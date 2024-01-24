Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu (2)

'BİZ İŞİMİZE BAKACAĞIZ'

Erdoğan, AK Parti'nin kurulduğu günden beri eser ve hizmet siyasetiyle milletin gönlünde yer ettiğini ifade ederek, "Türkiye'nin siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri atılımlarından rahatsız olanların Türkiye'nin önünü kesmek için sahneledikleri oyunların figüranlığına soyunanlar bu dilden anlamaz. Onlar sadece emperyalistlerin eline tutturdukları senaryoları tekrarlar. Üzerimize saldıkları terör örgütlerine payandalık yaparlar. Biz elbette bu hakikatleri milletimizle paylaşacağız. Ama asla onların bizim vaktimizi ve enerjimizi boşa harcamalarına izin vermeyeceğiz. İşte bunun için 'gerçek belediyecilik' diyoruz. İşte bunun için 'işimizi her zaman ve her yerde düzgün şekilde yapacağız' diyoruz. İşte bunun için milletimizin huzuruna programlarımızla, projelerimizle, icraatımızla çıkıyoruz. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz, 'çalışacağız' diyoruz. Şayet biz işimizi düzgünce yapar, milletimizin gönlünü kazanırsak, şayet biz vaktimizi, enerjimizi, imkanlarımızı milletimizin emrine amade kılarsak, şayet biz boş lafla, yalanla, reklamla değil, gerçek hizmetlerle milletimizin huzuruna çıkarsak, şayet biz gösterişe, şatafata, kibre itibar etmeden işimizi mütevazı bir şekilde yürütürsek, yani biz doğru olursak emin olun eğri zaten belasını bulur. Varsın onlar siyaseti basit bir toplama çıkartma işlemine indirgesinler. Varsın onlar algı ve kelime oyunlarıyla milletin aklını çelebileceklerini zannetsinler. Varsın onlar siyaseti ikbal kapısı olarak görmeye devam etsinler. Biz işimize bakacağız. Vazifemizi en doğru, en samimi biçimde yapmaya odaklanacağız" dedi.

'EMEKLİLERİMİZ İÇİN TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK'

Erdoğan, bir yandan seçime hazırlanırken diğer yandan şartları zorlama pahasına ülkenin ihtiyaçlarını ve milletin beklentilerini karşılayacak politikaları da kararlılıkla hayata geçirdiklerini söyledi. Erdoğan, "Emeklerimizin refah seviyesini yükseltmek, sıkıntılarını hafifletmek için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçen sene yaklaşık 16 milyon emeklimizin tamamına bir defaya mahsus 5'er bin liralık ödeme yaptık. Kabine toplantımızın ardından emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda bakanlarımızı gerekli düzenlemelerin yapılması noktasında talimatlandırmıştım. Buna göre SSK ve Bağ-kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. SSK ve Bağ-kur emekli aylıklarındaki ek zamma ilişkin Meclis'in de onayını aldıktan sonra Ocak 2024 tarihi itibarı ile 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız. Devletimizin imkanları arttıkça bundan ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adamış emeklilerimizin de istifade etmesini sağlayacağız. Emeklilerimizi seçimden seçime hatırlayan istismarcı muhalefet başta olmak üzere kimsenin aramızı bozmasına müsaade etmeyeceğiz. Yüzde 49,25 artış oranının SSK ve Bağ-kur emeklerimize hayırlı olmasını diliyorum."

'UZAYA FÜZELER GİTMEYE DEVAM EDECEK'

