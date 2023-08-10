Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 16 vali merkeze alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 16 vali merkeze alındı

10.08.2023 08:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ile vali ataması gerçekleştirilirken, 16 vali ise merkeze alındı. Yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişi" olarak görevlendirilen isimler arasında Muş Valisi İlker Gündüzöz, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan gibi isimler yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 57 ile vali ataması gerçekleştirilirken, 16 vali ise merkeze alındı.

DENİZLİ VALİSİ ATİK MERKEZE ÇEKİLDİ

Yayımlanan kararnameyle Muş Valisi İlker Gündüzöz, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz "vali-mülkiye başmüfettişi" görevine getirildi.

BAYBURT VALİSİ EPCİM DE LİSTEDE

Yine listede Karabük Valisi Fuat Gürel, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim gibi isimler de yer aldı.

Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 16 vali merkeze alındı
Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Politika
YORUMLAR
500

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 16 vali merkeze alındı - Son Dakika


Son Dakika
10:34 Süper Lig'i sallamaya geliyor! Galatasaray, Ramos transferinde son düzlüğe girdi
10:21 Güne yükselişle başlayan dolar 27,04'ten işlem görüyor
10:21 ECOWAS bugün toplanıyor! Zirveden Nijer'e askeri müdahale kararı çıkabilir
10:15 Dünyanın gözü bu zirvede! ECOWAS toplantısından Nijer'e askeri müdahale kararı çıkabilir
10:11 Disney Plus, Atatürk dizisi kararı sonrası 11,5 milyon abone kaybetti
10:05 Türk yapımlarını yurt dışında yayınlamayan Disney Plus 3 ayda 11 milyon abone kaybetti
10:06 Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 337 bine yükseldi
10:05 Galatasaray'a sakatlardan iyi haber
10:01 Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 337 bine yükseldi
09:59 Galatasaray'da Lucas Torreira ve Angelino, Kayserispor maçına yetişecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2023 10:49:20. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararnameyle 16 vali merkeze alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement