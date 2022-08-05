Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de görüşecek! Masada hassas konular var

Dünya, Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesine odaklandı. İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleşen görüşmenin ardından iki lider 17 gün içerisinde 2'nci kez bir araya gelmiş olacak.

SURİYE'NİN KUZEYİNİ İŞGAL EDEN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE OPERASYON MASADA

Bölücü terör örgütü PKK/ YPG tarafından işgal edilen Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek muhtemel askeri harekat toplantının gündemindeki öncelikli başlık olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, Rusya ile 2019'da imzalanan 10 maddelik anlaşmayı hatırlatacağı ve Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini isteyeceği bekleniyor.

TAHIL KORİDORU

Soçi'deki görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşma sonrası oluşturulan tahıl koridoru da ele alınacak. Sahadaki son duruma mercek tutulacak.

İlk geminin yola çıkmasının ardından yeni sevkiyatların da sorun yaşanmadan gerçekleşebilmesi ve uluslararası pazarlara ulaşması adına atılacak adımlar konuşulacak.

RUSYA İLE UKRAYNA'NIN SAVAŞI DA TARTIŞILACAK

Rusya-Ukrayna savaşı da masaya yatırılacak. Erdoğan, savaşın son bulması adına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonda da Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade edecek. Kalıcı ateşkesin sağlanması yönündeki çabaların sürdürüleceğini belirtecek.

Liderler, iki ülke ilişkilerini ve iş birliği konularını değerlendirecek.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, daha önce belirlenen ortak ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik ilişkileri değerlendirecek.

Enerji ve savunma alanlarındaki mevcut projelerin yanı sıra iş birliği alanlarının daha da genişletilmesine yönelik konular gözden geçirilecek.

TAHRAN ZİRVESİNDE ÇIKAN ÜÇLÜ ORTAK BİLDİRİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin en son 20 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de katıldığı toplantı sonrası ortak bildiri yayınlanmıştı.

Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi'nin ortak bildirisinde liderlerin, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü ile Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine kuvvetli taahhüdü vurgulanmıştı.