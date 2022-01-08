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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da var - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da var

08.01.2022 17:32

Karaman'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB'nin ardından terörle iltisaklı kişilerin işe başlatılmasının Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de olduğunu ifade etti. Erdoğan, "İstanbul'da CHP belediyesi, anlaşma yapmışlar. Terör örgütü aparatı olarak bunlar istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da, başka yerlerde de var. Sinsi oyunlarını deşifre edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman- Konya hızlı tren hattı açılışında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türk Tabipler Birliği'nin Turcovac aşısının güvenilir olmadığı yönündeki açıklamasına tepki gösteren Erdoğan, "Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile Turkovac aşısını yapıyor, icat ediyor. Adamlar diyor ki; böyle bir şey yok! Siz ne sahtekarsınız ya! Ne yalancısınız ya!" dedi. Erdoğan, terör teftişi başlatılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili ifadelerini bu kez de Ankara Büyükşehir Belediyesi için tekrarladı.

"HIZ BİZİM KONFORUMUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

4 yılı aşkın aranın ardından tekrar Karaman'da olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Allah'ıma hamdolsun... Karaman bu ne muhteşem güzellik. Konya'dan Karaman'a 40 dakikada, Ankara'dan Karaman'a 2 saat 40 dakikada, İstanbul'dan Karaman'a 5 saat 45 dakikada gelinecek. Hız bizim konforumuz olacak. Hattın kalan kısımları tamamlandığında Konya, Karaman, Adana arasındaki trenle seyahat süresi 2 saat 20 dakikaya düşecek. 1 milyar 390 milyon lira bedelinde. 102 kilometrelik Konya-Karaman hızlı tren hattımızın ülkemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye'nin Osmanlı'dan kalan ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinde inşa edilen demiryolları sonraki yıllarda ihmal edilmişti.

TOPLAM YATIRIM BEDELİ 2 MİLYAR 311 MİLYON LİRA

Tamamladığımız 2368 km yeni demiryolu hattına ilaveler yapıyoruz. Mersin-Adana- Osmaniye üzerinden Antep'e uzanacak demiryolu hattımız etap etap inşa ediliyor. Pek çok hızlı ve yüksek hızlı tren çalışmalarımız sürüyor. Ülkemizi demir ağlarla örmeye devam ediyoruz. Çeşitli yatırımların açılışlarını da yapıyoruz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri'nin resmi açılışlarını da gerçekleştiriyoruz. Karaman Adalet Sarayı'nın, huzur evlerinin, spor salonlarının, taşkın koruma yatırımlarının, sağlık kompleksimizin açılışlarını da gerçekleştiriyoruz. Hal, düğün salonu, konut, içme suyu gibi çok sayıda projenin açılışlarını yapıyoruz. Özel sektörün yaptığı 6 tesisi de hizmete açıyoruz. Toplam bedeli 2 milyar 311 milyon lirayı bulan yatırımların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Halka hizmet, hakka hizmettir dedik. Bizim hedefimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmektir.

"BU DEĞİŞİMİ YAKALAMAKTA KARARLIYIZ"

Bizim vizyonumuz evlatlarına sahip çıkacakları Türkiye bırakmaktır. Ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde inşallah tüm bunları da inşallah gerçekleştireceğiz. Dünya yeni ve tarihi bir değişimin sancılarını çekiyor. Küresel finans kriziyle başlayan, koronavirüsle gün yüzüne çıkan bu değişimi yakalamakta kararlıyız. Geçmişte önce tek parti faşizmi eliyle ülkemizin elini kestiler. Darbeler ve vesayet güçleriyle ayağımıza prangalar vurdular. Nice siyasi ve sosyal kaos tuzakları kurdular. Bu kısır döngüyü kırmak isteyenleri saf dışı bıraktılar. Biz bu oyunların her biriyle teker teker yüzleştik. Mücadele ettik. Mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. Siz destek verdiniz, siz yanımızda durdunuz. Ulaşımdan enerjiye sanayiden ticarete çağ atlatacak yatırımlarla ülkemizi büyüttük.

