7.5 milyardan fazla fidan diktik. Milyonlarca insanımızın fidan dikmesini sağladık. Yangınlarda zarar gören yerlerin ağaçlandırmasını bir sonraki yıla kadar mutlaka yapıyoruz.

Yangın sonrası fotoğraflar birer dezenformasyondur. Bunların önemli kısmı muhalefet belediyelerine ait çarpık, istilacı çirkin yapılaşma projeleri orman çalışmalarımıza mal edilerek karalama kampanyası yapmaktalar. Orman kahramanlarımıza yapılmış birere hakaret olarak görüyorum bunları. Çalışmalarımıza gölge düşüren bu tür sorumsuzluklardan herkesi uzak durmaya çağırıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık

"TARİHİ ADIMLAR ATTIK"

Çevre ve doğa koruma çalışmalarında tarihi adımlar attık. Doğayı koruyarak evlatlarımıza en güzel şekilde teslim etmek için var gücümüzle çalıştık. Gökvatan ve mavi vatandaki çalışmalarımızı yeşil vatana yönelik eserlerimiz ile projelerimiz ile taçlandırdık. Ormanlarımızı 23.4 milyon hektara ulaştırdık. Ülkemizin yüzde 30'unu ormanlarla kapladık. 2002'den bugüne cennet vatanımızın dört bir yanına 7.5 milyardan fazla fidan diktik. Milyonlarca insanımızın fidan dikmesini sağladık. Yangınlarda zarar gören yerlerin ağaçlandırmasını bir sonraki yıla kadar mutlaka yapıyoruz. Yangın sonrası fotoğraflar birer dezenformasyondur. Bunların önemli kısmı muhalefet belediyelerine ait çarpık, istilacı çirkin yapılaşma projeleri orman çalışmalarımıza mal edilerek karalama kampanyası yapmaktalar. Orman kahramanlarımıza yapılmış birere hakaret olarak görüyorum bunları. Çalışmalarımıza gölge düşüren bu tür sorumsuzluklardan herkesi uzak durmaya çağırıyorum.

"YEŞİL VATANIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN 5 KARAR ALDIK"

Bir yandan orman köylülerimize destek olurken diğer yandan bölgesel kalkınmaya destek olduk. Birçok yeni imkan sundur. Köyünde kalarak üretmek isteyen vatandaşımızın yanında olduk. 21 yılda orman köylerinde yaşayan 285 bin aileye 35 milyar büyüklüğünde kredi ve hibe sağladık. Bu yıl 12 bin ailemize katkı veriyoruz. Yeşil vatanın tüm yönleri ile zenginleştirilmesi için 5 karar aldık. Tarım ve Orman Bakanlığı'mız bu kararları eylem planına dönüştürecektir. Ormancılık faaliyetlerimizi güçlendirecek bu kararların uygulanmasını biz de takip edeceğiz.

"SON 23 YILDA ORMAN YANGILARI İLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ AŞAMALAR KAT ETTİK"

Son 23 yılda orman yangıları ile mücadelede önemli aşamalar kat ettik. Hava ve kara gücümüzle, ekipmanlarımızla başarılara imza attık. Havadan mücadelemizi 27 uçak 105 helikopter ile 438 tona yükselttik. Teknoloji ile yangınları erkenden tespit edip müdahale ediyoruz.

Arazözlerimiz, ekipmanlarımız yangınlara karşı 7-24 göreve hazır vaziyette bekliyor. Göreve geldiğimizde ilk müdahale aracı yoktu. Yangın vakalarında hava araçlarımızın daha hızlı su alması için 4296 yangın gölet ve havuzu inşa ettik. Bu şekilde nitelikli insan kaynağımızı genişlettik. Orman teşkilatımıza 8500 personel kazandırdık.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Yaşam, Tarım, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeşil Vatan' vurgusu: 5 karar aldık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Necati Çolak :
    Zerre kadar inanmıyorum hep süslü kelimeler şovdan başka bir şey değil 59 10 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    samanı bulgaristandan şekeri brezilyadan sarımsağı çinden alan bir ülkede tarım konuşulmaz 50 7 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    hadi tamamina evet desek bile su 3 5 yil onceki buyuk yanginda bilmem kac "makam ucagi" var iken olan biteni unitmadik.. nokta. israfi ayri, gerekliye inatla odenek ayirmamak ayri dert kaldi icimizde... ikinci nokta. 28 5 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    hala inananlarin olması çok aşırı garip bir durum 28 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    yav ha he Recep 25 4 Yanıtla
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