Erdoğan, Gezi olaylarından beri ülkenin attığı her hayırlı adıma takoz olmayı misyon edinenlerin son dönemde yine ortalığa döküldüklerini söyleyerek "Mesela Merkez Bankası (MB) rezervlerimiz 145,5 milyar dolarla rekor mu kırdı; bunlar hemen harekete geçiyor. Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven istikrar iklimini bozacak kampanyalar başlatıyorlar. Uzaya astronot gönderip bu alanda tarihi bir adım mı attık; bunlara adeta afakanlar basıyor. Projenin mahiyetinden maliyetine kadar bir sürü deli saçması iddiayla yapılan bu güzel işi değersizleştirmenin peşine düşüyorlar. Savunma sanayimiz gurur verici başarılarıyla ülkemizin gücüne güç mü kattı; bunların başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Milli çıkarlarımız bakımından böylesine kritik bir hususta dahi kafaları karıştırmaya çalışmaktan geri durmuyorlar. Ey muhalefet, ne yaparsanız yapın, uzaya füzeler gitmeye devam edecek. Uçak gemilerimizin inşası devam edecek. Denizlere fırkateynlerimiz sürekli olarak inecek. Çünkü biz karada, denizde, havada bütün her yerde; inşallah savunma sanayimizde gövde gösterimizi devam ettireceğiz. Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışırken de sınırlarımızı hedef alan terör örgütleriyle cansiperhane mücadele ederken de aynı habis zihniyetin çelmeleriyle karşılaştık. Ülkenin başına gelen her felaketten sadistçe bir keyif alan, işler düzgün gittiğinde ise bundan rahatsız olan bu hastalıklı güruhun çıkardığı gürültü çoğu kere kendi cüssesinden çok daha büyük oluyor. Geçmişten bugüne Gezi olaylarıyla, darbe girişimleriyle, terör örgütlerine verilen gizli açık desteklerle, ekonomik tetikçilikle, manipülasyonla, siyasi ve sosyal provokasyonlarla hiçbir fırsatı kaçırmadan memleketin ayağına çelme takmaya kalktılar" dedi.

'KAYBETTİKLERİNİ GÖRDÜKÇE ÇİRKİNLEŞECEKLER'

Erdoğan, muhalefetin, Türkiye'nin başarılarından herkes gibi kıvanç duymayı, milletle birlikte sevinip, birlikte üzülmeyi bir kez olsun beceremediklerini belirterek, "Bugün de olumlu sonuçlar aldığımız ekonomi programımızı sekteye uğratmaktan, ilk insanlı uzay misyonumuzu önemsizleştirmeye kadar Türkiye'nin başarılarını hedef alarak kendilerine alan açmanın peşindeler. Eskiler, 'doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış' derler. Hamdolsun milletimizin feraseti sayesinde bu oyunların hiçbiri tutmasa da maalesef bıraktığı izlerin ülkeye ekonomik maliyeti oluyor. Biz de çeşitli vesilelerle, bozguncuların ve fitne odaklarının foyalarını ortaya dökerek milletimizin gönlünü rahatlatmaya çalışıyoruz. Mahalli seçimler öncesi bu tür bozgunculuk çabalarının artacağı açıktır. Kaybettiklerini gördükçe daha da çirkinleşecekler. Tüm yolları denemekten, tüm tuşlara aynı anda basmaktan çekinmeyeceklerdir. Türkiye ekonomide, uluslararası yatırımlarda, teknolojide, diplomaside, terörle mücadelede, başarı çıtasını yukarıya taşıdıkça şüphesiz kaostan, istikrarsızlıktan beslenen ülke ve millet düşmanları boş durmayacaktır. Ama biz bu oyunlar karşısında artık tecrübeliyiz, dirençliyiz. Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız" diye konuştu.

ADAYLAR

Erdoğan, konuşmasının ardından Ankara'da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre; Akyurt'ta Hilal Ayık, Altındağ'da Veysel Tiryaki, Ayaş'ta Mehmet Yüksel Kirazdibi (MHP), Bala'da Ahmet Buran, Beypazarı'nda Tuncer Kaplan, Çamlıdere'de Hazım Caner Can, Çankaya'da Duhan Kalkan, Çubuk'ta Baki Demirbaş, Elmadağ'da Eyüp Tekiner, Etimesgut'ta Enver Demirel (MHP), Evren'de Hüsamettin Ünsal, Gölbaşı'nda Ramazan Şimşek (MHP), Güdül'de Muzaffer Yalçın, Haymana'da Özdemir Turgut, Kahramankazan'da Serhat Oğuz, Kalecik'te Erdal Dal (MHP), Keçiören'de Zafer Çoktan, Kızılcahamam'da Süleyman Acar, Mamak'ta Asım Balcı, Nallıhan'da İsmail Öntaş, Polatlı'da Levent Çağlancı (MHP), Pursaklar'da Ertuğrul Çetin, Sincan'da Murat Ercan, Şereflikoçhisar'da Memiş Çelik, Yenimahalle'de Abdulkadir Aydoğan aday oldu.