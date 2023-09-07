Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için Hindistan'a gidecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için Hindistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için Hindistan\'a gidecek
Son Güncelleme: 07.09.2023 21:43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere, 8-10 Eylül tarihlerinde Hindistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre G20 Liderleri, zirvede "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 liderleriyle bir araya gelmesi, ayrıca zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması da öngörülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için Hindistan'a gidecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi için Hindistan'a gidecek - Son Dakika
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