"SİZ BAKMAYIN ESKİ TÜRKİYE ÖZLEMCİLERİNİN ÇIKARDIKLARI GÜRÜLTÜYE"

Türkiye'nin hizmet altyapısını bize hedeflerimize yaklaştıracak şekilde geliştirdik. Kim derdi ki 20 yıl önce Konya'dan Karaman'a yüksek hızlı tren gelecek. İnanır mıydınız? Yaptık mı... Kaptan köşküne geçtim. Kaptan köşkünde pilotla yüksek hızlı treni kullandık. Rabbim sana sonsuz hamdüsenalar olsun. Azmedersen olur, demek ki oluyormuş... İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine getirdik. Ak Parti öncesi Türkiye'yi bugünkü Türkiye'nin mukayesesini yapan herkes bu gerçekleri görecektir. Kabul edecektir, takdir edecektir. Nankörleri koy bir kenara. Siz bakmayın eski Türkiye özlemcilerinin çıkardıkları gürültüye. Eski Türkiye'yi en iyi onlar biliyor. Milletimiz ülkenin kaderini onlara teslim etmedi etmeyecektir. Varsın millet huzursuzluğa kapılsın yeter ki bunların gemileri yürüsün amaçları bu.

"REZİLLİKLERİN OLDUĞU ZAMANDA HİÇ SESİNİZ ÇIKMADI"

Erciyes Üniversitesi büyük bir kadro ile Turkovac aşısını yapıyor, icat ediyor. Adamlar diyor ki; böyle bir şey yok! Siz ne sahtekarsınız ya! Ne yalancısınız ya! Madem biliyorsunuz da Tabipler Birliği olarak bugüne kadar bir eseriniz var mı? Yok! Ama yapana da hep taş koydunuz! Sahtekarlar! Şehir hastanelerini yaptık, eğitim araştırma hastanelerini yaptık. Tarihinizde Bay Kemal'in Savaş Ay'ın programında gösterdiği gibi o rezil hastanelere biz vatandaşımızı mahkum etmedik. Siz Tabipler Birliği olarak o rezilliklerin olduğu zamanda hiç sesiniz çıkmadı. Bu sahtekarlar bu cambazlar maalesef hastanelerde rehin alınan vatandaşımın haklarını bir gün savunmadı. Biz o dönemleri de yaşadık. O mücadeleyi verdik. Şu anda bu şehir hastanelerinin benzeri sizin geçmişinizde sizin tarihinizde var mı? Ya bunları AK Parti olarak biz yaptık. Çünkü benim vatandaşıma bunla yakışır da o yüzden. 2023'ün müjdesini verirken bu kirli zihniyeti de tarihin tozlu raflarına göndereceğiz.

"AYNISI ANKARA'DA, BAŞKA YERLERDE"

İstanbul'da CHP belediyesi, anlaşma yapmışlar. Terör örgütü aparatı olarak bunlar istihdam ediliyor. Aynısı Ankara'da, başka yerlerde. Sinsi oyunlarını deşifre edeceğiz. 20 Aralık'ta bunların ayaklarını kestik mi? Bir anda döviz aşağı inmeye başladı mı? Siz yanımızda olduğunuz müddetçe durmak yok, yola devam diyoruz. Bu kirli senaryoya figüranlık yapanların, yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenlerine su taşıyanların bu süreçteki çirkinliğini sizlerin takdirine bırakıyorum. 20 Aralık bir dönüm noktası oldu. Hayata geçirdiğimiz uygulamalarla bu oyunu da bozduk. Yükselen enflasyonda vatandaşımızın canının yandığını da biliyoruz. Kurdaki müsilaj gibi enflasyondaki müsilajı da ortadan kaldıracağız. Fahiş fiyat artışlarında gözlerinin yaşına da bakmayacağız.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da var - Son Dakika
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